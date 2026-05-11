18.000 dětí z umělého oplodnění. Klinika Gennet slaví 30 let

  14:41
Praha 11. května 2026 (PROTEXT) - Klinika GENNET letos slaví 30 let od svého založení. Od roku 1996 se vypracovala mezi přední centra reprodukční medicíny a lékařské genetiky v Evropě. Dnes stojí za více než 18.000 narozenými dětmi z umělého oplodnění. Ročně se zde provádí přes 7500 léčebných cyklů. O pacienty se stará tým více než 200 zdravotníků a jen v loňském roce klinika pečovala o klienty ze 70 různých zemí. Součástí letošního výročí je také rebranding kliniky, který nejlépe charakterizuje claim „Odbornost. Péče. Důvěra.“

GENNET byl založen v roce 1996 původně jako pracoviště se zaměřením na genetiku, které postupně rozšířilo své služby o asistovanou reprodukci a další specializace. Dnes představuje moderní zdravotnické centrum s pobočkami v Praze a Liberci. 30 let fungování se odráží do vysoké úrovně kvality péče, kterou oceňují nejen čeští, ale také řada zahraničních pacientů, kteří přijíždějí za špičkovou péčí za lékaři do GENNETu doslova z celého světa.

Součástí letošního výročí je také představení nové vizuální identity GENNET, která stojí na třech klíčových hodnotách nově shrnutých do claimu „Odbornost. Péče. Důvěra.“ Rebranding, který zahrnuje i nové webové stránky, navazuje na dlouhodobou filozofii kliniky a přirozeně ji rozvíjí směrem k pacientům, partnerům i zaměstnancům. Cílem je jasněji komunikovat to, co bylo pro GENNET vždy zásadní: vysokou úroveň medicínské expertizy, individuální přístup k pacientům a budování dlouhodobé důvěry. Nová identita tak není změnou směru, ale potvrzením hodnot, na kterých klinika stojí už tři desetiletí.

„Dobrý lékař musí hlavně naslouchat. Medicína není jen o datech, ale o porozumění konkrétnímu člověku a jeho situaci,“ říká zakladatel kliniky MUDr. David Stejskal. Týmy genetiků, gynekologů, embryologů, imunologů i dalších specialistů spolu úzce spolupracují a propojují své znalosti v rámci jednoho pracoviště. Péče začíná už před samotným početím prostřednictvím prekoncepčních genetických testů, pokračuje přes asistovanou reprodukci a preimplantační diagnostiku embryí až po prenatální screening a následnou péči. Součástí služeb je i psychologická podpora, která pomáhá pacientům zvládat náročné životní situace spojené s léčbou neplodnosti. Přestože medicína za poslední tři dekády prošla zásadním technologickým vývojem, podle zakladatele kliniky zůstává nejdůležitější lidský přístup. „Pacient pro nás nikdy nebyl jen laboratorní výsledek. Sledujeme celý jeho příběh. Od první konzultace až po narození dítěte,“ doplňuje MUDr. David Stejskal.

Komplexní péče pod jednou střechou

Na cestě za vytouženým miminkem je potřeba myslet na celou řadu faktorů. Odborníci proto doporučují nejen preventivní vyšetření plodnosti, ale v dnešní době i zapojení genetiky. „Našim pacientům nabízíme na klinice GENNET komplexní péči. Kromě specialistů na IVF mají k dispozici také špičkové genetické laboratoře a odborníky z oblasti imunologie či urologie,“ vysvětluje MUDr. Miloš Černý z kliniky GENNET.

Genetika dnes hraje zásadní roli – pomáhá odhalit dědičné choroby i různé rizikové predispozice. Na klinice GENNET fungují jedny z nejmodernějších laboratoří ve střední Evropě – GNTlabs, které se zaměřují na genetické testování partnerů i embryí. Propojení centra asistované reprodukce, genetiky, imunologie a andrologie na jednom místě přináší komplexní řešení pro páry i jednotlivce. Pacientky mohou navíc využít také vzdělávací aktivity, například webináře či další akce zaměřené na prevenci. Více informací naleznete na www.gennet.cz.

 

O GENNET

Klinika GENNET byla založena v roce 1996 a v současnosti má tři pobočky – dvě v Praze a jednu v Liberci. Poskytuje veškerá vyšetření nezbytná pro léčbu neplodnosti a zároveň nabízí nejmodernější testy z oblasti genetiky, imunologie, andrologie, urologie a fetální medicíny. Disponuje vlastními genetickými a imunologickými laboratořemi a její lékařský tým patří ke špičce ve svém oboru. Výsledky IVF léčby v GENNETu jsou srovnatelné s předními evropskými klinikami. Díky práci zkušených embryologů dosahuje klinika 85% úspěšnosti oplození vajíček, což IVF zvyšuje šance na výběr nejvhodnějšího embrya k transferu. Statistiky úspěšnosti cyklů vycházejí z počtu narozených dětí. Průměrná úspěšnost na jeden embryotransfer a následný porod napříč všemi věkovými skupinami přesahuje 40 %, u žen do 30 let dokonce 57 %. Úspěšnost programu s darovanými vajíčky činí více než 69 %. Ročně se na klinikách uskuteční více než 7500 IVF cyklů, o pacienty pečuje tým více než 200 zdravotníků a jen v loňském roce klinika pomohla klientům ze 70 různých národností. Díky péči lékařů z GENNETu se dosud narodilo více než 18.000 dětí. Více informací na www.gennet.cz.

Zdroj: GENNET

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

