28. ledna - Mezinárodní den snižování emisí CO2

Historie Mezinárodního dne snižování emisí CO2

Vědomí o nutnosti snížit emise skleníkových plynů nebo CO2 je na radaru vědců již více než 100 let. V roce 1896 jeden vědec ze Švédska, Svante Arrhenius, poprvé předpověděl, že změny v hladinách oxidu uhličitého v atmosféře by mohly potenciálně změnit teplotu zemského povrchu skleníkovým efektem.

V roce 1938 vědec jménem Guy Callendar uvedl, že nárůst emisí CO2 souvisí s globálním oteplováním a změnou klimatu. Ve skutečnosti to také souviselo s výzkumem, který byl proveden již v roce 1824, kdy Joseph Fourier vypočítal, že planeta o velikosti Země v jejím polohovém vztahu ke Slunci by měla být ve skutečnosti mnohem chladnější, než byla v té době, což naznačuje že musí existovat nějaká izolace nebo ,,deka", která udržovala Zemi teplejší. Jak vědci pokračují ve studiu dopadu skleníkového efektu a úbytku ozonové vrstvy na planetě, bylo odhaleno více důkazů o globálním oteplování, včetně stoupající hladiny moří, zvýšeného sucha, silných lesních požárů, klesajících zásob vody a mnoha dalších.

Mezinárodní den snižování emisí CO2 byl založen, aby zvýšil povědomí a povzbudil lidi na celém světě, aby se podíleli na péči o životní prostředí a planetu snižováním své uhlíkové stopy.

Jak oslavit Mezinárodní den snižování emisí CO2

U příležitosti Mezinárodního dne snižování emisí CO2 je čas, aby si každý dal svůj cíl! Podívejte se na některé z těchto způsobů, jak snížit negativní dopad na Zemi:

Zvažte alternativní možnosti dopravy

Jedním z největších kontrolovatelných přispěvatelů k emisím CO2 je používání osobních vozidel, zejména pokud se jedná o starší modely, které nejsou tak šetrné k životnímu prostředí. V rámci oslav Mezinárodního dne snižování emisí CO2 zvažte alternativní způsob dopravy do práce nebo do obchodu. Jistě, je možné, že některé z těchto forem dopravy mohou vyžadovat trochu času navíc nebo další plánování dopředu, ale pro záchranu planety to stojí za to!

Když je pěkné počasí, zvažte, zda si místo jízdy autem vzít do práce kolo. Je to lepší nejen pro Zemi, ale i pro vaše zdraví! Můžete spalovat kalorie, zhubnout, ušetřit peníze za palivo a snížit emise CO2 zároveň!

Jeďte veřejnou dopravou. Používání autobusů, metra a vlaků je skvělý způsob, jak výrazně snížit emise skleníkových plynů. Navíc v mnoha případech to může být levnější než vlastní auto, pokud vezmeme v úvahu náklady na palivo, údržbu a pojištění.

Spolujízda. Mnoho lidí žije příliš daleko od práce, aby mohli chodit nebo jezdit na kole, ale stále existuje možnost sdílet jízdu s někým, kdo pracuje s vámi nebo na místě poblíž vás. A pokud nikoho neznáte, vyzkoušejte webovou stránku pro spolujízdu, která vám pomůže najít někoho, s kým se můžete svézt.

Procházka. Možná není možné jít pěšky do práce, ale třeba je možné jít pěšky do školy, do kostela, ke kamarádovi nebo do místního parku. Než automaticky nasednete do auta, zvažte různé možnosti, jak se dostat tam, kam potřebujete nebo chcete jet!

Používejte solární energii

Mezinárodní den snižování emisí CO2 je čas kreativně přemýšlet o způsobech, jak využít přirozenou energii, kterou poskytuje slunce. Možná to znamená investovat do velkého projektu, jako je nákup solárních panelů na střechu domu. Nebo možná využití solární energie jednoduše znamená přestat používat sušičku a pověsit prádlo na slunci, aby se usušilo!

Zahradní osvětlení a další venkovní svítidla mohou být napájena solární energií. Bezplatnou sílu slunce mohou využívat i ventilátory a rádia. Vyrábějí se dokonce solární přenosné nabíječky smartphonů!

Vyzkoušejte další tipy na snížení obsahu uhlíku

Ovládání topení a klimatizace. Zvažte nastavení tepla v zimě o pár stupňů nižší a noste svetr. A nezapomeňte na automatický termostat, který vypne topení, když nejste doma.

Vyměňte žárovky. Moderní LED žárovky spotřebují o 80-90 % méně energie než standardní žárovky.

Spotřebujte méně. Čím méně produktů si koupíte, tím menší dopad bude mít na životní prostředí. Zvažte nákup oblečení a dalšího zboží pro domácnost v sekáčích nebo charitativních obchodech, abyste zabránili plýtvání.

Jezte vegetariánsky nebo vegansky. Maso a mléčné výrobky produkují až 60 % skleníkových plynů z farem. Vegetariánské nebo veganské stravování, byť jen jeden den v týdnu, pomáhá snižovat tyto emise.

A nejen Mezinárodní den snižování emisí CO2...

