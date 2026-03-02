3,375 milionu pro děti. Tesco zná vítěze Správného startu

Zákazníci se opět zapojili do hlasování pomocí žetonů v prodejnách Tesco, odevzdali přes 2,750.000 hlasů. Tradičně nejpopulárnější jsou projekty, které se zaměřují na pomoc dětem a rodinám v tíživých životních situacích, ale mezi vítěznými projekty jsou i ty zaměřené na psychologickou a psychoterapeutickou pomoc nebo na volnočasové aktivity a prázdninové aktivity pro děti, kterým se těchto aktivit jinak nedostává.
„Oproti druhému kolu se zvýšil počet zákazníků, kteří se do hlasování zapojili, což mě velmi těší. Ukazuje se, že náš nadační program má smysl nejen pro neziskové organizace, ale i pro naše zákazníky, kteří chtějí pomáhat spolu s námi. Výběr vítězných projektů potvrzuje, že témata jako dětské zdraví, duševní pohoda a zdravý životní styl jsou pro veřejnost důležitá, a je skvělé, že nám zákazníci hlasováním pomáhají podpořit ty organizace, které takové problémy pomáhají řešit,“ říká Chris Gee, generální ředitel Tesco ČR.
Odborným garantem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), která z celkového počtu 413 přihlášených projektů vybrala 210 iniciativ. Ty se ucházely o hlasy zákazníků na jednotlivých prodejnách Tesco. V každém ze 70 regionů byl vybrán jeden projekt, který získal podporu ve výši 45 tisíc korun.
„Zájem neziskových organizací i veřejnosti potvrzuje, že Správný start je smysluplná aktivita, která pomáhá řešit aktuální problémy dětí a mladých lidí. Kromě finanční podpory oceňují organizace i to, že se díky Správnému startu jejich činnost dostává do širšího povědomí,“ doplňuje Gabriela Vondrušová, ředitelka NROS.
Zlatý žeton opět navýšil pomoc
Správný start i tentokrát doplnila aktivita Zlatý žeton, která se uskutečnila na pěti vybraných prodejnách v sobotu 31. ledna. Zákazníci měli možnost najít v měšci hlasovacích žetonů jeden zlatý a rozhodnout, která ze tří místních organizací získá okamžitou podporu ve výši 45.000 Kč. Díky této aktivitě se celková částka rozdělená v druhém kole navýšila o 225.000 Kč.
Zlatý žeton přinesl nový rozměr zapojení zákazníků a zároveň větší prostor pro prezentaci neziskových organizací.
Veškeré informace o programu Správný start a seznam všech výherců naleznete na stránce https://itesco.cz/pomahame.
Zdroj: Tesco Stores ČR
