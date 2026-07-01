2026 PV & ESS Safety Industry Summit: Vytyčení nové cesty k bezpečnému a spolehlivému rozvoji

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Mnichov (Německo) 1. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V rámci veletrhu Intersolar Europe 2026 společnost Huawei Digital Power společně se svými globálními partnery uspořádala v Mnichově 24. června 2026 první ročník summitu 2026 PV & ESS Safety Industry Summit, který se zaměřil na bezpečnostní rizika a nesoulad v pojistném krytí při rozsáhlém rozvoji systémů PV+ESS v rámci globální energetické transformace. Na summitu se sešli renomovaní odborníci, představitelé asociací a zástupci pojišťoven a vedli detailní diskusi o bezpečnostních normách pro skladování energie, výzvách spojených s požárními mimořádnými událostmi, vývoji zkušebních postupů a inovacích v pojišťovnictví, čímž vytyčili novou cestu k bezpečnému a spolehlivému rozvoji.

Bezpečnost systémů PV+ESS vyžaduje vysoce kvalitní vývojXia Hesheng, viceprezident divize Huawei Digital Power a prezident oddělení strategie a marketingu této divize, zdůraznil, že bezpečnost systémů PV+ESS není při rozvoji nového energetického systému pouhou možností, nýbrž nutností. Nejde o jediný technologický průlom, nýbrž o propojení několika oborů, mezi něž patří elektrochemie, řízení teploty, výkonová elektronika, digitální technologie a umělá inteligence. Společnost Huawei se vždy řídila zásadou „kvalita na prvním místě" a dlouhodobě investuje do inovací v oblasti bezpečnostních technologií pro fotovoltaiku a systémy pro ukládání energie (ESS), aby zajistila bezpečnost v celém dodavatelském řetězci. Společnost Huawei bude spolupracovat s partnery z odvětví na prohlubování integrace kvantitativního hodnocení bezpečnosti a pojistných mechanismů, čímž podpoří kvalitní rozvoj odvětví obnovitelných zdrojů energie.

Průlom v oblasti bezpečnosti z globálního hlediska

Gerrit Lührung, vedoucí oddělení systémové infrastruktury a BESS, Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) uvedl, že tváří v tvář „krizi v oblasti omezení dodávek" se skladování energie vyvinulo z nástroje pro komerční arbitráž v klíčový systémový prvek. V současné době činí celková kapacita systémů pro ukládání energie v bateriích (BESS) v Německu 19 GW, přičemž růst je tažen energetikou, obchodem a průmyslem. V příštích třech letech musí toto odvětví překonat regulační omezení, dodržovat nové bezpečnostní směrnice a plně využít potenciál systému.

Tom Hessels, poradce pro bezpečnost v oblasti energetiky a dopravy v Nizozemském institutu pro veřejnou bezpečnost (NIPV), se domnívá, že počet požárů baterií roste, přičemž hlavním problémem je „informační neprůchodnost". Vyzval k zveřejnění výsledků zkoušek podle normy UL 9540A (například délky trvání tepelného úniku) a k zřízení kanálů podpory výrobců dostupných 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s cílem překlenout informační propast mezi hasičskými sbory a výrobci.

Mikel Arrese-Igor, vedoucí inženýr pro skladování energie ve společnosti DNV, uvedl, že přibližně 70 % závad systémů BESS se vyskytlo na systémové úrovni. Zkoušky v reálných podmínkách, jako jsou ty prováděné v systému Huawei LUNA2000, umožňují ověření bezpečnostní filozofie a přístupu počítajícího s bezpečností již ve fázi návrhu. V budoucnu bude odvětví pravděpodobně upravovat zkušební normy tak, aby zahrnovaly „úroveň instalace", a to včetně scénářů řetězového požáru, při nichž jsou zapojeny i jiné kryty v okolí, které nejsou součástí baterie.

Bill Reaugh, vedoucí oddělení solární energie a hlavní inženýr v Německém svazu výrobců elektrických a elektronických zařízení (VDE), uvedl, že transformace energetických systémů s sebou přináší nová rizika. Bezpečnost se musí rozvíjet od úrovně jednotlivých komponent až po úroveň celého ekosystému s využitím modelu digitální důvěry. Bezpečnost a ochrana představují proces pokrývající celý životní cyklus a fungující v uzavřené smyčce, který zahrnuje návrh, výrobu i provoz.

Technická dokonalost a finanční nezávislost

Zhu Jun, produktový ředitel divize Utility GFM ESS ve společnosti Huawei Digital Power, poukázal na to, že toto odvětví čelí čtyřem hlavním výzvám: překročení mezní hodnoty tepelného úniku, selhání vysokonapěťové izolace, poruchy v rozvodné síti a nedostatečná digitalizace. Je nutné zavést rámec pro kvantitativní posouzení bezpečnosti po celou dobu životního cyklu, aby bylo možné zvýšit úroveň rizika ze „zmírnění rizika v zóně B" na „přijatelnou zónu C". Společnost Huawei vybudovala obrannou síť založenou na principu „pasivní ochrany + proaktivního varování" prostřednictvím izolace odolné vůči vysokým teplotám, odvodu kouře pomocí přetlaku, dvoustupňové architektury s inteligentními řetězci a technologií včasného varování založených na umělé inteligenci, čímž zajišťuje, že se v extrémních situacích nedojde k šíření tepelného úniku.

Alastair Nicklin ACII, vedoucí ředitel pro rozvoj podnikání ve společnosti Willis Natural Resources, WTW, se vyslovil pro to, aby se pojišťovací odvětví přeorientovalo na paradigma „návrh jako kontrola rizika", v jehož rámci se kvantifikuje „pravděpodobnost rizika × závažnost škody", a vytvořilo tak trojrozměrný obranný mechanismus s uzavřenou smyčkou zahrnující fyzickou, finanční i environmentální dimenzi. To zahrnuje rozšíření protipožárních odstupů až na úroveň izolace mikroprostředí, posílení oprav zařízení s cílem zajistit ochranu před výpadky tržeb a přechod od pouhého dodržování norem k nadstandardní odolnosti.

V průběhu summitu byla zveřejněna bílá kniha o bezpečnosti systémů pro stabilizaci sítě (Grid-Forming ESS), která se zaměřuje na rámec kvantitativního hodnocení, systém testování útoků a obrany a cesty k digitalizaci. Analýza se zabývala logikou „posilování obrany prostřednictvím ofenzívy, přístupů založených na datech a iterace v uzavřené smyčce", poskytla vodítko pro výzkum a vývoj, regulaci a výstavbu a nasměrovala odvětví k jednotnému bezpečnostnímu paradigmatu.

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002325/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002324/image2.jpg

Kontakt: zhangmiaomiao10@huawei.com

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