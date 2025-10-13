14. října - Mezinárodní den elektroodpadu

Praha 13. října 2025 (PROTEXT) - Na 14. října připadá Mezinárodní den elektroodpadu (MDE), který vyhlašuje Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum. Patronem Mezinárodního dne elektroodpadu z EKOkalendáře spolku Ukliďme Česko je letos společnost Philip Morris ČR a.s.

Uvádí se, že v roce 2023 vzniklo na planetě 62 milionu tun elektroodpadu, více než kdy dříve, a předpokládá se, že do roku 2030 dosáhne neuvěřitelných 75 milionů tun, což je 9 kg na každého člověka na světě. Elektroodpad má ovšem zároveň velkou hodnotu. Suroviny v něm obsažené v globálním měřítku měly jen v roce 2022 hodnotu přibližně 91 miliard dolarů, méně než 20 procent bylo ale oficiálně zdokumentováno. Zbytek skončil na skládkách, ve spalovnách, nebo byl obchodován a zpracován nestandardně. To mělo za následek obrovskou ztrátu cenných a kritických surovin z dodavatelského řetězce. Takové postupy zároveň způsobují vážné zdravotní, environmentální a společenské problémy.

Od roku 2019 je minimální míra sběru, která má být každoročně dosažena v členských státech EU, 65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uváděných na trh za tři předchozí roky, nebo alternativně 85 % vyrobených spotřebičů. To znamená vysbírat přibližně 10 milionů tun, tedy něco přes 20 kg na obyvatele. Dosavadní zkušenosti ukazují, že Mezinárodní den elektroodpadu může významně přispět ke zlepšení povědomí společnosti a prostřednictvím této pomoci ke zlepšení míry sběru nejen v ČR a celé Evropě, ale i celosvětově.

Jedním z rychle se rozšiřujících druhů elektroodpadu jsou elektronická bezdýmná zařízení, která poté, co doslouží, nepatří do běžného komunálního odpadu ani na skládku, ale je potřeba je vytřídit, recyklovat či jinak ekologicky zpracovat.

Philip Morris sbírá bezdýmná zařízení i použité náplně

Zájem o bezdýmné alternativy mezi dospělými kuřáky, kteří by jinak pokračovali v kouření cigaret, nadále roste. Tabákový gigant Philip Morris usiluje o to, aby dopady těchto produktů na životní prostředí byly co nejnižší. V Česku a na Slovensku proto firma zavedla svůj cirkulární program, a to jak pro elektrozařízení, tak pro náplně.

"Všechna zařízení, která nám zákazníci přinesou, pečlivě zkontrolujeme a roztřídíme v recyklačním centru. Ta neopravitelná jsou rozebrána a následně recyklována. Zařízení, jež jsou vhodná k obnově či opravě, využijeme v souladu s přísnými normami pro kvalitu a bezpečnost k repasování a následnému prodeji,” zmiňuje Roman Grametbauer, manažer pro udržitelnost Philip Morris ČR a.s. nejnovější dílek v mozaice aktivit společnosti v oblasti udržitelnosti – uvedení repasovaných elektrozařízení zařízení na zahřívání tabáku IQOS ILUMA Refreshed. “Tato řada je repasovaným dříve použitým zařízením, které uživatel vrátil na jedno z necelé stovky sběrných míst. Od pouhého zpětného odběru elektrozařízení pro recyklaci se tak nyní posouváme k novému modelu, který je zaměřen i na opětovné použití našich výrobků," dodává Grametbauer.

Program obnovy elektrozařízení je součástí projektu CIRCLE. U přístrojů vhodných k opětovnému použití dochází například k výměně vadných dílů nebo k výměně baterie, pokud má sníženou kapacitu. Celé zařízení se vyčistí, dezinfikuje a vyleští. Poté je u něj také provedena aktualizace firmwaru. Repasovaný výrobek se označí samolepkou ,,Refreshed" a následně jde do prodeje za zvýhodněnou cenu. Stejně jako všechny ostatní bezdýmné produkty je i tento určen výhradně dospělým uživatelům, kteří by jinak pokračovali v kouření. Ty přístroje, které již obnovit nelze, jsou rozebrány, roztříděny na jednotlivé materiálové druhy a ty následně recyklovány. Společnost uvádí, že v roce 2024 v rámci projektu CIRCLE dosáhla 87% míry recyklace svých produktů.

Součástí globální strategie udržitelnosti Philip Morris byla ambice dát druhý život celkem jednomu milionu vysbíraných zařízení IQOS do konce roku 2025. Tohoto milníku společnost dosáhla s předstihem.

Drobné servisní opravy přímo na vybraných prodejnách

Dalším z dílčích projektů pak je program na opravu menších závad. „V polovině roku 2024 jsme spustili pilotní program drobných servisních prací přímo na prodejně, který postupně v roce 2025 rozšiřujeme jak geograficky, tak co do škály nabízených oprav,“ uvádí Grametbauer. Momentálně program probíhá v 7 reprezentačních prodejnách společnosti v rámci České republiky a nejčastěji poskytovanou servisní prací je oprava vrchního posuvného uzávěru na zařízení IQOS ILUMA ONE.

Recyklované náplně jsou využívány i při stavbě silnic

Vedle programu pro zpětný odběr a využití elektronických zařízení nabízí Philip Morris v Česku a na Slovensku už od roku 2022 také program sběru náplní do nich. Ty mohou uživatelé sbírat a odevzdávat do sběrných boxů, které jsou umístěny ve všech prodejnách IQOS. Na Slovensku firma spolupracuje se společností Reneso (dříve EcoButt), jež vysbírané bezdýmné náplně zpracovává na pelety. Ty jsou poté využívány jako pojivo pro asfaltové směsi. První cesta na světě s příměsí tohoto recyklátu vznikla v Žiaru nad Hronom, další silnice byla položena ve slovenském městě Kováčová.

Praktický pomocník, nejen pro elektroodpady - KAMsNIM.cz

Všichni máme doma nepoužívané věci. Pokud jsou to věci funkční, je nejlepší je darovat nebo prodat. Pro ty, kdo jsou zruční, se nabízí trend upcyclingu, který se zaměřuje na přetvoření starých věcí do nového, užitečného stavu. Nicméně, někdy už není jiná možnost, než rozebrat staré zařízení na materiály nebo součástky. Jak ale nakládat s elektronickým odpadem, nebo s odpadem, o kterém nevíte, jak ho správně zpracovat? V tomto ohledu může být velkým pomocníkem aplikace kamsnim.cz. Poskytuje seznam sběrných míst pro různé druhy odpadu. Stačí zadat, o jaký odpad se jedná, a aplikace vám ukáže, kam ho odnést či odvézt, aby se minimalizovala zátěž pro životní prostředí.

A nejen Mezinárodní den elektroodpadu...

Dalších zhruba 250 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den...

