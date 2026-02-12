42. FAMUFEST se blíží a bude to pořádná ,,Jízda”!

Proč bude letošní ročník opravdu „Jízda“?
Letošní téma Jízda s podtitulem ride or die odráží pocit neustálého pohybu mezi euforií a vyčerpáním, zrychlením a zastavením, hledáním vlastních hranic. Nejde jen o dramaturgické heslo – téma prostupuje celým festivalem, od filmového programu přes vizuální identitu až po festivalovou znělku.
„Jedním z cílů letošní koncepce bylo, aby se aspekty jízdy – tempo, intenzita i momenty zastavení – promítly do všech úrovní festivalového programu,“ říká kreativní ředitelka Marie Čechová. Organizátoři tím upozorňují na hranici mezi euforií a vyčerpáním, která je často tenčí než se zdá.
Tuto zkušenost odráží i nová festivalová znělka s hercem Boleslavem Polívkou a studentkou DAMU Kateřinou Měchurovou. Jejich cesta se postupně proměňuje v situaci, kterou jednoduše vystihuje heslo ride or die. Autoři vizuální identity David Novák a Kristián Toman o jejím konceptu říkají: „V našem pojetí se téma jízdy promítá skrze visačky, které si připevňujeme na svá zpětná zrcátka. Malé talismany štěstí a připomínky cesty. Hlavním motivem se tak stalo vonítko do auta – předmět, který svou všedností a variabilitou předává všechny tyto symboliky a v každém z nás vyvolává osobní asociace, které se k nim vážou.”
Na co se můžou návštěvníci festivalu těšit?
Festival nabídne filmová pásma pro širokou veřejnost, děti i seniory. Bio Oko se znovu stane hlavním festivalovým centrem, další projekce nebo industry program proběhnou v prostoru AVU Veletržní, výstava pak v Holešovické šachtě. Na své si přijdou i milovníci večírků - festival zahájí opening party v klubu Bike Jesus a završí jej closing party v Ankali. Součástí letošního ročníku bude také oslava 80 let FAMU. Významné jubileum bude reflektovat výstava vytvořená studenty Centra audiovizuálních studií.
V rámci filmového programu se propojí předchozí generace filmařů s tou současnou. Zahajovací ceremoniál uvede dva krátkometrážní filmy - film Pes a vlk režisérky Terézie Halamové, který letos získal dvě nominace na Českého lva, a snímek Sedum z roku 1989 režírovaný Ondřejem Trojanem, s hvězdným obsazením – objeví se v něm mimo jiné Lukáš Vaculík, Martin Dejdar, Marek Vašut nebo Jiří Bartoška. Vedle krátkometrážních filmů festival nabídne také speciální uvedení celovečerních snímků, mezi nimi například legendární film Páni kluci. Zakončovací ceremoniál se bude konat v sobotu na AVU Veletržní a jeho součástí bude předávání cen FAMUFESTu.
Early bird akreditace můžete už teď zakoupit přes GoOut. Informace o programu najdete na webových stránkách www.famufest.cz.
Všechny projekce jsou English friendly.
O festivalu
FAMUFEST je studentský multižánrový filmový festival, který každoročně organizují studující Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Díky festivalu má veřejnost možnost zhlédnout nejnovější studentskou tvorbu a seznámit se s mladými talenty tvořící budoucnost české kinematografie, audiovize, fotografie, hry a dalších médií.
Festival vzniká za finanční podpory Státního fondu audiovize, Ministerstva kultury České republiky, Městské části Praha 7 a dalších sponzorů. Hlavním mediálním partnerem FAMUFESTu je Česká televize. Děkujeme za podporu našim hlavním partnerům Pražská plynárenská, a.s.; Biofilms; Klucibase; Rückl a Kolektory Praha, a.s. a partnerovi industry Hexar.
4. - 8. března 2026
Praha 7
instagram: @famufest_official, facebook: FAMUFEST
Zdroj: FAMUFEST