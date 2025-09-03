20 let Lymfom Help: Připojte se k charitativnímu běhu a podpořte pacienty s lymfomem!

Podpora tisíců pacientů
LYMFOM HELP, založený v roce 2005 z iniciativy několika bývalých pacientů, se dlouhodobě snaží propojovat nemocné, jejich blízké a odborníky, poskytovat komplexní podpůrnou péči a zvyšovat informovanost o tomto onemocnění. „Za 20 let existence pomohla naše organizace tisícům pacientů a jejich rodinám. Věříme, že informovanost a vzájemná podpora jsou klíčové pro úspěšné zvládnutí nemoci,“ říká Petra Vejtrubová, členka výkonného výboru organizace LYMFOM HELP.
Nedělní akce pro celou rodinu
„Charitativní běh jsme naplánovali na neděli 14. září, protože právě víkend nabízí ideální příležitost k setkávání. Je to skvělý způsob, jak oslavit naše výročí, ukázat pacientům, že v tom nejsou sami a umožnit komukoliv, aby nás svou registrací na běh podpořil v dalším rozvoji našich služeb. Zároveň tím upozorníme na následující den – 15. září si tradičně připomínáme Světový den lymfomu,“ dodává Petra Vejtrubová.
Pohyb pomáhá zvládat nemoc
Hlavním cílem akce je přimět širokou veřejnost k aktivní účasti, ať už fyzicky nebo virtuálně, a podpořit tak osvětu a činnost organizace. Neméně důležité je ale upozornit, že nejen u pacientů s lymfomem je zásadní, aby v rámci svých možností zůstávali aktivní.
„Během hospitalizace jsem se udržovala v dobré náladě a kondici chůzí alespoň po nemocniční chodbě, kdykoliv to šlo. Chození mě nakonec tak nadchlo, že jsem se po léčbě postupně dostala až k dálkové turistice. Kondice je aspekt léčby, který můžeme sami alespoň částečně přímo ovlivňovat, což hodně pomáhá zůstat nad věcí,“ popisuje Ivona Floresová (ročník 1982), u níž se lymfom nejprve projevil jako bulka v prsu.
Přínos pohybu potvrzují studie
„Léčba lymfomů se v posledních letech významně posunula a s ní i prognóza pacientů. Díky pokrokům v medicíně jsou dnes možnosti léčby efektivnější a více individualizované, což vede k výraznému zlepšení výsledků. Nedílnou součástí celého léčebného procesu a následné rekonvalescence je také pohybová aktivita. Přínos pohybu již potvrzují výzkumy – například podle studie publikované v odborném časopise Cochrane review je aerobní cvičení u pacientů s hematologickými malignitami bezpečné v průběhu léčby i po ní a snižuje únavu i depresi,“ vysvětluje doc. MUDr. David Belada, Ph.D., zástupce přednosty pro LP na 4. interní hematologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Charitativní běh pro LYMFOM HELP se koná v neděli 14. září 2025
14:30 – začátek doprovodného programu
15:00 – start běhu
Kde:
- Praha – park Grébovka
- Brno – park Anthropos
- Virtuálně – kdekoliv na světě
Startovné:
- 300 Kč – osobní účast v Praze nebo Brně
- 200 Kč – virtuální běh kdekoliv
Na co se můžete těšit v Praze
- Moderuje: Petra Křížková (reportérka České televize)
- Hosté: Jan Kříž a další osobnosti
- Doprovodný program: Malování na obličej pro děti, rozhovory, hudební vystoupení a autogramiáda