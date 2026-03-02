3,375 milionu pro děti. Tesco zná vítěze Správného startu

Autor:
  16:18
Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - Zákazníci Tesco po celé České republice opět rozhodovali, které lokální charitativní projekty zaměřené na pomoc dětem a mladým získají finanční podporu. V rámci třetího kola grantového programu Správný start bylo rozděleno celkem 3,375.000 Kč. V každém ze 70 regionů zákazníci vybrali jeden projekt, který obdržel podporu ve výši 45.000 Kč – a v nadstavbové aktivitě Zlatý žeton pak bylo rozděleno dalších 5 bonusových grantů

Zákazníci se opět zapojili do hlasování pomocí žetonů v prodejnách Tesco, odevzdali přes 2,750.000 hlasů. Tradičně nejpopulárnější jsou projekty, které se zaměřují na pomoc dětem a rodinám v tíživých životních situacích, ale mezi vítěznými projekty jsou i ty zaměřené na psychologickou a psychoterapeutickou pomoc nebo na volnočasové aktivity a prázdninové aktivity pro děti, kterým se těchto aktivit jinak nedostává.

„Oproti druhému kolu se zvýšil počet zákazníků, kteří se do hlasování zapojili, což mě velmi těší. Ukazuje se, že náš nadační program má smysl nejen pro neziskové organizace, ale i pro naše zákazníky, kteří chtějí pomáhat spolu s námi. Výběr vítězných projektů potvrzuje, že témata jako dětské zdraví, duševní pohoda a zdravý životní styl jsou pro veřejnost důležitá, a je skvělé, že nám zákazníci hlasováním pomáhají podpořit ty organizace, které takové problémy pomáhají řešit,“ říká Chris Gee, generální ředitel Tesco ČR.

Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která z celkového počtu 413 přihlášených projektů vybrala 210 iniciativ. Ty se ucházely o hlasy zákazníků na jednotlivých prodejnách Tesco. V každém ze 70 regionů byl vybrán jeden projekt, který získal podporu ve výši 45 tisíc korun.

„Zájem neziskových organizací i veřejnosti potvrzuje, že Správný start je smysluplná aktivita, která pomáhá řešit aktuální problémy dětí a mladých lidí. Kromě finanční podpory oceňují organizace i to, že se díky Správnému startu jejich činnost dostává do širšího povědomí,“ doplňuje Gabriela Vondrušová, ředitelka NROS.

 

Zlatý žeton opět navýšil pomoc

Správný start i tentokrát doplnila aktivita Zlatý žeton, která se uskutečnila na pěti vybraných prodejnách v sobotu 31. ledna. Zákazníci měli možnost najít v měšci hlasovacích žetonů jeden zlatý a rozhodnout, která ze tří místních organizací získá okamžitou podporu ve výši 45.000 Kč. Díky této aktivitě se celková částka rozdělená v druhém kole navýšila o 225.000 Kč.

Zlatý žeton přinesl nový rozměr zapojení zákazníků a zároveň větší prostor pro prezentaci neziskových organizací.

Veškeré informace o programu Správný start a seznam všech výherců naleznete na stránce https://itesco.cz/pomahame.

 

Zdroj: Tesco Stores ČR

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Pražská policie hledá devadesátiletou seniorku. Chodí o berli, trpí demencí

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po devadesátileté Jaroslavě Zíkové, která ráno odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Pohřešovaná žena trpí stařeckou demencí, je diabetička a může působit zmateně,...

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Zájem o všeobecné středoškolské obory bude podobný jako loni. Praha je prioritní

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

V Praze bude letos zřejmě podobný převis zájmu o všeobecné obory středních škol jako loni. Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená...

2. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině stoupá šestý týden v řadě

ilustrační snímek

Počet lidí s nemocemi dýchacích cest na Vysočině za uplynulý týden znovu mírně vzrost, nejvíc u dětí do pěti let. Stoupá šestý týden v řadě. Na 100.000...

2. března 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který...

Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

2. března 2026  18:12,  aktualizováno  18:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji minulý týden mírně přibylo nemocných s respiračními infekcemi a chřipkami. Na konci týdne připadalo na 100.000 obyvatel 1000 nakažených, o...

2. března 2026  16:44

Pardubice investují 2,5 milionu korun do parkoviště u koupaliště Cihelna

ilustrační snímek

Město Pardubice letos dokončí zpevnění plochy pro parkování u koupaliště Cihelna, kde v minulosti auta parkovala na louce. Investice bude stát 2,5 milionu...

2. března 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

KVÍZ: Přijímačky na střední školu z matematiky. Vyzkoušejte si, jak na tom jste

matematika

Zkuste si přijímačky na střední školy z matematiky. Vybrali jsme pro vás několik cvičení, která odhalí, jak jste na tom s počty. Přijímací zkoušky (státní část – připravuje ji CERMAT) se týkají...

vydáno 2. března 2026

Duševní tramvaj vyjede do ulic Prahy. Na lince 17 nabídne i psychosociální podporu

V úterý vyjede speciální tramvaj č. 17.

Praha v úterý vyšle do běžného provozu tramvaj se speciálním designem v rámci kampaně Pomoc je na dosah. Cílem je připomenout, že říct si o pomoc není slabost a že v metropoli existují konkrétní...

2. března 2026  17:55

Obnovené slepé rameno řeky Moravy v Olomouci se po úpravách naplnilo vodou

ObnovenĂ© slepĂ© rameno Ĺ™eky Moravy v Olomouci se po ĂşpravĂˇch naplnilo vodou

Obnovené mrtvé rameno řeky Moravy v Nových Sadech v Olomouci, které je od loňského podzimu součástí protipovodňových úprav v této části města, se kvůli tání...

2. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji ubylo

ilustrační snímek

Počet lidí s akutním respiračním onemocněním se ve Zlínském kraji mírně snížil. Na konci minulého týdne bylo nemocných 1545 lidí v přepočtu na 100.000...

2. března 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Na malebném náměstíčku nedalo letňanské radnice byl nedávno položen nový chodník a také proběhla úprava květinového pozemku. Na „červeném“ koberci se nachází dva zelené stoly pro stolní tenis.

vydáno 2. března 2026  17:43

Dokončovací práce na Průmyslovém paláci.

vydáno 2. března 2026  17:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.