47 % zásilek si podnikatelé vyzvedávají mimo pracovní dobu. Nejvíc o 16:00

Nejvytíženější hodinou dne je 16:00 s podílem 11,1 % všech vyzvednutí. Podnikatelé řeší firemní poštu po skončení vlastní práce.
MojeSidlo.cz proto provozuje ListoBOX, první a jediný plně digitální výdejní box pro virtuální sídla, dostupný 24 hodin denně. Zásilku otevře SMS kód a klient vidí její fotografii před vyzvednutím.
Poštu lze vyřídit i bez návštěvy adresy. Virtuální adresa je v aplikaci evidována v reálném čase, expresní skenování proběhne do 1 hodiny v běžné pracovní době.
MojeSidlo.cz působí na českém trhu od května 2024 a nabízí tři adresy v Praze od 49 Kč měsíčně.
Zdroj: MojeSidlo.cz
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