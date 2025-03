17. ročník Festivalu bulharských filmů v Praze

12:31

Praha 24. března 2025 (PROTEXT) - Od středy do soboty (26.-29. 3.) ovládne pražské kino Lucerna pravidelná přehlídka současných bulharských filmů. Výběr snímků krouží kolem letošního motta „Srdce se hlavy neptá“. Pro nás je film srdcovou záležitostí, proto do Prahy vozíme každý rok to, co se na bulharské filmové scéně urodilo. Letos se po dlouhé době vracíme k dokumentárnímu filmu poctou Alzeku Misheffovi. Do popředí bulharské kinematografie se čím dál častěji dostávají ženy, na letošním festivalu přivítáme hned tři režisérky Magdalenu Ralčevovou, Janu Lekarskou a Marii Averinu.