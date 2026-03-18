18. březen - Světový den recyklace

Být patronem Světového dne recyklace je pro SAKO Brno logické. Vždyť třídění a následná recyklace tvoří jednu ze základních činností naší společnosti. A správné třídění je základem pro pozdější recyklaci.
Nutno poznamenat, že v Brně se třídí ,,trošičku" jinak. V areálu SAKO Brno už třetím rokem funguje moderní třídicí linka. Odpad v ní, za pomocí moderních technologií, třídí stroje. Ve srovnání s ručním dotřiďováním, které v českomoravské kotlině stále vládne, je vysoce efektivní, protože za stejný čas vytřídí rychleji a kvalitněji mnohem více komodit.
Srdcem linky jsou optické separátory. Jsou založeny na detekci odrazu záření v infračervené oblasti. Skener detekce odrazu záření pracuje o hodně rychleji než kterýkoliv člověk, proto je třídění odpadu stroji rychlejší, ale i přesnější. Skener je totiž schopen nasnímat 320 tisíc bodů a provést 10 milionů operací za vteřinu. Ruku na srdce, kdo z nás tohle dokáže taky? :-) V třídicí lince SAKO Brno je zabudována soustava magnetických separátorů, umožňujících efektivní sběr konzerv, plechovek, a dokonce i hliníkových obalů. Přesněji řečeno, železné kovy zachycují elektromagnetické separátory a neželezné kovy se z odpadu odlučují pomocí vířivých proudů. Roztříděné nekovové komodity čeká na závěr lis, který je tlakem až 80 atmosfér do úhledných balíků, určených k prodeji firmám, které se zabývají recyklací.
Technologie nové linky separuje 4,5 tuny odpadu za hodinu, za dvě hodiny tedy roztřídí a k recyklaci pošle jedno plně naložené popelářské auto.
Koneckonců, díky nové, automatické, třídicí lince mohl být ve spolupráci s odborem životního prostředí magistrátu v Brně zaveden tzv. multikomoditní sběr. Znamená to, že plasty, nápojové kartony, polystyren, kovové i hliníkové obaly, to vše patří do žlutého kontejneru. Šetří se tím počet nádob ve městě a zefektivňuje svoz odpadu.
Zkrátka v Brně bezezbytku platí, že dobré třídění je předpokladem pro dobrou recyklaci.
Zdroj: Ukliďme Česko z.s.