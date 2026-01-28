28. ledna - Mezinárodní den snižování emisí CO2

Praha 28. ledna 2026 (PROTEXT) - Změna klimatu patří mezi klíčová témata současnosti a její dopady jsou patrné v řadě oblastí. Zároveň však existují konkrétní a funkční způsoby, jak emise skleníkových plynů postupně snižovat a využívat dostupné zdroje efektivněji.Mezinárodní den snižování emisí CO2, který připadá na 28. ledna, připomíná, že ke snižování uhlíkové stopy mohou přispívat jak jednotlivci, tak firmy a veřejné instituce. I systematické dílčí kroky mohou mít v součtu významný dopad, a to jak dnes, tak pro budoucí generace.

Historie Mezinárodního dne snižování emisí CO2

Zájem o vliv oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů na klima se objevuje ve vědeckých kruzích již více než sto let. V roce 1896 švédský vědec Svante Arrhenius jako jeden z prvních upozornil na souvislost mezi koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře a změnami teploty zemského povrchu.

Na jeho práci navázal v roce 1938 Guy Callendar, který poukázal na propojení rostoucích emisí CO2 s globálním oteplováním. Ještě dříve, již v roce 1824, Joseph Fourier popsal princip skleníkového efektu, když upozornil, že Země by bez určité „izolační vrstvy“ byla výrazně chladnější.

Postupný výzkum v průběhu 20. a 21. století přinesl řadu důkazů o probíhajících klimatických změnách – včetně zvyšování hladiny moří, častějších období sucha, vzniku lesních požárů nebo klesajících zásob spodní vody.

Mezinárodní den snižování emisí CO2 vznikl jako připomínka potřeby tato témata nejen sledovat, ale také aktivně hledat a uplatňovat funkční řešení.

Patronem Mezinárodního dne snižování emisí CO2 je společnost Bonett 

Bonett patří již více než 25 let mezi lídry v oblasti alternativních paliv pro firmy, veřejný sektor i domácnosti. Vybudovala LNG i vodíkové stanice, přes 500 LPG a 150 CNG stanic v Česku, na Slovensku i v Polsku. Postupně rozšířila svou působnost také o dodávky tradičních energií a biometanu s garancí původu.

V současnosti Bonett provozuje největší stoprocentně českou síť bioCNG plnicích stanic - na více než 50 místech po České republice. Zároveň působí jako technologický partner desítek dalších CNG stanic v tuzemsku i zahraničí, pro které zajišťuje dodávky technologií a komplexní servis. BioCNG, které Bonett do plnících stanic dlouhodobě dodává, je obnovitelné palivo a ve srovnání s konvenčními pohonnými hmotami umožňuje snížení emisí CO2 až o 95 %. Díky tomu se Bonett řadí mezi nejvýznamnější přispěvatele ke snižování emisí CO2 v České republice.

Vedle rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva dodává Bonett zákazníkům také energie - elektřinu, zemní plyn a jeho ekologickou variantu - biometan s garancí původu. Pro průmyslové zákazníky připravuje směsi biometanu a zemního plynu na míru konkrétnímu provozu, čímž pomáhá snižovat emisní stopu v oblasti výroby i vytápění.

Proč Bonett opakovaně přebírá patronát nad Mezinárodním dnem snižování emisí CO2?

Patronát je přirozeným vyústěním dlouhodobé strategie společnosti. Díky dodávkám obnovitelných paliv, technologickým inovacím a komplexním energetickým řešením Bonett aktivně přispívá ke snižování emisí CO2 v dopravě, energetice i průmyslu - v České republice i za jejími hranicemi.

Mezinárodní den snižování emisí CO2 vnímá Bonett jako příležitost upozornit na konkrétní řešení, která již dnes fungují a mají měřitelný dopad. Investice do zelené infrastruktury, technologický vývoj a systémový přístup považuje za klíčové kroky k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Patronát nad tímto dnem tak potvrzuje roli Bonettu jako partnera, který pomáhá firmám i veřejnému sektoru naplňovat jejich klimatické a ESG cíle.

Mezinárodní den snižování emisí CO2 jako inspirace

Mezinárodní den snižování emisí CO2 může být příležitostí zamyslet se nad drobnými i většími změnami v každodenním fungování, které lze realizovat bez zásadních omezení a které často přinášejí i další praktické benefity.

Doprava

Jednou z oblastí s výrazným vlivem na emise CO2 je doprava. V řadě situací lze zvážit alternativní způsoby, například využití veřejné dopravy, spolujízdy, jízdu na kole nebo chůzi na kratší vzdálenosti. Tyto volby mohou kromě snížení emisí přinést i úsporu nákladů či větší flexibilitu. 

Současně však stále větší roli hrají technologická řešení, která umožňují snižovat emise i tam, kde individuální změna způsobu dopravy není možná. Patří mezi ně například využívání nízkoemisních a obnovitelných paliv v dopravě, jejichž rozvoj je klíčový zejména pro firemní flotily, veřejnou dopravu a logistiku.

Využívání energie 

Efektivnější využívání energie se může týkat jak větších investic, například do solárních panelů, tak drobných úprav v domácnostech. Patří sem například optimalizace vytápění, využívání úsporných žárovek a spotřebičů nebo přirozených zdrojů energie, například sušení prádla na slunci. 

U firem se vedle úspor a efektivního využívání energie stále častěji uplatňuje také změna samotného zdroje. Alternativy, jako je biometan s garancí původu, umožňují snižovat emise i v oblasti vytápění a výroby bez nutnosti zásadních změn v provozu. 

Každodenní spotřeba

Dopad na uhlíkovou stopu má i způsob spotřeby. Omezení zbytečných nákupů, delší využívání výrobků nebo dílčí úpravy stravovacích návyků jako omezení masa na jeden den v týdnu, mohou v dlouhodobém horizontu přispět ke snížení emisí bez výrazného omezení komfortu. 

Nejen jeden den v roce

Mezinárodní den snižování emisí CO2 připomíná, že udržitelný přístup k energiím a zdrojům není otázkou jednoho dne, ale dlouhodobého směřování. Další environmentálně zaměřené dny a praktické tipy lze nalézt například v EKOkalendáři spolku Ukliďme Česko, ve kterém najdete i 365 EKOtipů na každý den v roce.

 

Zdroj: Ukliďme Česko

 

 

 

