47th ESPEN Congress: největší vědecké fórum klinické výživy a metabolismu

Klinická výživa je oborem spojujícím veškeré medicínské specializace. Kongres ESPEN je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních platforem, na níž se setkávají přední odborníci z oblasti klinické nutrice a metabolismu s cílem podpořit výměnu nejnovějších poznatků, zkušeností a inovací v péči o pacienty s nutričními poruchami či metabolickými problémy. Tato akce je také jedinečnou příležitostí pro prezentaci českých odborníků na mezinárodní úrovni, posílení výzkumu v oblasti klinické výživy a metabolismu a k podpoře vzdělávání zdravotnických pracovníků v ČR.
Hlavním tématem a mottem letošního kongresu je evoluce a revoluce v klinické výživě. V posledních desetiletích jsme svědky úžasného pokroku v diagnostice a terapii malnutričních stavů, které na podkladě poznatků z patofyziologie a klinického výzkumu stanovují nová a vyšší kritéria kvality nutriční a metabolické péče.
Kongres ESPEN se vrací do Prahy po 13 letech. Očekáváme účast přes 4 500 lékařů, nutričních terapeutů, farmaceutů a dalších profesních specialistů ze zemí Evropy, obou Amerik, Asie i Austrálie. K aktivní účasti je přihlášeno přes 1300 abstrakt a vice než 150 přednáškových sdělení.
Veškeré informace o 47. kongresu ESPEN je možno nalézt na webových stránkách https://espencongress.com/ a https://skvimp.cz.
Doc. MUDr. Pavel Těšínský
ESPEN President 2025