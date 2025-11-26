26. listopadu - Světový den udržitelné dopravy

DHL Supply Chain je přední světovou značkou v logistickém odvětví a je součástí DHL Group, jejíž cílem je dosáhnout logistiky s nulovými emisemi do roku 2050. DHL Supply Chain v České republice je lídrem v oblasti udržitelných přepravních řešení. Udržitelnost je pro nás nejen závazkem, ale i každodenní realitou. Od roku 2019 systematicky rozvíjíme ekologická řešení v dopravě a logistice. Provozujeme například tahače s pohonem na CNG, LNG a elektřinu. Na vozidlech a návěsech využíváme solární panely. Od letošního roku provozujeme naše LNG vozidla na bio-LNG a do konce roku plánujeme provozovat všechna dieselová vozidla na alternativní palivo HVO (hydrogenovaný rostlinný olej). Letos jsme také uvedli do provozu vlastní Gigaliner - nákladní soupravu o délce 25,5 metru, který je poháněn plně elektrickým tahačem. Jsme hrdí, že jsme se i letos stali partnerem Světového dne udržitelné dopravy.
DHL Supply Chain je podruhé hrdým partnerem Světového dne udržitelné dopravy
DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Divize DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, dopravu a řešení pro e-commerce, mezinárodní expresní, silniční, vzdušnou a námořní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců.
Udržitelnost je pro nás dlouhodobou prioritou. V DHL Supply Chain Česká republika aktivně hledáme inovativní způsoby, jak snižovat dopad logistiky na životní prostředí. Proto jsme hrdí, že jsme již podruhé patronem Světového dne udržitelné dopravy.
V letošním roce se nám ve spolupráci s naším zákazníkem podařilo zařadit do provozu Gigaliner - nejdelší nákladní soupravu o délce 25,5 metru, poháněnou elektrickým low deck tahačem. Tento koncept představuje důležitý krok směrem k efektivnější a ekologičtější logistice.
V DHL Supply Chain Česká republika investujeme do udržitelné mobility již od roku 2019. Naše iniciativy v oblasti dekarbonizace potvrzují naši snahu být spolehlivým a odpovědným partnerem v logistice. Na cestu k ekologičtější dopravě jsme vykročili v roce 2019 uvedením nákladních vozů s pohonem na CNG. Jako první logistická společnost v České republice jsme v roce 2020 uvedli do provozu LNG low deck truck pro mezinárodní přepravy. O rok později jsme jako první nasadili elektrický nákladní vůz pro kyvadlovou dopravu mezi pěti sklady našeho zákazníka, který využíváme dodnes. Od roku 2025 provozujeme naše LNG vozidla na bio-LNG a do konce letošního roku plánujeme přejít u všech dieselových kamionů na palivo HVO (hydrogenovaný rostlinný olej). Alternativní paliva jsme testovali v roce 2024 v reálném provozu a dosáhli jsme průměrné úspory emisí CO?e ve výši 80 % u bio-LNG a 88 % u HVO100.
V naši společnosti také dbáme na rozvoj ekologických návyků zaměstnanců. My v DHL Supply Chain jsme hrdí na to, že díky GoGreen aktivitám na jednotlivých pobočkách přispíváme ke zkvalitňování životního prostředí, ať už je to například společným úklidem lesů, chovem včel, sázením stromů, či díky instalaci lisů na plasty a recyklaci. Světový den udržitelné dopravy je pro nás připomínkou, že budoucnost logistiky může být zelená - a že DHL Supply Chain je na této cestě lídrem.
A nejen Světový den udržitelné dopravy...
Dalších více než 250 dnů a svátků, týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v EKOkalendáři z dílny spolku UKliďme Česko. A jako bonus i 365 EKOtipů na každý den.
Zdroj: Ukliďme Česko