20. května slavíme Světový den včel

Hrdým patronem letošního Dne včel je PENNY

„Jako dobrý soused si PENNY uvědomuje zásadní význam včel a ostatních opylovačů pro nás všechny. Kdyby nebylo dost včel, hrozil by nejen úbytek produktů z medu, ale především problém s opylením řady rostlin, které následně slouží k výrobě dalších potravin. Včely a další opylovače zkrátka považujeme za natolik důležité, že jsme se rozhodli je systematicky podporovat.", vysvětluje Petr Baudyš, vedoucí kvality PENNY.

U své centrály, logistických center a vybraných prodejen poskytuje PENNY domov více než 2 milionům včel. Dlouhodobě se věnuje i osvětě významu opylovačů u široké veřejnosti. Jedním z projektů osvěty, který PENNY podporuje, jsou Medové snídaně. Tento projekt zábavnou formou přibližuje práci včelařů, včel a jejich význam pro člověka a přírodu tisícům dětí v mateřských a základních školách po celé republice.

PENNY je rovněž partnerem Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách, které vzdělává novou generaci včelařů. Díky podpoře zde na konci dubna slavnostně zprovoznili novou učební pomůcku – takzvaný apidomek. Ten umožňuje blízký, a přitom bezpečný kontakt člověka se včelami a pobyt v něm pozitivní vliv na lidské zdraví i psychiku. PENNY je také členem Českého svazu včelařů.

Jak by vypadal svět bez včel? To PENNY ukázalo před dvěma lety na prodejně v Praze - Uhříněvsi na poloprázdných regálech!

Zákazníci PENNY v Praze Uhříněvsi na vlastní kůži zažili, jaké by to bylo, kdyby na světě nebyly včely. V jedné z nejmodernějších prodejen tohoto řetězce na ně čekaly z velké části prázdné regály, v nichž chybělo 60 % běžného sortimentu. Chyběly v nich všechny produkty, které by nebylo možné vyrobit, a které by si lidé nemohli koupit, kdyby z naší přírody včely zmizely. Zákazníci si tak nemohli nakoupit nejen ovoce nebo zeleninu nebo produkty obsahující med, ale také oleje, pečivo, koření, cukrovinky, ochucené mléčné výrobky, džemy, džusy, a stovky dalších produktů. Včely se totiž opylováním podílí velkou měrou nejen na produkci ovoce a zeleniny, ale i dalších výše jmenovaných potravin. Některé plodiny by bez včel zcela zmizely, například káva, kakao nebo vanilka...

Nejen Mezinárodní den včel...

Dalších zhruba 250 dnů a svátků týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den...

