18. narozeniny Palladia: oslava příběhů a stylu v srdci Prahy

  15:17
Praha 14. října 2025 (PROTEXT) - Nákupní centrum Palladium slaví letos své 18. narozeniny. Oslava „plnoletosti“ proběhne již tuto  sobotu 18. října 2025 od 11 do 20 hodin a nabídne den plný módy, hudby, slev a soutěží. Návštěvníky oslavou provede moderátorka Eva Decastelo, „fashion boss“ Filip Vaněk předvede nové podzimní módní trendy a poradí, co vám nejvíc sluší, o hudební zážitek se svým nádherným hlasem postará zpěvačka Debbi. Během oslav také v Palladiu proběhne autogramiáda Zdeňka Pohlreicha spojená s vydáním jeho nové knihy.

Palladium, místo, kde se historie potkává se současností

Palladium, největší nákupní centrum v historickém srdci Prahy, se otevřelo v roce 2007 a během 18 let se stalo přirozenou součástí života města. Propojení historických budov s moderní architekturou vytváří atmosféru, kterou oceňují Pražané i návštěvníci z celého světa. Místo, kde Josef Kajetán Tyl složil českou hymnu, dnes žije módou, gastronomií a kulturou.

Palladium dnes nabízí téměř 200 obchodů, restaurací a kaváren. V letošním roce portfolio značek nákupního centra rozšířily například Tommy Hilfiger, Bijou Brigitte, Tchibo, Bath & Body Works, Buzz a gastronomické patro posílila nová značka Dave´s Burger. Rodiny s dětmi ocení nový dětský koutek s kavárnou Minihood. Pro pohodlný příjezd do centra Prahy nabízí Palladium nonstop parkování s více než 700 místy, myčkou a dobíjecími stanicemi pro elektromobily.

Denně Palladium navštíví více než 40 000 lidí – za 18 let už více než 275 milionů návštěvníků

Každý z nich tvoří součást mozaiky příběhů, které se tu odehrávají – od prvních rande přes pracovní schůzky, nákupy s kamarádkou až po chvíle, kdy člověk udělá radost sobě nebo jiným. 

„Již 18 let se snažíme být místem, které spojuje kvalitní nákupy, gastronomii a inspirativní prostředí. Jsme hrdí, že se Palladium stalo přirozenou součástí života Pražanů i návštěvníků města. Chceme, aby si z návštěvy odnesli nejen dobrý nákup, ale i příjemný zážitek a aby se k nám vždy rádi vraceli,“ říká Milan Rumler, marketingový ředitel Palladia.

 

Móda, styl, hudba a narozeninové dárky

V Palladiu má móda mnoho podob – je inspirací, zážitkem i prostorem pro osobní styl. V nedávné minulosti zde proběhly tematické akce s hlubším přesahem, například Palladium Stories live (s tématem vnější a vnitřní krásy) nebo Móda bez limitů (s tématem sebevyjádření a odvaze být sám sebou).

Na tato témata naváže i letošní oslava narozenin, jejichž hlavní tváří bude Filip Vaněk, nejznámější český stylista současnosti. Během čtyř módních přehlídek představí podzimní trendy a poradí, jak novinky kombinovat s tím, co už máte v šatníku. Přehlídky Filipa Vaňka jsou hravé, vtipné a inspirativní.

Hudebním hostem oslav bude zpěvačka Debbi, dvojnásobná držitelka Ceny Anděl, která v Palladiu představí své nové album Emotions. Její hity i osobitý hlas dodají sobotnímu programu energii a emoce, které k narozeninám patří.

Návštěvníci se během oslavy mohou těšit také na narozeninové slevy dostupné v aplikaci PALLADIUM KLUB (pouze v sobotu 18. října 2025), soutěže o skvělé ceny a foto stěnu. Během oslav dojde i na slavnostní přípitek a narozeninový dort. 

Podrobný program akce je k dispozici na webu nákupního centra:

https://www.palladiumpraha.cz/oslavte-s-nami-18-narozeniny-palladia-18-10-2025/

 

Před akcí jsme požádali hlavní hvězdy o rozhovor. Na otázky odpovídají Filip Faněk a Debbie:

Filip Vaněk:

1. Připravujete narozeninové přehlídky v Palladiu. Které podzimní trendy vás letos nejvíce zaujaly – a proč?

„Víte, ono to už mnoho let není o trendech na sezónu. Současná móda je spíš o stylu vrstvení a kreativních kombinacích.

Pokud ale projdeme přehlídky světových módních domů pro sezónu podzim/ zima 2025 a dáme si tu práci najít, co se ve většině z nich prolíná, určitě by to byl „oversize“ kožený bomber. Asi nejvýraznější je ale trend „oblékání poslepu“, což mě osobně moc baví – vypadá to, jako byste si oblékli sako pozpátku.

Nejen v těch podzimních, ale i v přehlídkách jaro/ léto 2026 si nelze nevšimnout návratu k ženskosti jako takové, což je podle mě ten nejlepší trend vůbec. S tím souvisí i fakt, že se v kolekcích opět hojně objevují krajky.

V zimní sezóně je víc než kdy jindy „in“ kožešina – ideálně velká a objemná. A v neposlední řadě bych zmínil obrovský vliv venkovské módy (mám na mysli například britský venkov). Svoji pozici si také utvrdil „tailoring“, tedy oblek ve stylu 80. let – to je trend, do kterého se vyplatí investovat a který by neměl chybět v šatníku žádného pravého milovníka módy“.

2. Jak se podle vás mění český přístup k módě a osobnímu stylu?

„U některých cílových skupin se začíná projevovat udržitelnější přístup k módě, a to ať už v orientaci na kvalitnější oblečení, nebo podporu lokálních designérů. Bohužel ve stylingu a vrstvení stále zůstáváme mílové kroky za světovými módními metropolemi.

Co se týká zimní sezóny, většina Čechů bohužel s ochlazením stále sahá po funkčním „softshellovém“ oblečení a po černé barvě.

Věřím ale, že se to pomalu mění. Doufám, že k tomu přispějeme i díky přehlídkám v Palladiu, kde lidem ukážeme, jak může být móda a styling zábavný i v pochmurném počasí a jak díky outfitu může mít člověk krásnější a barevnější i jinak zamračený den.“

3. Co podle vás tvoří „styl s příběhem“ – takový, který nestárne?

„Ikony – ať už lidské, nebo díky nim produktové. Ty, které v módě žijí s námi mnoho desetiletí, jako třeba béžový „trenčkot“.“

4. Které místo v Palladiu máte nejraději – a proč?

„Co se obchodů týká, osobně mám moc rád Calvin Klein a GAP, ale nechci nadržovat žádné značce. Nejraději mám prostor nahoře v Palladiu, kde chystáme přehlídky a focení – trávíme tam s celým týmem spoustu krásných chvil.“

 

Debbi:

1. V Palladiu představíte nové album Emotions – jaké emoce jsou pro vás s hudbou nejdůležitější?

„Hudba je pro mě vždycky o autenticitě a o tom, co opravdu cítím. Nejvíc mě baví, když se skrze ni můžu dotknout lidí, když se v ní poznají, i když třeba prožívají úplně jiný příběh. Pro mě jsou nejdůležitější emoce upřímnosti, odvahy a naděje. Ty se prolínají celou deskou Emotions – jde o hlubší pohled dovnitř, o světlo i temnotu, které v sobě všichni máme.“

2. Máte nějaký osobní zážitek nebo vzpomínku spojenou s Palladiem?

„Z Palladia mám spoustu vzpomínek už z dětství. Když se otevřelo, chodili jsme sem s rodinou nakupovat vánoční dárky. V teenagerských letech to bylo jedno z mých oblíbených míst, protože má skvělou polohu v centru města a všude kolem je spousta kaváren a občerstvení. Tam jsme s kamarády trávili hodiny, debatovali o všem možném a koukali na oblečení, které jsme si tehdy toužili koupit.“

3. Móda a hudba často tvoří jednotu – jaký je váš vztah ke stylu a osobnímu vyjádření?

„Můj styl je odrazem mé osobnosti – nejsem ani upjatá, ani extravagantní. Mám ráda pohodlné, ale šik oblečení, které se dá nosit každý den. Miluju černou barvu, overaly, široké kalhoty a vkusné, elegantní kousky, které působí přirozeně. Potřebuju se v oblečení cítit dobře – když se cítím sama sebou, promítne se to i do mého vystoupení.“

4. Které místo v Palladiu máte nejraději – a proč?

„Vždycky jsem měla ráda prodejnu s hudbou, která bývala u vstupu do metra. Chodila jsem tam poslouchat nové desky, když ještě CD byla nejprodávanějším nosičem. Vybírala jsem si trička kapel a strávila tam spoustu času jen tak – s hudbou. Dneska už si místo CD kupuju LP desky, které miluju. Mají duši – stejně jako hudba, kterou poslouchám.“

 

Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst, kde můžete parkovat již od 50 Kč za hodinu (více informací na www.palladiumpraha.cz).

Oblíbenost Palladia potvrdila veřejnost i odborná porota, která mu udělila prestižní ocenění „Superbrands“ pro roky 2023, 2024 a 2025.

Více informací o Palladiu naleznete na. .

Sledujte nás na: @Facebook a @Instagram

 

 

14. října 2025  15:17

