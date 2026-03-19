42. výročí založení Shincheonji: skromné začátky a růst desítek tisíc věřících

Bohoslužba byla pořádána pro připomenutí 42 let práce církve Shincheonji, která byla založena 14. března 1984. Skrze téma „Štafeta slova a víry“ napříč generacemi měla za cíl vyjádřit vděčnost těm, kteří ji budovali na počátku, včetně připomenutí oběti Ježíše a mučedníků a znovu zdůraznit víru zaměřenou na slovo. Kolem 2200 členů se zúčastnilo bohoslužby fyzicky na místě, ostatní členové v Koreji a po celém světě se ve velkém počtu připojili skrze online vysílání.
Předseda Shincheonji pan Lee Man-hee během kázání zdůraznil: „Shincheonji, církev Ježíšova, která dnes slaví své 42. výročí, je místem, které zakládá svou víru na Bibli.“ Řekl: „Nepřidali jsme ani neubrali z knihy Zjevení, která se naplnila v dnešním čase, ale plně ovládli její fyzické skutečnosti.“ Dodal: „Zakončit hříšný svět a vytvořit Boží svět spravedlnosti, je to, po čem Bůh touží,“ a vyzval: „Všichni se staňme jedním, jednejme podle Boží vůle, posilněme naše srdce společně a staňme se věřícími, kteří budou uznáni před Bohem a anděly.“
Slavnostní bohoslužby se také zúčastnili někteří členové, kteří byli v církvi již úplně od počátku. Svou obětí a vytrvalostí sloužili pro vybudování základů církve Shincheonji, která nyní explozivně roste. Také oni se podělili o hluboká svědectví plná nostalgie. Paní Park Bok-young (70 let), která se stala členkou církve Shincheonji ještě předtím, než byla vybudována první svatyně, vzpomínala: „Byla to tak moc velká radost, když jsem byla schopna uhasit svou žízeň po Slově. Každý den jsem žila život víry radostně a s vděčností spolu s ostatními členy.“ Dodala: „Díky naplnění, které jsem poznala skrze otevřené slovo, nuzné podmínky suterénu domu v první svatyni vlastně vůbec nebyly problém.“
Paní Park pokračovala: „Nemohu říci, čí úsilí bylo větší nebo menší, ale ultimátně to byla síla Slova, která hýbala srdci lidí.“ Dále řekla: „Když vidím desítky tisíc členů, kteří přichází každý rok díky současnému úsilí mladší generace, jsem ještě více vděčná, že oběti seniorů nepřišly nazmar. Všechno je to síla Slova a Boží milost.“
Členka Shincheonji, paní Jo Myung-sook (73 let), která vstoupila do církve roku 1992, také zdůraznila tajemství růstu církve, který přesahuje generace: „Narazila jsem na Shincheonji, církev Ježíšovu, zatímco jsem se modlila, abych mohla získat jistotu záchrany a uvědomit si pravý význam Bible. Vstoupila jsem až poté, co jsem získala hluboké přesvědčení“. Dodala: „Vypadá to, že věřící jako tenkrát i nyní, kteří jsou žízniví po slově, přichází na toto místo.“
Na úplném počátku v roce 1984 zhruba 150 prvních členů vzdávalo bohoslužbu na hoře, kde se pravidelně setkávali. První svatyni využívali od června do září 1984. Po třech dalších stěhováních se podařilo v říjnu 1999 svatyni přesunout do Kwačchonu a v roce 2006 byla vytvořena současná svatyně. Předseda začal pořádat semináře o Zjevení v roce 1987 po celé Koreji a probíhaly do roku 1991. Koncem roku 2021 byly semináře o Zjevení zveřejněny na YouTube. Do roka počet jejich zhlédnutí vystoupal nad 22 miliónů. Díky tomu přes 5000 pastorů podepsalo memorandum o porozumění (MOU). Dle dat sesbíraných z konce roku 2025 bylo podepsáno MOU se 969 církvemi v Koreji a 14.347 církvemi v 89 zemích světa. Uzavření MOU umožňuje navázání spolupráce mezi církvemi z jakékoliv denominace. Aktuálně 129 církví v Koreji a 1729 církví ve 48 zemích po celém světě podepsalo dohodu MOA (Memorandum of agreement) a změnilo svůj název na Shincheonji, církev Ježíšovu, což poukazuje na zájem církví nést biblický název pod jedinečným učením (Zj 21).
Díky založení Křesťanského misijního centra Sión (biblické školy Shincheonji) v Sadangu v Soulu v červnu 1990 se počet absolventů neustále zvyšuje a již proběhla čtyřikrát stotisícová promoce. První 100.000 promoce proběhla v roce 2019. Účastnilo se jí 103.764 promujících z celého světa. Druhá promoce se konala v roce 2022 se 106.186 promujícími. Dalším rokem počet absolventů vzrostl na 108.084. V roce 2024 dále počet nově příchozích členů vystoupal na 111.628. Minulý rok promovalo 59.192 absolventů z celého světa, což je důkazem kontinuálního rozsáhlého šíření evangelia Zjevení.
Cirkev Nové nebe, nová země, Shincheonji působí se stovkami tisíc členů v desítkách zemí, včetně České republiky, na všech kontinentech po celém světě. Členové církve Shincheonji Česko se scházejí a pořádají události, které napomáhají naší společnosti a zvelebují naše okolí. Jednou z takových aktivit je úklid veřejných prostor, který trvá již od roku 2020. Jelikož církev nemá své členy pouze v Praze, je tato aktivita rozšířena do celé České republiky. V sobotu 25. března 2023 proběhl úklid přírody v okolí Palmovky v Praze, kde za necelé dvě hodiny dobrovolníci shromáždili kolem 40 pytlů s odpadem. Během loňského podzimního úklidu se účastnilo více než 100 členů po celé České republice a podařilo se shromáždit přibližně jednu tunu odpadu.
Věřící církve pravidelně darují krev nejen v České republice, ale i v zahraničí. Během pandemie covid-19 v roce 2020 se více než 4000 členů církve v Jižní Koreji dobrovolně zapojilo do darování krve a plazmy pro vývoj léčby. V roce 2022 se do celosvětové kampaně darování krve a plazmy zapojilo přibližně 24.000 členů. Pro zajištění stabilního zásobování krví a zvýšení povědomí o jeho důležitosti v roce 2022 vytvořili členové v Jižní Koreji nový světový rekord, kdy se během 24 hodin zaregistrovalo k darování krve 71.121 mladých lidí. Tento výjimečný úspěch byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, kde sedminásobně překonal předchozí rekord z Indie. Také v České republice věřící aktivně podporují darování krve. V roce 2024 proběhlo 17 úspěšných odběrů a jedna z členek obdržela bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za 10 darování v tomto roce. Je tak již třetím členem církve, který získal toto ocenění za svou pomoc druhým. V rámci pomoci společnosti během pandemie covid-19 se členové Shincheonji Česko kromě darování krve zapojili do šití roušek v době jejich nedostatku.
Členové Shincheonji Česko pomáhají také v krizových situacích. V roce 2024 při povodních v Jeseníkách se členové zapojili do pomoci postiženým rodinám a přinesli nejen fyzickou podporu, ale i povzbuzení a naději. Mezi českými členy církve Nové nebe, nová země je mnoho hudebně nadaných lidí, kteří pořádají koncerty pro seniory. Naposledy v roce 2025 proběhlo navštěvování domovů pro seniory během adventního času. Členové připravili vánoční koledy. Personál vyjádřil prosbu o opakované návštěvy, senioři byli viditelně dojatí pozorností, kterou jim dobrovolníci věnovali. „Cílem je šířit lásku, světlo a radost,“ říkají organizátoři návštěv. A podle všeho se to daří. V předvánoční době, kdy často mluvíme o důležitých hodnotách a lásce k bližnímu, dobrovolníci Shincheonji ukázali, že stačí přijít, zazpívat, podat ruku a naslouchat. Někdy je to přesně to, co člověk nejvíc potřebuje – pocit, že na něj někdo myslí a že není sám.
Mezi další aktivity členů Shincheonji Česko patří navštěvování kostelů v rámci události „Noc kostelů“. Společně žehnají a modlí se za místního kněze či pastora a za všechny věřící i nevěřící, kteří přichází do těchto míst. V některých případech se tak otevírá cesta k vzájemné spolupráci. Dále se česká pobočka církve Shincheonji účastní mnoha sportovních aktivit. Například 8. února 2025 se Anička s Honzou účastnili Jizerské 50.
Jak se na svůj život ohlíží členové Shincheonji Česko? „Naše rodina se díky životu víry v Shincheonji velmi stmelila a začali jsme si uvědomovat, jak moc nám na sobě záleží. Skrze Boží slovo se prohlubují a uzdravují naše vztahy a zranění, které se táhly po generace. I přesto, že to není vždy jednoduché a přichází různé těžkosti, tak dnes máme velikou naději a radost v srdci. Jsem Bohu vděčná za svoji rodinu,“ řekla Marie. „Vnímám, že náš vztah k Bohu je teď prohlubován i skrze vztahy v rodině. Více si rozumíme a uzdravujeme i cokoli z minulosti a můžeme společně růst jako nikdy dřív,“ sdílela Johana.
„Jsem Bohu vděčná, že má rodina mohla přijít do církve Shincheonji. Jako každá rodina, i ta naše měla mnoho problémů. Bůh mnoho věcí uzdravil a proměnil. I takové těžkosti, o kterých jsem byla přesvědčena, že jsou ztracené. Miluji Boha a miluji Slovo Shincheonji,“ dodala Hana a sdílela, že je to místo, kde vidí, že Bůh je opravdu živý.
„Při slyšení slova předsedy církve jsem si více uvědomil, že skutečně Bůh pracuje, aby naplnil svůj záměr stvoření nebeského království tady na zemi. Je to 40 let co bylo Shincheonji založeno a na začátku byl předseda úplně sám a nyní je vidět obrovské množství členů všude po světě. Opravdu je to sláva Bohu,“ podělil se o své dojmy člen, který se zúčastnil dřívějších oslav založení.
Zdroj: Shincheonji
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT