21. září je Dnem nulových emisí

Praha 20. září 2024 (PROTEXT) - Účelem Dne nulových emisí je dát naší planetě každý rok alespoň na jeden den pauzu od fosilních paliv a všeho, co se vypouští do ovzduší. To zahrnuje skleníkové plyny, znečišťující látky, mikročástice a další emise, které poškozují naši planetu.