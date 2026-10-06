18GYM a Stay Fit Gym spojí síly s podporou Enterprise Investors

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  15:12
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Bukurešť 6. října 2026 (PROTEXT) - 18GYM, rychle rostoucí rumunská síť fitness center, do níž investovala společnost Enterprise Investors, a Stay Fit Gym, jedna z největších fitness sítí v Rumunsku, se dohodly na spojení svých podniků. Vznikne platforma se dvěma značkami, která bude mít po celém Rumunsku více než 120 klubů a 130.000 členů. Transakce propojí dva podniky, které se díky svému působení v různých částech země výrazně doplňují, a rozšíří nabídku pro zákazníky napříč Rumunskem.
  • Transakce podléhá obvyklým schválením regulačních orgánů a její dokončení se očekává do čtyř měsíců. Do té doby budou 18GYM a Stay Fit Gym nadále fungovat samostatně.
  • Po dokončení transakce bude fond Enterprise Investors Fund IX držet v propojeném podniku významný menšinový podíl spolu se zakladateli 18GYM. Zakladatelé Stay Fit Gym se stanou menšinovými akcionáři, zatímco Morphosis Capital, dosavadní investor ve Stay Fit Gym, svůj podíl zcela prodá.
  • Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

Stay Fit Gym založili v roce 2012 Alexandru Lascăr, Marius Preodi?teanu a Lauren?iu Lascăr. Pod jejich vedením se síť do září 2026 rozrostla na 77 klubů a 80.000 členů a vybudovala si silnou pozici v Bukurešti a jižním Rumunsku. 18GYM v současnosti provozuje 45 klubů, především na severu země. Obě značky si zachovají své odlišné nabídky, které se vzájemně doplňují, a budou se nadále soustředit na zpřístupňování kvalitních fitness služeb širokému okruhu zákazníků. Díky společné síti a velikosti budou moci oslovit zákazníky v dalších částech Rumunska.

„Více než deset let jsme Stay Fit Gym budovali podle potřeb lidí, kteří v Rumunsku chodí cvičit,“ uvedl Alexandru Lascăr, spoluzakladatel a generální ředitel Stay Fit Gym. „Spojením s 18GYM propojíme dvě sítě, které se geograficky doplňují, a budeme moci širšímu okruhu zákazníků nabídnout více možností, jak cvičit.“ Marius Preodisteanu, spoluzakladatel Stay Fit Gym odpovědný za expanzi, dodal: „Alexandru, Laurentiu a já jsme hrdí na firmu a tým, které jsme dosud vybudovali. Těší nás, že budeme znovu investovat společně se zakladatelem a generálním ředitelem 18GYM Vladem Roneou a Enterprise Investors. Odpovídá to našemu záměru zůstat úzce zapojeni i do další fáze růstu.”

„18GYM a Stay Fit Gym vybudovaly silné podniky, které se vzájemně doplňují,“ uvedl Vlad Ronea a dodal: „Jejich spojení nám dává příležitost navázat na silné stránky obou značek, dále investovat do zkušenosti členů a zpřístupnit kvalitní fitness služby více lidem po celém Rumunsku.“

Ve srovnání s vyspělejšími evropskými trhy využívá fitness služby v Rumunsku stále menší část populace, což vytváří značný prostor pro další růst. Zároveň roste poptávka po dostupných a kvalitních fitness službách. Trh zůstává roztříštěný a působí na něm mnoho nezávislých provozovatelů a malých místních sítí. S tím, jak se mezi rumunskými zákazníky stále více prosazuje zdravější životní styl a pravidelné cvičení, vzniká značný prostor pro otevírání dalších klubů.

„Rozvíjet silné podniky prostřednictvím promyšlených akvizic je dlouhodobou součástí přístupu Enterprise Investors, a to i v Rumunsku. Princip je stále stejný: podporujeme zakladatele s osvědčeným provozním modelem a poskytujeme jim kapitál i další podporu potřebnou k rychlejšímu růstu na roztříštěných trzích. Tento přístup jsme v Rumunsku uplatnili u několika společností z našeho portfolia, například při nedávných akvizicích společností PragmaGO a eTravel. Příležitost využít jej vidíme i zde. Těší nás, že můžeme Vlada, Alexandra, Mariuse a Lauren?ia podpořit v další fázi růstu,“ uvedl Bartosz Kwiatkowski, partner Enterprise Investors, který projekt vede.

Po dokončení transakce by měli propojený podnik společně vést Vlad Ronea a Alexandru Lascăr ve spolupráci s Mariusem Preodi?teanem, Lauren?iem Lascărem a širšími týmy 18GYM a Stay Fit Gym.

Enterprise Investors oznámila investici do 18GYM v březnu a transakci dokončila v červnu. Šlo o její osmou přímou investici v Rumunsku, kde EI působí nepřetržitě od roku 2000 a dosud investovala celkem 217 milionů eur. Vedle přímých investic společnost podpořila také další akvizice svých portfoliových firem v Rumunsku.

Zdroj: Enterprise Investors

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59495.

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