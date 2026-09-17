23. ročník Stevie® Awards for Women in Business zná své finalistky

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  17:16
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Fairfax (Virginie) 17. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nejprestižnější světová ocenění pro ženy v podnikání budou předána 16. listopadu v New Yorku

Dnes byly vyhlášeny finalistky 23. ročníku Stevie® Awards for Women in Business, nejprestižnějšího světového ocenění pro podnikatelky, manažerky, zaměstnankyně a organizace, které vedou. Kompletní seznam finalistek podle jednotlivých kategorií najdete na http://Women.StevieAwards.com.

Stevie Awards for Women in Business pořádá společnost Stevie Awards, která stojí mimo jiné také za oceněními The American Business Awards® a The International Business Awards®. Stevie Awards jsou obecně považovány za nejprestižnější světová ocenění za úspěchy v pracovním prostředí.

Vítězky zlatých, stříbrných a bronzových Stevie Awards budou z řad finalistek vyhlášeny během slavnostního ceremoniálu, který se uskuteční v pondělí 16. listopadu v hotelu Marriott Marquis v New Yorku. Předpokládá se účast více než 400 vítězek, hostů a porotců Stevie Awards z celého světa. Slavnostní vyhlášení bude vysíláno živě.

Letos bylo organizacemi a jednotlivci podáno více než 1500 nominací do kategorií, mezi které patří mimo jiné Manažerka roku, Podnikatelka roku, Start-up roku, Ženy pomáhající ženám a Pracoviště roku vedené ženami.

Nominace zaslaly organizace z 56 zemí, mezi nimiž jsou Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Brazílie, Bulharska, Kanado, Čína, Kolumbie, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Estonsko, Eswatini, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Indonésie, Irák, Irsko, Itálie, Japonsko, Jordánsko, Lotyšsko, Litva, Mexiko, Maroko, Myanmar, Nizozemsko, Nový Zéland, Nigérie, Omán, Pákistán, Peru, Filipíny, Polsko, Katar, Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké, Menší odlehlé ostrovy Spojených států a Zimbabwe.

Mezi řadou mimořádných organizací a žen, které se dostaly mezi finalistky, vynikají ty, které získaly šest a více nominací:

Cherishers 811 CIC, Rugeley, Staffordshire, Spojené království — 23 ocenění

IBM, různá místa — 20 ocenění

Purpol Marketing Ltd, Chippenham, Wiltshire, Spojené království — 16 ocenění

The Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, Wyoming, USA — 14 ocenění

UnitedHealthcare Consumer Services, Eden Prairie, Minnesota, USA — 12 ocenění

Jared Dunscombe Foundation, Mount Eliza, Victoria, Austrálie — 9 ocenění

Supernal World Creations, Naples, Florida, USA — 9 ocenění

4 Voices, Queensland, Austrálie — 8 ocenění

Adele M Anthony, Kearneys Spring, Austrálie — 8 ocenění

Blue Diamond Property Group, Nový Jižní Wales, Austrálie — 8 ocenění

BELBIM, Istanbul, Turecko — 7 ocenění

BRYGE AI, New York, New York, USA — 7 ocenění

Dream Culture, Sydney, Nový Jižní Wales, Austrálie — 7 ocenění

Empowered Living Care, Sydney, Austrálie — 7 ocenění

Epique Realty, Houston, Texas, USA — 7 ocenění

National Talents Company, Al-Chubar, Saúdská Arábie — 7 ocenění

Nikki Langman, Melbourne, Austrálie — 7 ocenění

The Audacious Agency, Maroochydore, Queensland, Austrálie — 7 ocenění

Access Offshoring, Brisbane, Austrálie — 6 ocenění

Avahi Inc., San Francisco, Kalifornie, USA — 6 ocenění

Award Writing Services, Bali, Indonésie — 6 ocenění

Expand Your Empire, Fort Collins, Kalifornie, USA — 6 ocenění

Innovative Leadership Institute, Columbus, Ohio, USA — 6 ocenění

Katrina Wurm, Gisborne, Victoria, Austrálie — 6 ocenění

Lead & Empower Her, Coronado, Kalifornie, USA — 6 ocenění

Syzygy - Life Directionist, Lake Munmorah, Nový Jižní Wales, Austrálie — 6 ocenění

Finalistky byly vybrány na základě průměrného hodnocení více než 200 odborníků z celého světa, kteří působili vsedmi porotách. Jejich hodnocení zároveň rozhodne o udělení zlatých, stříbrných a bronzových Stevie Awards jednotlivým finalistkám. Výsledky budou oznámeny 16. listopadu během slavnostního ceremoniálu.

O Stevie Awards

Stevie Awards patří od roku 2002 mezi nejprestižnější světové programy firemních ocenění a oceňují mimořádné úspěchy na pracovištích po celém světě. Název „Stevie" je odvozen od řeckého slova stephanos, které znamená „korunovaný".

Stevie Awards zahrnují devět programů firemních ocenění:

  • Asia-Pacific Stevie Awards
  • German Stevie Awards
  • Middle East & North Africa Stevie Awards
  • The American Business Awards®
  • The International Business Awards®
  • Stevie Awards for Great Employers
  • Stevie Awards for Women in Business
  • Stevie Awards for Technology Excellence
  • Stevie Awards for Sales & Customer Service

Každý rok obdrží Stevie Awards více než 12.000 nominací od organizací z více než 70 zemí a teritorií. Ocenění jsou určena organizacím všech velikostí a profesionálům, kteří stojí za jejich úspěchem.

Více informací najdete na www.StevieAwards.com.

Kontakt pro média:

Nina Moore+1 703 547 8389Nina@stevieawards.com

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59226.

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