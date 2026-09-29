25 z 31 oděvů ze Sheinu nevyhovělo testům. V některých bundách byly PFAS až 3 115krát nad limitem

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  15:38
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Praha 29. září 2026 (PROTEXT) - Laboratorní testy objednané organizací Greenpeace zjistily nadlimitní množství nebezpečných chemických látek u 25 z 31 kontrolovaných oděvů zakoupených na online platformě Shein. To představuje 81 procent testovaného vzorku. V některých bundách překročily PFAS evropské limity až 3115krát, nadlimitní koncentrace se objevily také u ftalátů, těžkých kovů a formaldehydu. Institut zdravého bydlení upozorňuje, že extrémně levné online zboží se dostává přímo do domácností rychleji, než lze v praxi ověřovat jeho chemickou bezpečnost.

Test 31 výrobků není rozsudkem nad každým nákupem na internetu. Je to ale velmi konkrétní signál, že kontrola chemické bezpečnosti nestíhá rychlost, s jakou levné zboží přichází přímo do domácností. Když 25 oděvů z 31 nevyhoví limitům EU a v některých bundách se objeví PFAS v tisícinásobcích povolených hodnot, nejde o okrajovou spotřebitelskou reklamaci. Je to otázka, zda pravidla na ochranu zdraví a trhu fungují i v praxi,“ říká Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení.

Pět skupin látek, 81 procent nevyhovujících výrobků

Greenpeace nechalo opakovaně analyzovat 31 oděvů zakoupených na platformě Shein. Testování provedla nezávislá akreditovaná laboratoř Bremen Environmental Institute. U 25 výrobků laboratoř zjistila nejméně jednu nebezpečnou chemickou látku v koncentraci nad limity evropského nařízení REACH. Výsledky se týkaly pěti skupin látek, mimo jiné PFAS, ftalátů, těžkých kovů a formaldehydu.

PFAS jsou rozsáhlou skupinou syntetických látek používaných například pro odpuzování vody, mastnoty a nečistot. V prostředí se rozkládají velmi pomalu, proto se jim přezdívá „věčné chemikálie“. Ftaláty se používají především jako změkčovadla plastů; některé z nich jsou v Evropské unii omezené pro své nebezpečné vlastnosti. Výrobky, u nichž Greenpeace zjistilo překročení limitů, jsou přitom určené k nošení přímo na těle a mohou se používat i v domácnostech s dětmi.

Před Evropským parlamentem slibuje Shein chránit spotřebitele, ve skutečnosti ale silně kontaminované výrobky prodává dál,“ uvedl expert Greenpeace Moritz Jäger-Roschko. Greenpeace upozorňuje, že po předchozím testu sice zmizela původní produktová čísla, obdobné výrobky se však podle organizace v nabídce objevily znovu pod jinou nabídkou nebo u jiného prodejce.

4,6 miliardy zásilek za rok

Problém má výrazný ekonomický rozměr. Do Evropské unie dorazilo v roce 2024 celkem 4,6 miliardy zásilek nízké hodnoty do 150 eur — v průměru 12 milionů denně. Přibližně 91 procent těchto zásilek pocházelo z Číny. Ještě v roce 2022 šlo o 1,4 miliardy zásilek, v roce 2023 o 2,3 miliardy. Objem se tak během dvou let více než ztrojnásobil.

Cena několika desítek korun může vypadat jako výhodný nákup. Část skutečných nákladů ale zůstává skrytá: kontrola bezpečnosti, odpovědnost za výrobek, likvidace odpadu i možné dopady chemických látek na zdraví a životní prostředí. Pokud do Evropy míří miliony zásilek denně, nestačí spoléhat na to, že rizikové výrobky odhalí až náhodný test nebo upozornění spotřebitele,“ doplňuje Tomáš Sysel.

Nejde jen o textil

Podezření na nadlimitní obsah škodlivin se netýká jen oblečení. Odborný magazín JCK informoval o testech objednaných britským listem The Sunday Times, které u prstenu prodávaného přes Amazon jako „925 silver“ zjistily přibližně 92,3 procenta kadmia. Britský limit pro kadmium ve špercích činí 0,01 procenta. U přívěsků prodávaných na TikTok Shop laboratoř zjistila přibližně 33 procent kadmia. Tyto případy se týkají jiného šetření a jiných online platforem než test Greenpeace, spojuje je však vysoký obsah toxické látky ve výrobcích určených pro kontakt s kůží.

Spotřebitel nemá doma laboratoř a z fotografie ani z hodnocení prodejce nepozná, co výrobek skutečně obsahuje. Právě proto má hlavní odpovědnost nést výrobce, dovozce a provozovatel tržiště — ne člověk, který si koupil bundu, dětský doplněk nebo prsten,“ uzavírá Tomáš Sysel.

Jak snížit riziko

Institut zdravého bydlení doporučuje při nákupu online zejména:

  • Věnovat zvýšenou pozornost výrobkům pro děti a výrobkům určeným k dlouhodobému přímému kontaktu s kůží.
  • Ověřit si, kdo je skutečným prodejcem a zda uvádí identifikaci výrobku, složení, kontaktní údaje a odpovědný hospodářský subjekt v EU.
  • Sledovat evropskou databázi Safety Gate, kde jsou zveřejňována upozornění na nebezpečné nepotravinářské výrobky.
  • Uchovávat potvrzení objednávky, údaje o prodejci a fotografie výrobku pro případ reklamace nebo podnětu dozorovému orgánu.
  • Zvážit nepoužívání výrobků s výrazným chemickým zápachem, odlupující se povrchovou úpravou nebo bez odpovídajícího označení — zejména u dětí.

O Institutu zdravého bydlení

Institut zdravého bydlení je odborná platforma zaměřená na souvislosti mezi kvalitou bydlení a zdravím. Věnuje se kvalitě vnitřního prostředí, chemickým látkám v domácnosti, větrání, vlhkosti, stavebním materiálům, energetické efektivitě a dlouhodobé kvalitě života.

Související články Institutu zdravého bydlení

PFAS neboli „věčné chemikálie“: Tichá zátěž domovů, vody i lidského zdraví 

25 z 31 oděvů ze Sheinu nevyhovělo testům. V některých bundách byly PFAS až 3 115krát nad limitem 

Zdroje pro editory

Greenpeace Germany / Greenpeace Switzerland: : Shame on You, Shein II, březen 2026 — 31 testovaných oděvů, analýza akreditované laboratoře Bremen Environmental Institute.

Evropský parlament: 4,6 miliardy nízkohodnotových zásilek do EU v roce 2024, v průměru 12 milionů denně; přibližně 91 procent zásilek pocházelo z Číny.

JCK: High Levels of Cadmium Found in Jewelry Sold on Amazon, TikTok .

 

Zdroj: Institut zdravého bydlení

www.institutzdravehobydleni.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59374.

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