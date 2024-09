2024 HP Work Relationship Index odhaluje: uživatelé AI mají zdravější vztah k práci

Nejdůležitější poznatky

• Pouze 28 % znalostních pracovníků z různých odvětví po celém světě má zdravý vztah k práci, je to o jeden bod více než v roce 2023

• Využívání AI mezi znalostními pracovníky vzrostlo v roce 2024 na 66 % z 38 % v loňském roce; pracovníci, kteří AI používají, jsou o 11 bodů spokojenější se svým vztahem k práci než jejich kolegové, kteří ji nepoužívají

• Nejméně dvě třetiny znalostních pracovníků si přeje personalizované pracovní zkušenosti; 87 % z nich by bylo ochotno vzdát se části svého platu, aby je získali

• Pouze 44 % vedoucích pracovníků má důvěru ve své lidské dovednosti; ženy ve vedení podniků jsou výrazně sebevědomější než jejich mužské protějšky

Společnost HP Inc. (NYSE:HPQ) dnes zveřejnila druhý ročník HP Work Relationship Index (WRI), komplexní studie, která zkoumá vztah světa k práci. Studie, která zahrnovala 15.600 respondentů napříč průmyslovými odvětvími ve 12 zemích, ukazuje, že práce stále doopravdy nefunguje. K práci má zdravý vztah pouze 28 % znalostních pracovníků, což je ve srovnání s loňskými zjištěními nárůst o jeden bod. Nová zjištění se však zaměřují na dvě možná řešení, jak vztah k práci zlepšit: AI a personalizované pracovní zkušenosti.

„Víme, že očekávání zaměstnavatelů i zaměstnanců se vyvíjí, a věříme, že chytré technologie jsou klíčem k uspokojení potřeb dnešních pracovníků,“ řekl Enrique Lores, prezident a CEO společnosti HP Inc. „Budoucnost práce se otevře díky využití síly AI k vytváření řešení a zkušeností, které budou hnací silou růstu podnikání a umožní jednotlivcům dosáhnout osobního a profesního naplnění.“

Personalizované pracovní zážitky mohou vést ke zdravějšímu vztahu k práci

Ve druhém roce studie pokračovala v analýze aspektů vztahu lidí k práci, včetně úlohy práce v jejich životě, jejich dovedností, schopností, nástrojů, pracovních prostor a jejich očekávání od vedení. V tomto roce WRI odhaluje hlavní univerzální potřebu znalostních pracovníků: personalizované pracovní zkušenosti.

Nejméně dvě třetiny pracovníků vyjádřily touhu po personalizovaných pracovních zkušenostech, včetně na míru šitých pracovních prostor, přístupu k preferovaným technologiím a flexibilního pracovního prostředí. Tyto zkušenosti jsou klíčové pro zlepšení vztahu k práci a mají pozitivní dopady jak na zaměstnance, tak na podniky:

• 64% znalostních pracovníků uvádí, že pokud by práce byla šitá na míru nebo přizpůsobená osobním potřebám a preferencím, do rozvoje své společnosti by investovali více.

• 69 % znalostních pracovníků se domnívá, že by to zlepšilo jejich celkovou pohodu.

• 68% znalostních pracovníků uvedlo, že by je to motivovalo k tomu, aby u svých současných zaměstnavatelů zůstali déle.

Tato touha po personalizaci je tak silná, že 87 % znalostních pracovníků by se kvůli ní bylo ochotno vzdát části svého platu. V průměru by pracovníci byli ochotni vzdát se až 14 % svého platu, přičemž pracovníci z generace Z až 19 %.

Umělá inteligence otevírá znalostním pracovníkům nové možnosti, jak si užít práci a zvýšit produktivitu

Využití AI mezi znalostními pracovníky se v roce 2024 vyšplhalo na 66 %, zatímco loni to bylo 38 %. Pracovníci, kteří AI využívají, vidí její výhody, včetně zdravějšího vztahu k práci:

• 73 % z nich má pocit, že jim AI usnadňuje práci, a téměř 7 z 10 (69 %) si přizpůsobuje používání AI ke zvýšení vlastní produktivity, což naznačuje, že AI by mohla být ingrediencí k otevření personalizovanější pracovní zkušenosti.

• 60 % uvádí, že AI hraje klíčovou roli při zlepšování rovnováhy mezi jejich pracovním a soukromým životem.

• 68 % respondentů tvrdí, že jim AI otevírá nové možnosti, jak si práci užít.

• 73 % respondentů se shoduje v tom, že lepší porozumění AI jim usnadní kariérní postup.

Znalostní pracovníci, kteří AI používají, jsou navíc ve svém vztahu k práci spokojenější o 11 bodů než jejich kolegové, kteří tak nečiní. Proto je naléhavě nutné dostat AI do rukou pracovníků co nejdříve, protože u uživatelů, kteří AI nepoužívají, se projevily zvýšené obavy z nahrazení pracovního místa umělou inteligencí – obavy vyjádřilo 37 % z nich, což je 5 bodů více než v loňském roce.

Vedoucím pracovníkům podniků chybí sebedůvěra; světlým bodem se stávají vedoucí pracovnice

Zatímco v celosvětovém měřítku index ukazuje malé změny, země, které zaznamenaly nárůst indexu individuálních pracovních vztahů, zaznamenaly mírné zlepšení v šesti klíčových faktorech zdravého vztahu k práci – především ve faktorech vůdcovství a naplnění. Letošní index odhalil, že důvěra ve vrcholové vedení zůstává rozhodujícím faktorem zdravého vztahu k práci, existuje však nesoulad mezi uznáním důležitosti lidských dovedností (např. všímavost, sebeuvědomění, komunikace, kreativní myšlení, odolnost, empatie, emoční inteligence) a důvěrou vedoucích pracovníků v jejich naplňování:

• Zatímco více než 90 % vedoucích uznává přínos empatie, pouze 44 % si je jistých svými lidskými dovednostmi.

• Pouze 28 % pracovníků se u svých vedoucích setkává s empatií trvale, přestože 78 % si jí vysoce cení.

Letošní průzkum však odhalil světlý bod: ženy vůdkyně. Vedoucí představitelky firem si jsou v průměru o 10 bodů jistější ve svých tvrdých dovednostech (technických, počítačových, prezentačních atd.) a zejména o 13 bodů jistější v lidských dovednostech než jejich mužské protějšky. Důvěra vedoucích představitelek firem v obě dovednosti za poslední rok vzrostla ( o10 bodů v lidských dovednostech, o 4 body v tvrdých dovednostech), zatímco sebedůvěra mužů ve vedoucím postavení v lidských dovednostech stagnovala a v tvrdých dovednostech poklesla (o 3 body).

Další informace o HP Work Relationship Index naleznete na webových stránkách WRI a celou zprávu naleznete na stránkách HP Newsroom.

Metodika

Společnost HP si nechala zpracovat online průzkum, který řídila společnost Edelman Data & Intelligence (DXI). Uskutečnil se v období od 10. května do 21. června 2024 ve 12 zemích: USA, Francii, Indii, Velké Británii, Německu, Španělsku, Austrálii, Japonsku, Mexiku, Brazílii, Kanadě a Indonésii. Společnost HP oslovila celkem 15.600 respondentů – 12.000 znalostních pracovníků (1000 v každé zemi); 2400 osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT (200 v každé zemi); a 1200 vedoucích pracovníků (100 v každé zemi).

