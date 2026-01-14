20 % drobných nehod vyřídili řidiči online, díky aplikaci Bouračka

  12:18
Praha 14. ledna 2026 (PROTEXT) - Přes 11,5 tisíce záznamů o drobnějších dopravních nehodách už řidiči vyplnili prostřednictvím internetové aplikace Bouračka. Ta tak pomohla více než 23 tisícům řidičů. Úhrn 11,5 tisíce představuje skoro pětinu všech nehod tohoto typu. Motoristé oceňují především to, že nemusejí sami zakreslovat místo nehody a zdlouhavě vypisovat všechny údaje.

Ačkoli se podle průzkumu před spuštěním webového rozhraní zvláště starší motoristé obávali, že si s technickými požadavky neporadí, praxe ukazuje, že aplikace je velmi uživatelsky přívětivá. Více než čtyřicet procent těch, kdo záznam po nehodě vyplnili online, bylo starších 45 let. Průměrný věk účastníků takových nehod činí 42 let. Ukazují to data České kanceláře pojistitelů (ČKP), která o letních prázdninách elektronický formulář spustila jako rychlejší a efektivnější variantu k papírové klasice.

"Řidiči ve stresové situaci nejvíce ocení především to, že se podstatná část údajů vyplní automaticky a že nemusejí sami zakreslovat nehodu ani vyplňovat data pro pojišťovnu," uvádí k poznatkům z praktického využívání aplikace Bouračka ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek. Zvláště ženy – ve třech případech z deseti – v dotazníkovém šetření provedeném agenturou STEM/MARK uváděly vysokou míru emočního rozrušení po kolizi, kvůli níž uvítají cokoli, co jim zaznamenání nehody usnadní.

Devět z deseti řidičů bez ohledu na věk nebo pohlaví uvedlo, že vyplňování papírového formuláře je pro ně komplikací. Největší potíže činí motoristům rozsah požadovaných údajů (33 procent respondentů), nejasnosti v jejich zadávání (27 procent) nebo obtížná domluva s druhým účastníkem nehody (26 procent).

Bezplatný elektronický formulář představuje rychlejší alternativu k papírové verzi, již znají prakticky všichni motoristé. Více než 80 procent řidičů ji s sebou vozí v automobilu. Nejčastěji ji získali od pojišťovny, protože už v minulosti nehody zažili. Drobným karambolem podle průzkumu prošli tři řidiči z pěti a bezpečně se při jeho řešení u krajnice cítila méně než polovina. K obavám existuje důvod – právě při vyplňování formuláře dochází k sekundárním nehodám, protože ostatní řidiči nezvládnou situaci včas vyhodnotit a místo střetu bezpečně objet. Policie uvádí sekundární nehody jako jednu z největších hrozeb při vyřizování formalit na silnici, a proto se počítá každá ušetřená minuta, o kterou lze zkrátit celkový čas strávený na místě.

"Strach ze sekundární nehody zakusil během vyřizování kolize téměř každý druhý účastník. Zkušení řidiči toto riziko vnímají citelněji, což je také důvod, proč jednadevadesát procent respondentů uvedlo, že uvítají elektronický formulář. Přestože s věkem míra nadšení pro digitální řešení mírně klesá, těší nás, že si cestu k webové aplikaci našla i skupina řidičů nad 60 let," říká ředitel úseku likvidace škod Vladimír Krejzar.

Nejvíc se online reportování zalíbilo řidičům mezi 30. a 44. rokem života, ti tvoří 34 procent dosavadních uživatelů Bouračky. K webovému rozhraní se šoféři nejčastěji hlásili z Prahy (v 19 procentech) a Středočeského kraje (ve 14 procentech) a početní převaha kopíruje i obecný trend, v jakých regionech se odehraje nejvíc dopravních neštěstí. Třetí nejhojnější účastnickou základnu zaznamenala aplikace na jihu Moravy, kde po ní motoristé sáhli v 11 procentech případů.

Formulář o nehodě se vyplňuje u menších nehod, tedy v případech, kdy se nikdo nezranil, odhadovaná škoda nepřesahuje 200 tisíc, nebyl poškozen majetek třetích osob, například něčí plot nebo zaparkovaný vůz, a k úhoně nepřišla zvěř ani veřejné zařízení, jako jsou svodidla či semafor. Řidiči zároveň musí být schopni vzájemně se domluvit na tom, co se stalo. Pokud něco z tohoto neplatí, musí zavolat policii. Průzkum však ukázal, že se v těchto pravidlech bezpečně orientuje jen zhruba třetina řidičů.

Drobných nehod, u kterých lze využít elektronický formulář a ušetřit si stres, čas i zbytečné riziko, v Česku přibývá. Od roku 2021 jejich počet vzrostl o 19 procent na loňských 172 tisíc.

K využití Bouračky stačí, aby alespoň jeden z účastníků disponoval chytrým telefonem. Aplikace automaticky načte údaje z občanských průkazů i registračních značek a pomocí GPS doplní polohu. Poškození ani průběh nehody není potřeba kreslit – v aplikaci poškození vozidel jednoduše vyfotíte, označíte místa střetu a následně vlastními slovy popíšete, co se stalo. Správnost záznamu potvrdí účastníci nehody prostřednictvím SMS kódu. Hotový záznam o nehodě přijde oběma účastníkům do mailu a zároveň se automaticky odešle do příslušných pojišťoven. Tento dokument sice uplatnění pojistné události nenahradí, ale pojišťovně poskytne kompletní a snadno použitelný podklad.

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

EXTERNÍ E-MAIL
Krásný den,
v Praze na Želivském dává vánoční strom křídla. Takovou vánoční hvězdu jsem ještě neviděl. :)
Díky.
Ondra Obergruber

