22 let Aktivní zálohy AČR: stále aktuálnější závazek vůči vlasti

Myšlenka dobrovolné obrany státu se začala rýsovat na přelomu tisíciletí. V roce 1999 vydal tehdejší náčelník Generálního štábu armádní generál Jiří Šedivý rozkaz k povolání prvních dobrovolníků na vojenská cvičení. Zájem veřejnosti předčil veškerá očekávání. Klíčovou hybnou silou byl kapitán v.v. Jiří Kunc – duchovní otec celého projektu – který spolu s Jiřím Fuchsem, Františkem Kochem a Václavem Marhoulem přivedl myšlenku AZ od papíru k realitě. Jak sám Jiří Kunc v roce 2005 vzpomínal: „S kamarádem Jiřím Fuchsem jsme pročetli materiály o Československé národní gardě, tuším z roku 1934, a říkali jsme, tohle je věc naprosto aktuální, použitelná.“ Výsledkem bylo, jak řekl, že „vznikla další složka armády, která se jmenuje Aktivní zálohy Armády České republiky. Vidím v tom hlavně prvek dobrovolnosti a občanské angažovanosti, což považuji za velmi silnou věc v této společnosti.“
Zrod aktivní zálohy nebyl snadný, říká Jiří Fuchs, předseda Spolku vojenské historie ČR a jeden z hlavních iniciátorů: „Vznik Aktivní zálohy nebyl výsledkem ideálních podmínek ani nadšení shora, ale spíš tvrdé práce několika lidí, kteří si uvědomovali, že bez připravených občanů nebude obrana státu nikdy funkční.“ Dnes má AZ přes 4 400 aktivních záložáků, kteří jsou zařazeni u bojových útvarů, útvarů bojového zabezpečení, u krajských vojenských velitelství i na štábech resortu obrany.
Role AZ roste – a bude ještě důležitější
Bezpečnostní prostředí v Evropě se zásadně proměnilo. Generál Jiří Šedivý je v tomto ohledu jednoznačný: „Aktivní zálohy budou hrát svoji roli i v budoucnosti a s ohledem na to, jak se vyvíjí bezpečnostní situace bude jejich význam mnohem větší, než je dnes.“ Pohled zakladatelů je sdílený. Václav Marhoul vidí budoucnost AZ „jako 100% funkční, vybavené, vycvičené a plně integrované do všech struktur AČR.“ A Jiří Fuchs dodává: „Aktivní záloha musí být pevnou oporou armády i společnosti, nejen doplňkem na papíře, protože budoucí konflikty nebudou čekat, až se stát připraví.“
Konference o brannosti: 20. května v Armádním muzeu Žižkov
Téma připravenosti občanů k obraně státu bude středem pozornosti i na odborné konferenci, která se uskuteční 20. května 2026 v Armádním muzeu na Žižkově v Praze. Součástí programu bude samostatný panel věnovaný současnosti a budoucnosti Aktivní zálohy. Spolek vojenské historie České republiky je jedním z partnerů akce.
O Spolku vojenské historie České republiky
Spolek vojenské historie České republiky byl oficiálně zaregistrován v roce 2021 a navazuje na odkaz legendárního Klubu CI-5 a jeho zakladatele kpt. v.v. Jiřího Kunce. Předsedou spolku je Jiří Fuchs, jeden ze zakladatelů Aktivní zálohy. Posláním spolku je šířit povědomí o vojenské historii, podporovat Aktivní zálohy AČR a iniciovat aktivní účast občanů v oblasti obrany a bezpečnosti státu. Spolek je dlouhodobým a respektovaným partnerem Armády České republiky.
Zdroj: Spolek vojenské historie ČR