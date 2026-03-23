18. Festival bulharských filmů přiveze do Prahy filmy a hosty

Autor:
  12:35
Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Letošní program přinese celkem šest celovečerních filmů. Jednotlivé snímky, které v uplynulém roce v Bulharsku vznikly, zkoumají současnou společnost a nastavují zrcadlo, v němž spatřujeme i vlastní odraz. Spojujícím prvkem filmů v letošním programu je boj o vlastní čest.

Hlavní postavy se snaží zachovat důstojnost a odolávat tíživému systému i lidské krutosti. Od švadleny Ivy (Made in EU), která je vystavena společenskému lynči, přes bývalou baletku Genovevu upoutanou na lůžko (Narozeniny) po majitele skomírajícího pohřebního ústavu Bobyho (Balíček věčnosti).

Evropská populace stárne bulharskou nevyjímaje a zdá se, že tento fakt se začíná významně odrážet v místní kinematografii. Po bývalé učitelce bulharštiny Blaze (Blažiny lekce), která se stane obětí podvodu, přichází Stojan trpící stařeckou demencí (Než zapomenu), s nímž se jeho dcera a vnuk snaží vytvořit poslední hodnotné vzpomínky.

 „Letošním partnerem Festivalu bulharských filmů, který významně přispěl do programu, je produkční společnost Negativ. S českým koproducentem filmu Made in EU jsme se shodli, že právě letos a kvůli tomuto filmu stojí za to si komplexněji představit práci režiséra Stefana Komandareva,“ říká Volodya Gotsev, ředitel Bulharského kulturního institutu.

Sociální drama Made in EU, které vstoupilo do distribuce českých kin, si společně s režisérem promítneme 26. března. Filmem Svět je veliký a záchrana kyne odevšad se vrátíme symbolicky o osmnáct let zpátky. Připomeneme si vítěze Křišťálového globu z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Blažiny lekce. S režisérem Stefanem Komandarevem se publikum může setkat po filmu Made in EU na Q&A a na úvodu k filmu Svět je veliký a záchrana kyne odevšad.

Festival zahájíme celovečerním snímkem Narozeniny společně s hosty režisérem filmu Ivajlo Penčevem a herečkou Meglenou Karalambovou.

Ladění do černého humoru nám letos zůstane i během dalších promítání. Přivítáme herce Ivana Savova a film Než zapomenu. Snímek vypráví příběh stárnoucího muže, který kvůli nemoci přestává poznávat i své nejbližší. „Navzdory svému věku jsem poprvé ztvárnil roli člověka, který nedrží svůj život pevně v rukách. Realita, která je bohužel stále častější. Mluvme a buďme se svými blízkými, dokud si pamatují oni nás a my je,“ uvedl Ivan Savov ke své postavě Stojana.

Filmovou přehlídku zakončíme dramatem Balíček věčnosti. Debut režisérky Magdeleny Ilievové sleduje vypjatou životní situaci majitele pohřební služby, který prohrává souboj s korupcí, ale nehodlá prohrát i vlastní hrdost.

Všechny filmy jsou opatřeny českými a anglickými titulky. 
Festival bulharských filmů v Praze tradičně organizuje Velvyslanectví Bulharské republiky a Bulharský kulturní institut v Praze.

18. ročník Festivalu bulharských filmů 25.-28. 3. 2026 proběhne jako tradičně v kině Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

Program: 
25. 3. | 18:00 | Narozeniny + úvod s režisérem 
26. 3. | 18:00 | Made in EU + Q&A s režisérem 
27. 3. | 18:00 | Než zapomenu + setkání s hercem Ivanem Savovem 
27. 3. | 20:15 | Svět je velký a záchrana kyne odevšad + Q&A s režisérem 
28. 3. | 18:00 | Blažiny lekce 
28. 3. | 20:30 | Balíček věčnosti 

Celý program a více informací naleznete na odkazu www.bki.cz
Video: https://youtu.be/kAfLqstoaQk

 

Zdroj: Bulharský kulturní institut v Praze

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

