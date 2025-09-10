16. Mezinárodní Job Days / kariérní dny pro ošetřovatelství, ergoterapii a fyzio

Autor:
  7:54
Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - Ve dnech 24. a 25. října 2025 otevře renomovaná Agentura RTK International z Prahy brány Job Days / kariérních dnů pro ošetřovatelství, ergoterapii a fyzioterapii přímo v Praze v NH Prague City hotelu, Mozartova 261/1, Prha 5. Tato akce nemá v České republice obdoby a koná se 24. října od 10:30 do 17:30 a 25. října od 10:00 do 15:00. Je určena pro zdravotní sestry, ošetřovatele, pečovatele o seniory, osoby měnící povolání, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, studenty a žáky škol, kteří se chtějí seznámit s novými kariérními možnostmi. Registrace není nutná, a to ani pro pohovory s klinikami.

Na výběr je více než 200 volných míst ve všech profesích v oblasti péče a terapie – od ošetřovatelů po zdravotní sestry, pečovatele o seniory nebo fyzioterapeuty/ergoterapeuty. Řada špičkových klinik se v Praze představí poprvé, mezi nimi kliniky z Itálie a Jižního Tyrolska, které slaví svou premiéru, stejně jako špičkové kliniky z České republiky, Německa a Rakouska. Kliniky přijíždějí se svými vedoucími pracovníky, aby umožnily individuální rozhovory o kariérních možnostech, stážích a praxích pro studenty a žáky, jakož i o kariérních možnostech pro zdravotní sestry, pečovatele o seniory, ergoterapeuty, fyzioterapeuty a osoby měnící povolání.

Kromě odborné výměny informací čeká na účastníky bohatý doprovodný program s tombolou – vstup na akci a účast v tombole jsou pro odborné návštěvníky zdarma. Partneři a rodinní příslušníci odborných návštěvníků jsou srdečně vítáni a není stanoven žádný dress code.

 

Kontakt:

pr@agentura-rtk.cz

www.agentura-rtk.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sdílená elektrokola od nextbiku jezdí na Berounsku už pět let a trhají celostátní rekordy

10. září 2025  9:16

Proměny centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akko představuje na veletrhu IFA 2025 klávesnici Year of the Snake a urychluje svou globální strategii magnetických spínačů

10. září 2025  9:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt...

10. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

10. září 2025  8:53

Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

10. září 2025  8:51

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vycházející hvězda ASTRAUX zazářila na veletrhu IFA v Berlíně a urychlila expanzi na klíčové trhy EU

10. září 2025  8:41

Zájem rodičů o výživu batolat roste - téměř o 40 % více než loni. NutriCHEQ pokračuje

10. září 2025  8:35

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

10. září 2025  8:30

16. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví - kariérní dny

10. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.