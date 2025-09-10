16. Mezinárodní Job Days / kariérní dny pro ošetřovatelství, ergoterapii a fyzio

Na výběr je více než 200 volných míst ve všech profesích v oblasti péče a terapie – od ošetřovatelů po zdravotní sestry, pečovatele o seniory nebo fyzioterapeuty/ergoterapeuty. Řada špičkových klinik se v Praze představí poprvé, mezi nimi kliniky z Itálie a Jižního Tyrolska, které slaví svou premiéru, stejně jako špičkové kliniky z České republiky, Německa a Rakouska. Kliniky přijíždějí se svými vedoucími pracovníky, aby umožnily individuální rozhovory o kariérních možnostech, stážích a praxích pro studenty a žáky, jakož i o kariérních možnostech pro zdravotní sestry, pečovatele o seniory, ergoterapeuty, fyzioterapeuty a osoby měnící povolání.
Kromě odborné výměny informací čeká na účastníky bohatý doprovodný program s tombolou – vstup na akci a účast v tombole jsou pro odborné návštěvníky zdarma. Partneři a rodinní příslušníci odborných návštěvníků jsou srdečně vítáni a není stanoven žádný dress code.
