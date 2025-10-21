200 let tradice, kvality a inovací: MORA slaví jubilejní rok plný akcí pro své zákazníky

Autor:
  8:08
Praha 21. října 2025 (PROTEXT) - Česká značka MORA letos slaví úctyhodných 200 let na trhu, a tak si pro své zákazníky připravila bohatou nadílku výhodných akcí. Využít můžete třeba cashback ve výši až 2000 Kč na vybrané modely myček nebo získat k zakoupenému setu spotřebičů sadu kvalitního nádobí zdarma. V neposlední řadě jistě potěší i nerezová pánev k nově pořízené varné desce. Slavte se značkou MORA naplno a využijte jedinečných nabídek, dokud je čas…

Jaké klíčové akce probíhají v rámci oslav 200 let značky MORA?

Cashback na nákup myčky

Cashbacková akce na vybrané myčky nádobí MORA potrvá do 30. listopadu letošního roku nebo do vyčerpání zásob. Abyste měli na vrácení části peněz nárok, musíte však svůj nový spotřebič nejprve zaregistrovat, a to nejpozději do dvou týdnů od jeho zakoupení. Po provedení registrace (a do 30 dnů od schválení) obdržíte zpět danou částku podle typu pořízeného modelu.

Cashback na myčky nádobí MORA se vztahuje nejen na nejnovější, ale i na některé starší modely. Nejvyšší možná částka k vrácení činí 2 000 Kč a platí pro vestavné integrované modely myček MORA IMB 6689 a MORA IMB 6678. Nižší vratné částky v hodnotách 1 500 Kč, 1 000 Kč nebo 500 Kč se týkají mnohých dalších modelů.

K setu spotřebičů sada nádobí zdarma

Pokud si pořídíte akční set domácích spotřebičů MORA, který se skládá z nové varné desky, vestavné trouby a myčky nádobí, získáte ke svému nákupu zdarma kvalitní 8 dílnou sadu nádobí v hodnotě 4 990 Kč! Vybrat si můžete buď jeden ze tří hotových setů zmíněných druhů spotřebičů, anebo si sestavit svůj vlastní set podle toho, jaké modely se vám konkrétně líbí. Sadu nádobí zdarma si vyžádejte u svého prodejce. K nákupu ji obdržíte na e-shopech, stejně jako v kamenných prodejnách. Akce trvá až do 31. prosince letošního roku.

K varné desce nerezová pánev

Potřebujete novou varnou desku? Pak je tato akce značky MORA pro vás jako stvořená. Vyberte si jeden z nejnovějších modelů indukčních varných desek MORA a obdržíte k ní zdarma nerezovou pánev v hodnotě 1 990 Kč. Akce trvá až do 31. prosince tohoto roku nebo do vyčerpání zásob. Pánev s nepřilnavým povrchem si ke svému nákupu vyžádejte přímo u prodejce akční varné desky.

Přehled všech akcí pro zákazníky značky MORA najdete přímo na e-shopu v sekci Akce pro zákazníka. Využijte některou z výhodných nabídek a pořiďte si do své domácnosti pár zbrusu nových spotřebičů, za kterými stojí dvousetletá tradice uznávané a spolehlivé české značky.

 

MORA PLNÁ ŽIVOTA

MORA je součástí vašich kuchyní už neuvěřitelných dvě stě let! A právě pro letošní jubilejní rok plný oslav si pro vás připravila řadu lokálních i celonárodních promo akcí – soutěže, speciální nabídky i drobné dárky. Jejich cílem je posílit vztah se svými zákazníky, zdůraznit tradici české značky, stejně jako její smysl pro inovace, a v neposlední řadě lidem nabídnout skutečně výhodné podmínky pro nákup domácích spotřebičů.

 

Zdroj: www.mora.cz

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Vlak u Českého Brodu srazil dítě. Zraněním na místě podlehlo

Tragický incident se v pondělí večer udál u Českého Brodu. Osobní vlak tam z dosud nezjištěných příčin srazil nezletilého člověka, který na místě zraněním z nehody podlehl. Okolnosti úmrtí dítěte...

21. října 2025  7:42,  aktualizováno  8:29

Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě

Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...

20. října 2025  19:52,  aktualizováno  21.10 8:28

Při nočním požáru bytu v Ústí se zranili dva lidé, plameny zachvátily i lodžii

Při nočním požáru bytu a lodžie v osmém patře panelového domu v Ústí nad Labem se zranili dva lidé. Z objektu ve Větrné ulici se samovolně evakuovalo 33 lidí. Hasiči oheň dostali rychle pod kontrolu....

21. října 2025  8:22

200 let tradice, kvality a inovací: MORA slaví jubilejní rok plný akcí pro své zákazníky

21. října 2025  8:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tři mostecká hřiště mají nové naučné prvky

Nové naučné prvky přibyly na třech dětských hřištích v Mostě.

21. října 2025  7:59

Pivní pálenka vznikla za covidu z nouze, stal se z ní sběratelský artikl

Když bylo humpoleckému rodinnému pivovaru Bernard nejhůř, v době covidové pandemie a nejrůznějších s ní spojených restrikcí, vznikla pivní pálenka víceméně z nouze. A když se výrobce piva opět dostal...

21. října 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Saratovská, Praha Strašnice

Oslava 80 narozenin Viktora Sodomy v KD Barikádníků ve Strašnicích Zleva - Viktor Sodoma, Sekáč, František Ringo Čech, Karel Kahovec, Marie Tomsová, Richard Sacher, Miluška Voborníková, Ivan Róssler

vydáno 21. října 2025  7:26

Řež u Prahy

Vítejte !

vydáno 21. října 2025  7:26

Linka B stojí na úseku Florenc - Černý Most, v úseku Florenc - Lehovec je zavedena linka xB jako posila linky 12, linka 24 je zrušena. Autobusy DPP končící na Černém Mostě jedou na Lehovec.Co se kde...

vydáno 21. října 2025  7:25

Zastávky MHD v Jirkově prošly údržbou

Radnice v Jirkově nechala vyčistit všechny zastávky MHD ve městě.

21. října 2025  6:59

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

20. října 2025  15:42,  aktualizováno  21.10 6:39

Pod oky kamer. Nejhorší ubytovna Brna se mění k lepšímu, dohled pomáhá i jinde

Problémové ubytovny v brněnských Maloměřicích a Židenicích monitorují kamery napojené na městský systém. Kromě výtržnictví hlídají také dopravní situace a odrazují opilce. V poslední době se tam i...

21. října 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.