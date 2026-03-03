42. ročník FAMUFESTu se rozjede už zítra! Téma „Jízda“ propojí filmovou historii, současnost i budoucnost

Filmové klasiky z 35mm kopie
Festival vzdá hold tradičnímu filmovému médiu projekcemi ze 35mm pásu. První z nich bude kultovní snímek Jízda (1994), svobodná road movie o dvou mladých mužích, jedné tajemné dívce, zeleném kabrioletu a horkých letních hrách, režírovaná Janem Svěrákem. Film oceněný dvěma Českými lvy a Křišťálovým glóbem na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech bude uveden v Biu Oko v pátek 6. 3. 2026.
Druhým exkluzivně promítaným titulem z filmového pásu budou Páni kluci (1975), dětský film režisérky Věry Plívové-Šimkové, natočený volně na motivy knihy Dobrodružství Toma Sawyera od Marka Twaina.
Současná tvorba studentstva FAMU
Motiv jízdy jako propojení začátku s koncem se odráží i v uvedení současných celovečerních studentských filmů FAMU. Program nabídne mimo jiné snímek Still life, odehrávající se v prostředí kláštera, následovaný dokumentem Vládce Grolich, který sleduje jihomoravského hejtmana během volební kampaně v roce 2024. Trojici celovečerních zvláštních uvedení uzavře film Minimum lásky, jenž přináší různé odpovědi na otázku „Jak se máte?“.
Mezinárodní rozměr: Odyssea
Festivalový program překročí hranice České republiky a přenese diváky do slunného Řecka. Letošní partnerskou školou FAMUFESTU se totiž stala Hellenic Cinema and Television School Stavrakos. Její studenti a studentky představí své snímky v rámci bloku Odyssea. Název odkazuje nejen na téma letošního ročníku, ale i na zemi partnerské školy. Součástí mezinárodní spolupráce je také diskuze s našimi hosty FAMU VERSUS: Why cinema?, která otevírá otázky budoucnosti filmového průmyslu v mezinárodním kontextu.
80 let FAMU: Reflexe minulosti i budoucnosti
Výstava Centra audiovizuálních studií FAMU tematicky zpracovává aktuální výročí 80 let od založení FAMU, které si škola připomíná od ledna do konce tohoto roku. Otevírá prostor pro reflexi historie školy a zároveň vybízí k úvahám o jejím dalším směřování. Základ výstavy tvoří šest vybraných zásadních mezníků v historii FAMU.
Cestu do minulosti nabídne také blok archivních filmů FAMU 80, který proběhne v neděli 8. 3. Hravý program ukáže školu očima studentstva FAMU v 50. a 60. letech.
Industry program: Sdílení zkušeností a nové impulzy
Součástí festivalu je také bohatý program určený filmovým profesionálům, začínajícím tvůrcům i širší veřejnosti. V industry sále na AVU Veletržní vystoupí mimo jiné castingová režisérka Maja Hamplová. Program doplní živé natáčení podcastu Kulturák, které se zaměří na otázku: Jak rozjet svůj animovaný debut? Pozvání přijal Jan Saska, autor krátkého filmu Hurikán.
Tradiční partner FAMUFESTu Asociace producentů v audiovizi nabídne mladým talentům možnost představit své scénáře filmovým producentům. Pod hlavičkou podcastu Pitch se Martin Jůza a Jakub Jíra zaměří na to, jak generace Z konzumuje a hodnotí současnou filmovou tvorbu a jakými cestami ji lze motivovat k návratu do kin.
Tvůrci a producenti budou debatovat s Respektem o tom, jak prodat český film za hranice.
Diváci i profesionálové získají také vhled do natáčení v extrémních podmínkách – na skále, na ledu, v zimě i v létě, na laně i bez lana.
- Odkaz na nákup akreditací: https://goout.net/cs/famufest/szqabud/
- Kompletní program a více info o festivalu FAMUFEST https://www.famufest.cz
O festivalu:
FAMUFEST je studentský multižánrový filmový festival, který každoročně organizují studující Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Díky festivalu má veřejnost možnost zhlédnout nejnovější studentskou tvorbu a seznámit se s mladými talenty tvořící budoucnost české kinematografie, audiovize, fotografie, hry a dalších médií.
Festival vzniká za finanční podpory Státního fondu audiovize, Ministerstva kultury České republiky, Městské části Praha 7 a dalších sponzorů. Hlavním mediálním partnerem FAMUFESTu je Česká televize. Děkujeme za podporu našim hlavním partnerům: Pražská plynárenská, a.s.; Biofilms; Klucibase; Rückl a Kolektory Praha, a.s. a partnerovi industry sekce, společnosti Hexar.
4. - 8. března 2026
Praha 7
instagram: @famufest_official, facebook: FAMUFEST
Zdroj: www.famufest.cz