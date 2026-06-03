1200 km proti drogám: Startuje 22. ročník největší osvětové kampaně v ČR

„Naše metodika byla v červnu 2025 oficiálně uznána zástupci MŠMT jako didakticky a pedagogicky vysoce kvalitní,“ uvádí Lukáš Bechyně, výkonný ředitel organizace. „Tímto se definitivně uzavírá debata o odbornosti našich přednášek. Dnes se v terénu soustředíme na hrozby, jako je HHC, Kratom či nikotinové sáčky, kde reagujeme maximálně flexibilně. Naším cílem je pomoci dětem udělat správné životní rozhodnutí dříve, než se dostanou pod tlak drogového marketingu.“
V pondělí 8. června 2026 odstartuje ve Zlíně tradiční Cyklo-běh za Českou republiku bez drog, který letos napíše již svůj 22. ročník. Tento dvanáctidenní maraton propojí 40 českých a moravských měst s cílem doručit bezplatné vzdělávací materiály a ukázkové přednášky přímo do regionů. Akce bude slavnostně zakončena v Praze v pátek 19. června u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog.
Materiály pro média a veřejnost Organizace nabízí regionálním i celostátním redakcím kompletní tiskový servis včetně shrnutí aktuálních celorepublikových trendů v oblasti užívání nových syntetických drog, vyjádření zkušených lektorů přímo z terénu, audio nahrávek z trasy a profesionálních fotografií pro bezplatné použití. Přesný harmonogram zastávek v jednotlivých městech a možnost koordinace rozhovorů s lektory či samotnými sportovci poskytne tiskové oddělení na vyžádání.
Zdroj: ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s.