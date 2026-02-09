42. Slavia pojišťovna Orlický maraton nabídl jedinečnou kombinaci rodinné pohody, elitního lyžování a sauny u tratě

  15:17
Praha 9. února 2026 (PROTEXT) - První únorový víkend patřil na Šerlichu 42. Slavia pojišťovna Orlickému maratonu. Do bílé stopy se na různých tratích vydaly stovky závodníků všech generací – od nejmenších dětí přes amatéry nebo firemní štafety až po elitní sportovce. V zázemí pak zájemci mohli využít i saunu nebo vířivku.

Ve startovních listinách nechyběli členové "domácího" mezinárodního týmu Slavia pojišťovna Robinson Trentino v čele s Fabianem Štočkem, Stanislavem Řezáčem, Tord Asle Gjerdalenem nebo Terezou Hujerovou. Ti se vedle vlastních sportovních výkonů věnovali po oba dva dny i ostatním návštěvníkům závodu. Právě rodinnou atmosférou je Slavia pojišťovna Orlický maraton unikátní.

„Je skvělé vidět, že Orlický maraton nezmizel z kalendáře akcí, na které se fanoušci běžeckého lyžování každoročně těší. Znovu se potvrdilo, že tato tradiční sportovní událost má své pevné místo, letos se sešla skvělá konkurence napříč všemi kategoriemi. V roli partnera závodu pokračujeme, určitě ho budeme dál rozvíjet a už teď se těšíme na příští ročník,“ uvedl Karel Waisser, generální ředitel Slavia pojišťovny.

Hlavním vrcholem víkendu byl nedělní závod na 34 kilometrů klasickou technikou.Velkému zájmu se však těšil také Enteria Orlický půlmaraton na 17 km klasicky, ve kterém nastoupil po rekonvalescenci například legendární Stanislav Řezáč. „Podpora Orlického maratonu je pro nás zároveň podporou dění v regionu, poctivé práce a vytrvalosti. To jsou hodnoty, které jsou nám blízké a jsou důležité nejen ve sportu. Zejména jsme přáli všem běžkařům, ať se jim závod vydaří a dojedou do cíle spokojení,“ říká Ing. Ondřej Joska, předseda dozorčí rady holdingu Enteria.

Zmíněnou rodinnou atmosféru závodu podtrhla Rodinná desítka Aquapalace na 10 km klasicky i doprovodné aktivity v cíli. Díky partnerskému zapojení Aquapalace Praha byly přímo v dějišti závodu k dispozici mobilní sauny, ochlazovací bazének i vířivka. „Jsme rádi, že můžeme být partnerem rodinného závodu, který spojuje pohyb, společné zážitky a radost ze sportu. Navíc jsme do Orlických hor přivezli kousek našeho saunového světa, aby si závodníci i jejich doprovod mohli dopřát zasloužený relax,“ uvedla Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.

Organizátoři přiznávají, že přípravu letošního ročníku komplikovalo počasí v týdnu před závodem, kdy Orlické hory zasáhla obleva. „Udělali jsme však maximum pro to, aby byly závodní stopy v co nejlepší kondici i přes náročné klimatické podmínky. Některé tratě bylo potřeba oproti plánu zkrátit. Ale vybojovali jsme to a jsem na tým neskutečně hrdý. Moc nás těší pozitivní ohlasy závodníků i diváků,“ doplnil Martin Myšák z pořádajícího oddílu Wikov Ski Skuhrov.

Výsledky hlavního závodu na 34 km klasicky:

Muži: Štoček Fabián (Slavia pojišťovna Robinson Trentino) 1:40:50.6, 2. Gjerdalen Tord Asle (Slavia pojišťovna Robinson Trentino), 1:40:55.4, Sedláček Václav (eD system RSJ team, 1:40:55.6)

Ženy: 1. Hujerová Tereza (Slavia pojišťovna Robinson Trentino) 2:04:11.3, 2. Křoustková Vendula (Wikov SKI Skuhrov nad Bělou) 2:24:53.2, 3. Stejskalová Eva (Interim HR) 3:13:30.3

 

O společnosti Slavia pojišťovna a.s.

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. První pojistky byly uzavřeny v roce 1869. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 155 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven v České republice a mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny.

 

Zdroj: Slavia pojišťovna

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

