365 dní v OREA: Soutěž o rok snových pobytů v hotelech napříč Českem

"Soutěž o celoroční pobyt v OREA je příležitostí zažít na vlastní kůži, že je u nás dobře každý den v roce. V zimě, v létě, ve všední den i o víkendu," říká Monika Jančová, marketingová ředitelka OREA Hotels & Resorts. "Výherce získá možnost užít si naše hotely kdykoliv po celý rok jako vlastní chatu nebo celoroční apartmán, a to s luxusní snídaní."
Do soutěže se může zapojit každý, kdo si od 1. října do 15. prosince 2025 zakoupí na www.orea.cz pobyt nebo v tomto období odbydlí alespoň jednu noc rezervovanou přes orea.cz.
Hlavní cena: rok pobytů v OREA
Výherce získá možnost užít si 365 dní ve dvoulůžkovém pokoji v hotelech sítě OREA. Podmínky soutěže jsou uvedeny na orea.cz/365. Výherce oznámíme do 23.12.2025.
Ceny i pro dalších 99 šťastlivců…
Kromě hlavní ceny bude odměněno i dalších 99 soutěžících. Ve hře jsou vouchery do OREA Hotels & Resorts v celkové hodnotě 138.000 Kč. V soutěži se hraje o tyto hodnoty:
- 1× voucher v hodnotě 20.000 Kč
- 1× voucher v hodnotě 10.000 Kč
- 1× voucher v hodnotě 5000 Kč
- 1× voucher v hodnotě 3000 Kč
- 5× voucher v hodnotě 2000 Kč
- 90× voucher v hodnotě 1000 Kč
Soutěž "365 dní v OREA" je v rámci hotelnictví naprosto originálním počinem. Hlavní výhra umožní vítězi procestovat zemi tak, jak se to jen málokomu podaří a mít přitom k dispozici luxusní zázemí přední české hotelové sítě OREA Hotels & Resorts.
Zdroj: OREA HOTELS