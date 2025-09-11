42 Prague: Inovace ve vzdělávání jako odpověď na nedostatek digitálních talentů v Česku

Praha 11. září 2025 (PROTEXT) - 
  • Do roku 2035 Česko čelí hrozbě 415.000 neobsazených pracovních pozic z důvodu nedostatečně kvalifikovaných zaměstnanců.
  • 42 Prague nabízí vzdělání v IT v unikátním vzdělávacím modelu zdarma – peer-to-peer učení bez učitelů a rozvrhu, otevřený kampus 24/7.
  • Cílem je vyškolit 8000 IT expertů do roku 2030 a podpořit digitální transformaci ČR.

Česká republika stojí před zásadní výzvou: do roku 2035 hrozí až 415 000 neobsazených pracovních míst kvůli nedostatku kvalifikovaných odborníků. Podle reportu Světového ekonomického fóra z letošního roku bude do roku 2030 59 % pracujících potřebovat reskilling, aby zvládli nové digitální dovednosti. Odpovědí na tuto výzvu je inovativní vzdělávací model 42 Prague, který byl představen na konferenci Inovace a inspirace ve vzdělávání pořádané Asociací společenské odpovědnosti.

„Česko může využít obrovský potenciál, pokud se naučí bourat bariéry ve vzdělávání a otevře cestu k technologiím všem bez rozdílu. V 42 Prague ukazujeme, že je možné připravovat tisíce lidí na digitální budoucnost bez ohledu na jejich věk, předešlé zkušenosti, dosažené vzdělání či sociální zázemí,“ uvedla Petra Meliška, ředitelka 42 Prague.

V 42 Prague se studenti učí programovat v různých jazycích, například v C, Pythonu a dalších. 42 Prague funguje na principu peer-to-peer učení – bez učitelů, bez rozvrhu, s důrazem na spolupráci a řešení reálných projektů. Kampus je otevřený 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a vzdělání je dostupné zdarma. Tento model, původně založený v Paříži v roce 2013, již funguje v 56 kampusech ve více než 30 zemích světa.

Klíčovým rysem 42 Prague je inkluzivita: třetinu studentů tvoří ženy, polovina jsou expati. Škola se tak stává jedinečným prostředím, které propojuje diverzitu a technologickou inovaci. Absolventi nacházejí uplatnění v předních firmách jako jsou Škoda Auto, ČSOB, Digiteq Automotive, SAP a dalších. Příběhy studentů – například Filipa, který založil klub kybernetické bezpečnosti ve 42 Prague a dnes pracuje v bankovním IT v ČSOB, nebo Veronika, jež se stala vývojářkou v Paxray – dokazují, že tento model dokáže zásadně měnit životy.

Vize 42 Prague do roku 2030 je vzdělat v IT oblasti více než 8 000 lidí skrze krátkodobé kurzy a dlouhodobá studia a aktivně přispět k digitální transformaci České republiky. Program podporuje cíle udržitelného rozvoje (SDGs) OSN, zejména kvalitní vzdělávání, genderovou rovnost, důstojnou práci a ekonomický růst.

Konference Inovace a inspirace ve vzdělávání, která se konala v rámci Týdne pro Digitální Česko, ukázala, že inovativní přístupy k výuce nejsou jen vizí budoucnosti, ale realitou, která může měnit českou ekonomiku už dnes. 42 Prague je připraveno být u toho – a spolu s partnery z byznysu, neziskového i veřejného sektoru pomáhat rozvíjet talenty, které Česko potřebuje.

Součástí programu Týdne pro Digitální Česko byl také bezplatný třídenní kurz „AI základy pro všechny“, který 42 Prague uspořádalo pro zájemce z řad veřejnosti. Účastníci se během praktických projektů učili pracovat s nástroji umělé inteligence od velkých jazykových modelů (např. ChatGPT), přes generování vizuálních výstupů, až po automatizaci běžných úloh v tabulkách. Výuka probíhala peer-to-peer formou bez tradičních přednášek či lektorů a kladla důraz na rozvoj klíčových kompetencí, jako je kritické myšlení, týmová práce a adaptabilita.

 

