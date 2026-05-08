450 MHz LTE: silnější a chytřejší energetická síť pro Brazílii

Brazilský energetický sektor je jedním z největších a nejsložitějších na světě: přibližně 90 milionů odběrných míst a více než 700.000 kilometrů distribučních sítí. Infrastruktura, která prostě nemůže nikdy přestat fungovat. A právě v tomto kontextu se společnost CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) rozhodla pokročit ve své digitální transformaci.
Sandro Bernardes, projektový manažer pro sítě a telekomunikace v oddělení VPI/TC společnosti CEMIG, uvedl: „Společnost CEMIG je považována za největší integrovanou energetickou společnost v Brazílii, která působí v oblasti výroby, přenosu, distribuce a prodeje elektrické energie." Ve státě Minas Gerais obsluhujeme 774 obcí s více než 9 miliony zákazníků v celé naší koncesní oblasti. CEMIG provozuje jednu z nejrozsáhlejších elektrických sítí v Brazílii s posláním poskytovat kvalitní a bezpečnou energii obyvatelům státu Minas Gerais, od velkých měst po venkovské oblasti, od průmyslu po zemědělství.
CEMIG tak realizuje největší investiční plán ve své historii, aby mohl tuto odpovědnost naplnit. Zdvojnásobení počtu rozvoden, rozšíření kapacity a modernizace provozu. Když jsme potřebovali tento rozvoj udržet, narazili jsme na jedno omezení: pokrytí našich telekomunikačních řešení. Elektrická síť společnosti CEMIG se neustále rozšiřuje, aby mohla obyvatelům státu Minas Gerais poskytovat služby s rostoucí úrovní bezpečnosti, kvality a odolnosti. Naše telekomunikační infrastruktura musela s tímto růstem držet krok a být přítomna ve všech našich zařízeních.
V této situaci hledala společnost CEMIG strategického partnera. Společnost Huawei byla vybrána na základě veřejného výběrového řízení, v jehož rámci předložila nejlepší nabídku, která z technického hlediska splňovala požadavky stanovené pro řešení v oblasti elektroenergetiky. Díky řešení soukromé sítě eLTE pro elektroenergetiku od společnosti Huawei bude CEMIG provozovat vysokokapacitní telekomunikační síť pokrývající celý stát, která bude centrálně spravována z našich řídicích center. Pro společnost CEMIG jde v tomto partnerství o více než jen o technologii. Představuje efektivní alokaci kapitálu s nejlepším poměrem nákladů a přínosů. Umožňuje také modernizaci aktiv. Navíc je adekvátní telekomunikační systém nezbytný pro bezpečný provoz a automatizaci. Dalším krokem pro tento sektor je navíc zavedení soukromých sítí, jako je LTE.
Společnost CEMIG po provedení interních i externích studií vybrala frekvenci 450 MHz. Tato frekvence odpovídá standardu 3GPP a nabízí vyspělý ekosystém typu end-to-end. Umožňuje široké pokrytí a masivní připojení. Poskytuje vysokou spolehlivost a silnou nákladovou efektivitu. Je globálně přijímána energetickým sektorem. Společnost Huawei je jedním z předních hráčů v oblasti řešení pro elektrickou energii.
Zjistěte více o řešení soukromé sítě Huawei Electric Power eLTE: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g
Sledování videí:
https://e.huawei.com/en/videos/campaign/grid/0d952146b07f46c5af1b3a700a1d4898
Video – https://www.youtube.com/watch?v=M8qLR_3hH_Y
KONTAKT: panbiyi1@h-partner.com