35 let likérky Jenčík a dcery: Cesta od prvního fernetu po legendární Krvesaj

Historie rodiny Jenčíků v oboru sahá do konce 19. století. Lihovarnictví se v rodině dědilo po generace a významně ovlivnilo i profesní dráhu zakladatele současné likérky, inženýra Petra Jenčíka. Ten po studijním pobytu ve Francii absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde se ve své diplomové práci věnoval výrobě whisky.
"Táta si jako téma diplomové práce zvolil výrobu whisky. Dá se říct, že to byla první československá whisky, vyrobená celá v západních Čechách," říká Hana Jenčíková.
Po společenských změnách na počátku 90. let se Petr Jenčík rozhodl založit vlastní firmu. Likérka Jenčík a dcery vznikla 15. července 1991 a do plného provozu přešla začátkem roku 1992. V prvních letech se zaměřovala především na výrobu fernetu, po kterém byla na trhu vysoká poptávka.
Významným milníkem se stal vznik likéru Ďábelský Krvesaj. Na rozdíl od tehdy populárních griotek vsadil Petr Jenčík na originální recepturu kombinující třešně a výrazný podíl zázvoru. Produkt si rychle získal oblibu zákazníků a stal se jedním z nejznámějších výrobků společnosti.
Úspěch firmy umožnil návrat výroby do Prádla, kde rodina dlouhodobě působila. V roce 1997 společnost zakoupila historický Englerův mlýn, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Kompletní přesun výroby do nového areálu byl dokončen v roce 2000.
V současnosti likérka vyrábí 24 druhů lihovin, od bylinných hořkých přes ovocné a bylinné likéry až po třtinový rum. Portfolio se pravidelně rozšiřuje o nové produkty. Nejnovějším přírůstkem je citrusový likér Vilemína, pojmenovaný na počest kněžny Vilemíny Auerspergové. Celá nabídka produktů na www.jencikadcery.cz.
Pod vedením Hany Jenčíkové klade firma důraz nejen na kvalitu výrobků, ale také na odpovědný přístup ke konzumaci alkoholu.
"Snažíme se podporovat kulturu takzvaného slow drinkingu. Chceme, aby alkohol přinášel lidem radost a byl součástí příjemných setkání, nikoliv problémů," doplňuje Hana Jenčíková.
Do budoucna společnost plánuje uvádění dalších bylinných a ovocných likérů, rozšíření distribuce na Slovensko a pokračování rodinné tradice, která je s českým lihovarnictvím spojena již více než sto let.
Zdroj: Jenčík a dcery
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