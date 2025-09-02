47th ESPEN Congress: největší vědecké fórum klinické výživy a metabolismu

Praha 2. září 2025 (PROTEXT) - 47. kongres ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, Evropská společnost pro klinickou výživu a metabolismus) se uskuteční v Kongresovém centru v Praze pod záštitou ministra zdravotnictví ČR ve dnech 13. - 16. září 2025.

Klinická výživa je oborem spojujícím veškeré medicínské specializace. Kongres ESPEN je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních platforem, na níž se setkávají přední odborníci z oblasti klinické nutrice a metabolismu s cílem podpořit výměnu nejnovějších poznatků, zkušeností a inovací v péči o pacienty s nutričními poruchami či metabolickými problémy. Tato akce je také jedinečnou příležitostí pro prezentaci českých odborníků na mezinárodní úrovni, posílení výzkumu v oblasti klinické výživy a metabolismu a k podpoře vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR.

Hlavním tématem a mottem letošního kongresu je evoluce a revoluce v klinické výživě. V posledních desetiletích jsme svědky úžasného pokroku v diagnostice a terapii malnutričních stavů, které na podkladě poznatků z patofyziologie a klinického výzkumu stanovují nová a vyšší kritéria kvality nutriční a metabolické péče.

Kongres ESPEN se vrací do Prahy po 13 letech. Očekáváme účast přes 4 500 lékařů, nutričních terapeutů, farmaceutů a dalších profesních specialistů ze zemí Evropy, obou Amerik, Asie i Austrálie. K aktivní účasti je přihlášeno přes 1300 abstrakt a vice než 150 přednáškových sdělení.

Veškeré informace o 47. kongresu ESPEN je možno nalézt na webových stránkách https://espencongress.com/ a https://skvimp.cz.

 

Kontakt:

Doc. MUDr. Pavel Těšínský

ESPEN President 2025

pavel.tesinsky@fnkv.cz

 

 

 

