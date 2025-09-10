16. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví - kariérní dny

Na výběr je více než 200 volných pracovních míst ve všech lékařských oborech – od asistenta lékaře po primáře. Řada špičkových klinik se v Praze představí poprvé, mezi nimi kliniky z Itálie a Jižního Tyrolska, které slaví svou premiéru, stejně jako špičkové kliniky z České republiky, Německa a Rakouska. Kliniky přijíždějí se svými vedoucími pracovníky, aby umožnily individuální rozhovory o stážích, praktickém roce, praxi a odborném vzdělávání pro studenty medicíny, jakož i o špičkových kariérních možnostech pro již praktikující lékaře a odborné lékaře.
Kromě odborné výměny informací čeká na účastníky bohatý doprovodný program s tombolou – vstup na akci a účast v tombole jsou pro odborné návštěvníky zdarma. Partneři a rodinní příslušníci odborných návštěvníků jsou srdečně vítáni a není stanoven žádný dress code.
