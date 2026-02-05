3. ročník Company Culture Competition odstartoval. Znovu propojí mladou generaci s byznysem

Soutěž, kterou pořádá Asociace korporátních ombudsmanů, propojuje studenty vysokých škol v České republice s významnými firmami a jejich reálnými potřebami. Místo teorie praxe, místo simulací skutečné case studies a místo „studentských nápadů do šuplíku“ řešení, která firmy využijí.
„Company Culture Competition není jen soutěž. Je to platforma, která vytváří prostor pro dialog mezi mladou generací a firmami. Studenti pracují na skutečných zadáních a firmy díky tomu získávají nápady a inspiraci, které mohou reálně využít,“ říká ředitelka Asociace korporátních ombudsmanů, Miroslava Jelínková.
Firemní kultura pod drobnohledem studentů
Do třetího ročníku se v rolích hlavních partnerů zapojily společnosti IKEA, Tchibo, OKsystem, Mattoni 1873 a Philip Morris ČR. Studenti se věnují tématům, jako je spolupráce týmů, interní komunikace, leadership nebo efektivní zapojení moderních technologií do prostředí firemní kultury.
Firmy však nejsou v roli pasivních zadavatelů. Poskytují mentoring, zpětnou vazbu a zasedají v odborné porotě. Výstupy studentů se v minulých ročnících staly inspirací pro konkrétní činnosti ve firemních procesech i kultuře. Pro část studentů soutěž rovněž znamenala kariérní odrazový můstek, když jim přinesla konkrétní pracovní nabídky. Patronem soutěže je dlouhodobě společnost FILIPA.
Novinka: Company Culture Roadshow na univerzitách
Novým prvkem letošního ročníku je Company Culture Roadshow, série moderovaných debat přímo na univerzitách. Studenti, zástupci firem a odborníci na panelech po českých vysokých školách mohou diskutovat o tom, co mladá generace od zaměstnavatelů skutečně očekává a proč se tradiční přístupy k firemní kultuře dostávají pod tlak.
A zájem mezi studenty je velký, jak potvrzuje ředitelka soutěže Miroslava Jelínková: „Po několika zastávkách na vysokých školách musím říct, že jsme všichni účastníci nadšeni velkým zájmem studentů, a hlavně jejich aktivitou v debatách. Potvrzuje se, že studenty téma firemní kultury opravdu velmi zajímá, a to je dobře.“
Roadshow reaguje na rostoucí propast mezi očekáváním studentů a realitou pracovního trhu a snaží se ji aktivně překlenout.
Zájem roste: soutěž se stává součástí výuky
Company Culture Competition si během dvou let vybudovala silnou pozici nejen mezi studenty, ale i v akademickém prostředí. Do soutěže se zapojilo 23 vysokých škol a univerzit, oslovila více než 350 000 studentů a přinesla 84 komplexních řešení reálných firemních zadání. Pět univerzit navíc soutěž zařadilo přímo do své výuky, čímž se stala součástí vzdělávacího procesu.
Přihlášky otevřeny, finále v červnu
Studenti se od dnešního dne mohou hlásit v týmech prostřednictvím webu Asociace korporátních ombudsmanů. Uzávěrka odevzdání řešení je pak do 30.4.2026. Nejlepší týmy představí svá řešení odborné porotě ve finálový den 17. června 2026.
Více informací a přihlášky: https://www.korporatni-ombudsman.cz/treti-rocnik-ccc/
O organizátorovi soutěže
Asociace korporátních ombudsmanů (AKO) sdružuje ombudsmany pro zaměstnance. Ti svou činností pomáhají ve firmách zvyšovat spokojenost zaměstnanců, vytváří přátelské a nekonfliktní pracovní prostředí a v neposlední řadě jsou ombudsosoby podstatnými tvůrci firemní kultury. www.korporatni-ombudsman.cz
Zdroj: TOXIN
Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.