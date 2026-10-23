19. ročník Evropsko-čínského fóra obchodní a technologické spolupráce zahájen v Chengdu

Po zahajovacím ceremoniálu se konalo plenární zasedání, na němž zástupci všech sfér čínské a evropské společnosti vedli tematické diskuse na témata „Budování konsensu, prohlubování vzájemné důvěry – perspektivy spolupráce v rámci nového mechanismu čínsko-evropských hospodářských a obchodních konzultací“ a „Nová dynamika soutěže a spolupráce, nové příležitosti pro růst – čínsko-evropská spolupráce v oblasti zelených a digitálních inovací“. Součástí zasedání byla také prezentace průmyslového rozvoje a podnikatelského prostředí Vysokotechnologické průmyslové rozvojové zóny v Chengdu.
Fórum EU-CN Fair, jehož tématem je „Dialog a spolupráce pro sdílený prospěch a prosperitu“, se letos koná ve dnech 21.–23. října v Centru pro čínsko-evropskou spolupráci (CCEC) v Chengdu. V rámci struktury „1+11+2“ zahrnuje akce jeden zahajovací ceremoniál a plenární zasedání, 11 tematických výměnných setkání, návštěvy průmyslových parků a související výměnné aktivity a dvě B2B matchmakingová setkání, přičemž se zaměřuje na klíčové oblasti, jako jsou nové energie a ochrana životního prostředí, biomedicína, zemědělské potraviny, inteligentní robotika, špičkové technologie, odborné vzdělávání a služby v oblasti obchodního práva, s cílem komplexně rozšířit nové příležitosti a nový prostor pro čínsko-evropskou spolupráci. Souběžně uspořádaly příslušné provincie a města čtyři akce na podporu investic a prezentaci projektů. Na základě přípravného průzkumu poptávky a přesného matchmakingu se uskutečnilo přibližně 200 čínských a evropských podniků na místě téměř 400 „individuálních“ obchodních jednání, což přineslo praktické spolupráci hmatatelné výsledky. Osobně se akce zúčastnili zástupci téměř 700 podniků a institucí z více než 20 zemí a regionů.
Fórum EU-CN Fair bylo zahájeno v roce 2002 z iniciativy Evropské komise. Od svého usídlení v Chengdu v roce 2006 přilákalo více než 14.000 čínských a evropských podniků a bylo podepsáno více než 3000 dohod o záměru spolupráce, což z něj činí platformu pro investiční, obchodní a inovační spolupráci s největší přítomností členských států EU, nejširší účastí evropských podniků a největším rozsahem čínsko-evropských výměn.
Zdroj: China Chamber of International Commerce
Kontakt: Haifen Nan, email: nan@new-synergy.de
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59779.