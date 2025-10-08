365 dní v OREA: Soutěž o rok snových pobytů v hotelech napříč Českem

Autor:
  7:59
Praha 8. října 2025 (PROTEXT) - Představte si, že můžete celý příští rok bydlet v hotelech podle své chuti - jednou v Krkonoších, příště v Mariánských Lázních, pak třeba u Brněnské přehrady. Přesně to nabízí nová exkluzivní soutěž OREA Hotels & Resorts o 365 nocí kdekoliv v síti OREA. Jedinečná cena nemá v českém hotelnictví obdoby a otevírá možnost poznat Českou republiku úplně novým způsobem.

"Soutěž o celoroční pobyt v OREA je příležitostí zažít na vlastní kůži, že je u nás dobře každý den v roce. V zimě, v létě, ve všední den i o víkendu," říká Monika Jančová, marketingová ředitelka OREA Hotels & Resorts. "Výherce získá možnost užít si naše hotely kdykoliv po celý rok jako vlastní chatu nebo celoroční apartmán, a to s luxusní snídaní."

Do soutěže se může zapojit každý, kdo si od 1. října do 15. prosince 2025 zakoupí na www.orea.cz pobyt nebo v tomto období odbydlí alespoň jednu noc rezervovanou přes orea.cz.

Hlavní cena: rok pobytů v OREA

Výherce získá možnost užít si 365 dní ve dvoulůžkovém pokoji v hotelech sítě OREA. Podmínky soutěže jsou uvedeny na orea.cz/365. Výherce oznámíme do 23.12.2025.

Ceny i pro dalších 99 šťastlivců…

Kromě hlavní ceny bude odměněno i dalších 99 soutěžících. Ve hře jsou vouchery do OREA Hotels & Resorts v celkové hodnotě 138.000 Kč. V soutěži se hraje o tyto hodnoty:

  • 1× voucher v hodnotě 20.000 Kč
  • 1× voucher v hodnotě 10.000 Kč
  • 1× voucher v hodnotě 5000 Kč
  • 1× voucher v hodnotě 3000 Kč
  • 5× voucher v hodnotě 2000 Kč
  • 90× voucher v hodnotě 1000 Kč

Soutěž "365 dní v OREA" je v rámci hotelnictví naprosto originálním počinem. Hlavní výhra umožní vítězi procestovat zemi tak, jak se to jen málokomu podaří a mít přitom k dispozici luxusní zázemí přední české hotelové sítě OREA Hotels & Resorts.

 

Zdroj: OREA HOTELS

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Když se to povede, bude to největší koncert, co kdy v historii Edenu byl, říká Mirai Navrátil

Marek Ztracený, Ewa Farna, Helena Vondráčková a nejnověji kapela Mirai. To jsou čeští hudební interpreti, kteří se rozhodli uspořádat svůj koncert na stadionu fotbalové Slavie v Edenu. Skupina Mirai...

8. října 2025  7:59

Jana Paulová a David Novotný v Raspenavě

Herecká dvojice Jana Paulová a David Novotný se v České Besedě v Raspenavě představí v otevřené talkshow, která nabídne zábavný pohled do zákulisí jejich života i profese.

8. října 2025  7:58

Do oprav ulice se postavila skála. Tvrdé podloží rekonstrukci protáhne

Opravy ulice Na Kasárnách v Humpolci měly skončit v závěru října. „Kvůli nepředvídatelným komplikacím se skalním podložím se však termín dokončení posouvá na červen 2026,“ sdělil mluvčí radnice Jiří...

8. října 2025  7:55

Společnost ExaGrid oznamuje rekordní výsledky za třetí čtvrtletí roku 2025 – nejlepší třetí čtvrtletí v historii společnosti

8. října 2025  7:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Sněmovny odchází význační komunální politici, ovlivní to boj o magistrát

Sněmovní volby skončily a Praha zná své nové poslance. S víkendovým vyhlášením výsledků nicméně oficiálně začala kampaň do komunálních voleb, které nové pořádky ve Sněmovně značně ovlivní. Ať už z...

8. října 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Letos je to dvanácté dítě odložené do jedné z...

8. října 2025  6:42,  aktualizováno  6:42

V Olomouckém kraji má alzheimera už deset tisíc lidí, staví se nová centra

Demence postihuje stále více starších lidí a developeři pro ně na střední Moravě budují nová centra. Problému si všímají i sami obyvatelé Hané, kteří pozorují seniory ve svém okolí. Z vitálního...

8. října 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Živě: Slavnostní představení projektu, který změní panorama Plzně - Sisters

8. října 2025

Stíhací eso Josef František. „Co stisknutí spouště, to sestřelený Němec“

Čeští letci zasáhli do bitvy o Británii v kokpitech dvou vlastních perutí. Nejúspěšnější stíhač však spojil svůj osud s Poláky. Josef František zahynul za záhadných okolností přesně před 85 lety.

8. října 2025  5:50

Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozeného chlapce

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. ČTK to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Letos...

8. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Při srážce auta s kamionem na Jičínsku zemřela řidička osobního vozu

Při čelní srážce auta s kamionem v Konecchlumí na Jičínsku dnes odpoledne zemřela jednašedesátiletá řidička osobního vozu. Nehoda se stala na silnici I/35...

7. října 2025  21:48,  aktualizováno  21:48

Žena na Jičínsku přejela do protisměru a srazila se s kamionem. Nehodu nepřežila

Při čelní srážce auta s kamionem v Konecchlumí na Jičínsku v úterý odpoledne zemřela jednašedesátiletá řidička osobního vozu. Nehoda se stala na silnici I/35 spojující Hradec Králové a Jičín. Na webu...

7. října 2025  22:22,  aktualizováno  22:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.