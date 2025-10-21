200 let tradice, kvality a inovací: MORA slaví jubilejní rok plný akcí pro své zákazníky

Jaké klíčové akce probíhají v rámci oslav 200 let značky MORA?
Cashback na nákup myčky
Cashbacková akce na vybrané myčky nádobí MORA potrvá do 30. listopadu letošního roku nebo do vyčerpání zásob. Abyste měli na vrácení části peněz nárok, musíte však svůj nový spotřebič nejprve zaregistrovat, a to nejpozději do dvou týdnů od jeho zakoupení. Po provedení registrace (a do 30 dnů od schválení) obdržíte zpět danou částku podle typu pořízeného modelu.
Cashback na myčky nádobí MORA se vztahuje nejen na nejnovější, ale i na některé starší modely. Nejvyšší možná částka k vrácení činí 2 000 Kč a platí pro vestavné integrované modely myček MORA IMB 6689 a MORA IMB 6678. Nižší vratné částky v hodnotách 1 500 Kč, 1 000 Kč nebo 500 Kč se týkají mnohých dalších modelů.
K setu spotřebičů sada nádobí zdarma
Pokud si pořídíte akční set domácích spotřebičů MORA, který se skládá z nové varné desky, vestavné trouby a myčky nádobí, získáte ke svému nákupu zdarma kvalitní 8 dílnou sadu nádobí v hodnotě 4 990 Kč! Vybrat si můžete buď jeden ze tří hotových setů zmíněných druhů spotřebičů, anebo si sestavit svůj vlastní set podle toho, jaké modely se vám konkrétně líbí. Sadu nádobí zdarma si vyžádejte u svého prodejce. K nákupu ji obdržíte na e-shopech, stejně jako v kamenných prodejnách. Akce trvá až do 31. prosince letošního roku.
K varné desce nerezová pánev
Potřebujete novou varnou desku? Pak je tato akce značky MORA pro vás jako stvořená. Vyberte si jeden z nejnovějších modelů indukčních varných desek MORA a obdržíte k ní zdarma nerezovou pánev v hodnotě 1 990 Kč. Akce trvá až do 31. prosince tohoto roku nebo do vyčerpání zásob. Pánev s nepřilnavým povrchem si ke svému nákupu vyžádejte přímo u prodejce akční varné desky.
Přehled všech akcí pro zákazníky značky MORA najdete přímo na e-shopu v sekci Akce pro zákazníka. Využijte některou z výhodných nabídek a pořiďte si do své domácnosti pár zbrusu nových spotřebičů, za kterými stojí dvousetletá tradice uznávané a spolehlivé české značky.
MORA PLNÁ ŽIVOTA
MORA je součástí vašich kuchyní už neuvěřitelných dvě stě let! A právě pro letošní jubilejní rok plný oslav si pro vás připravila řadu lokálních i celonárodních promo akcí – soutěže, speciální nabídky i drobné dárky. Jejich cílem je posílit vztah se svými zákazníky, zdůraznit tradici české značky, stejně jako její smysl pro inovace, a v neposlední řadě lidem nabídnout skutečně výhodné podmínky pro nákup domácích spotřebičů.
Zdroj: www.mora.cz