3 100 000 Kč na prevenci duševního zdraví: Společnost dm spolu se svými zákazníky podpoří v rámci Giving Friday dva klíčové projekty organizace Nevypusť duši

Autor:
  16:27
České Budějovice 1. prosince 2025 (PROTEXT) - Výtěžek osmého ročníku dobročinné iniciativy Giving Friday, kterou v pátek 28. listopadu společnost dm iniciovala, činí 3 019 875,5 Kč. Tuto částku dm navýšila na 3 100 000 Kč a věnuje ji neziskové organizaci Nevypusť duši.

Pět procent z obratu učiněného 28. listopadu 2025 v prodejnách dm, v aplikaci Moje dm a v online shopu dm.cz se letos rovnalo částce 3 019 875,5 Kč. Tuto částku společnost dm zaokrouhlila na výsledné 3,1 milionu Kč, jimiž podpoří realizaci dvou klíčových projektů neziskové organizace Nevypusť duši. Organizace Nevypusť duši uskuteční během roku 2026 celkem 135 workshopů pro středoškolačky a středoškoláky s odhadovanou účastí přibližně 3 375 žáků a dále rozvine program Zázemí pro duši, do něhož se podle odhadů zapojí až 500 žáků a 60 vyučujících. Partnerství posiluje prevenci před duševním onemocněním a přináší ověřené informace přímo do škol tam, kde mohou mít největší dopad. Díky daru rozšíří organizace prevenci na školy po celé republice a posílí zázemí pro studenty a pedagogy.

„Giving Friday je pro nás způsob, jak dát předvánočním nákupům opravdový smysl. Místo klasických slevových akcí probíhajících během Black Friday společnost dm investuje energii a prostředky do podpory projektů s pozitivním dopadem na společnost. Minulý rok jsme věnovali 3 miliony korun vzdělávací organizaci TEREZA. Letos společně s našimi zákazníky podpoříme Nevypusť duši, která přináší ověřené informace o duševním zdraví,“ říká Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm.

 

O společnosti dm drogerie markt Česká republika

dm drogerie markt s.r.o. v České republice zahájila činnost v roce 1992 jako 100% dceřiná společnost dm drogerie markt GmbH Rakousko. V roce 1993 otevřela svou první prodejnu v Českých Budějovicích. Společnost sídlí v Českých Budějovicích. Svých 261 prodejen zásobuje po celé České republice z logistických center v Jihlavě a Ostředku. Jednatelkami společnosti jsou Martina Horká a Markéta Kajabová. Celkem v dm pracuje 3 765 spolupracovníků. V obchodním roce 2024/2025 vykázala dm v České republice obrat ve výši 19,4 mld. Kč, a upevnila tak své postavení jedničky na trhu specializovaných drogerií. Na trh uvádí mimo jiné dm značky Balea, alverde, babylove, Mivolis, Denkmit, SUNDANCE, dmBio, trend !t up, SEINZ. či Dein Bestes.

 

Zdroj: dm drogerie markt

 

