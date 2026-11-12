250 balíčků pro lidi bez domova. Studenti v Praze spojili síly s Rohlíkem

Pomoc lidem v nouzi nemusí začínat velkými projekty. Někdy stačí spojit síly a věnovat svůj čas druhým. Právě to ukázali studenti Prague British International School (PBIS), kteří se během sobotního workshopu 7. listopadu zapojili do přípravy balíčků pro lidi bez domova v Praze. Akce vznikla ve spolupráci s neziskovou organizací FriendShip Prague a za podpory Rohlíku. Do workshopu se zapojilo 100 studentů, kteří společně připravili 250 balíčků pomoci.
Workshop byl součástí European Social Impact Summit, který se v Praze konal od 6. do 8. listopadu v souvislosti s přípravami na Světový den dětí. Program nabídl studentům příležitost diskutovat o společenských problémech a hledat konkrétní způsoby, jak mohou pozitivně ovlivňovat své okolí.
Během setkání se studenti seznámili s činností FriendShip Prague a s každodenními výzvami, kterým čelí lidé bez domova. Následně připravili balíčky obsahující trvanlivé potraviny, svačiny a hygienické potřeby, jako jsou deodoranty a ubrousky na ruce. K jejich zabalení posloužilo 250 papírových tašek, které společně s drobnými dárky věnoval Rohlík. Hotové balíčky byly předány organizaci FriendShip Prague, aby je rozdala během své pravidelné sobotní dobrovolnické akce v kostele na Náměstí Winstona Churchilla.
Pomoc, která propojuje mladou generaci a místní komunitu
Cílem iniciativy nebyla pouze materiální pomoc, ale také ukázat mladým lidem, že mohou sami přispět k řešení problémů ve svém okolí. Pro studenty tak workshop představoval příležitost propojit diskusi o společenské odpovědnosti s konkrétním činem.
„Chceme, aby naši studenti nejen rozuměli společenským problémům, ale také věděli, že sami mohou být součástí jejich řešení. Spolupráce s FriendShip Prague jim umožnila poznat realitu lidí bez domova a zároveň se zapojit do konkrétní pomoci. Velmi si vážíme podpory Rohlíku, díky které jsme mohli tuto zkušenost propojit s praktickou aktivitou,“ uvádí Louise McCloy z Prague British International School.
Rohlík se do iniciativy zapojil poskytnutím praktické podpory pro přípravu balíčků. „Pomoc nemusí mít vždy podobu velkých projektů. Někdy stačí spojit síly a udělat něco konkrétního pro lidi kolem sebe. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit studenty, kteří věnují svůj čas a energii pomoci lidem bez domova. Právě takové iniciativy ukazují, jak důležité je, aby se firmy, školy a neziskové organizace dokázaly propojit,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlík.cz.
Pro FriendShip Prague představují připravené balíčky konkrétní pomoc lidem v obtížné životní situaci. Organizace zároveň oceňuje zájem studentů o problematiku bezdomovectví a jejich ochotu aktivně pomáhat.
„Pro lidi, kteří žijí bez domova, mohou být i běžné věci každodenní potřeby obtížně dostupné. Balíčky představují praktickou pomoc, ale zároveň nesou důležitý vzkaz, že na tyto lidi nezapomínáme. Děkujeme Prague British International School i Rohlíku za podporu této iniciativy,“ říká Christy Duffy spoluzakladatel neziskové organizace FRIENDSHIP PRAGUE.
O Rohlíku
Rohlík.cz je největší český online prodejce potravin a domovský trh skupiny Rohlik Group. Od svého vzniku v Praze v roce 2014 změnil způsob, jakým Češi nakupují. Spojuje šíři sortimentu klasického supermarketu s čerstvostí farmářského trhu a nákupy doručuje do přesně zvoleného patnáctiminutového okna. Sortiment tvoří desítky tisíc položek včetně produktů od českých farmářů a vlastních značek Rohlíku. Rohlik Group, kterou založil Tomáš Čupr a působí v Česku (Rohlik.cz), Německu (Knuspr.de), Rakousku (Gurkerl.at), Maďarsku (Kifli.hu) a Rumunsku (Sezamo.ro). Provozuje AI nákupní asistentku Maia a její technologická firma Veloq poskytuje platformu pro online prodej potravin obchodníkům po celém světě.
Zdroj: Rohlík.cz
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