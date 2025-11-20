20. listopadu - Den za používání méně věcí

Ještě horší je, že máme tendenci používat spoustu jednorázových nádob a papírových ručníků a prostě, no, zbytečnosti... To vše ovlivňuje prostředí a svět, ve kterém žijeme. A Use Less Stuff Day nás vybízí, abychom se na toto chování kriticky podívali a udělali, co je v našich silách, abychom jej omezili.
Patronem Dne za používání méně věcí je společnost SAKO Brno.
Den za používání méně věcí je ,,náš" už druhým rokem po sobě. Líbí se nám pro jeho poselství a také tím, že přesně zapadá do naší enviromentální strategie. V SAKO Brno se snažíme být nejen společností, co umí odpad efektivně svážet, ale také jej smysluplně využívat.
Používat méně věcí znamená více přemýšlet. A předkládat řešení šetrná k přírodě i k využívání zdrojů. Právě takovou aktivitou jsou brněnské Re-Use pointy, zaměřené na drobné věci z domácností a sportovní potřeby a pak také projekt Re-Nab, díky němuž druhou šanci dostává nábytek.
TIP: Přes 350 Re-Use míst (nejen v Brně, ale po celé ČR) najdete v aplikaci KAMsNIM.cz, včetně kontaktů a otevírací doby...
V Brně vidíme v rozvoji sítě Re-Use center velkou příležitost. Proč zahazovat využitelné věci? Jen proto, aby uvolnily místa novým výrobkům? To je zbytečné, když se dají odevzdat někam, kde dostanou další možnost potěšit někoho dalšího. A taky přírodu, neboť výtěžek z prodeje jde na posílení zeleně. Toto je správné používání méně věcí v praxi. A jde jen o to, aby ze Dne za používání méně věcí se stal Týden, a z týdne Rok.
Projekty typu Re-Use či Re-Nab naplňují principy předcházení odpadům, pomáhají sociálně slabším rodinám a zlepšují životní prostředí města. Takže máte-li doma pro Vás nepotřebnou, avšak funkční věc, kterou by byl hřích vyhodit, neváhejte a navštivte nejbližší brněnský re-use point.
A nejen Světový den za používání méně věcí...
Dalších více než 250 dnů a svátků, týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři z dílny spolku UKliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den.
Zdroj: Ukliďme Česko