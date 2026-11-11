48 prodaných bytů za 48 hodin prostřednictvím klubu a aplikace Tipy od Artema

Případ ukazuje, jakou roli může při prodeji nových bytů sehrát předem vytvořená komunita zájemců. Developer v tomto případě oslovil kupující prostřednictvím jednoho prodejního kanálu. Členové klubu získali přístup k nabídce a podmínkám, které podle Artem Saykin Group zahrnovaly nižší cenu a další benefity oproti běžné nabídce.
Nejdříve vlastní nákup, potom nabídka komunitě
Důležitou součástí příběhu je pořadí jednotlivých kroků. Artem Saykin nejprve v projektu nakoupil pro sebe. Až následně jej sdílel prostřednictvím klubu a aplikace Tipy od Artema. Členové tak dostali nabídku projektu, do kterého sám vložil vlastní peníze.
„Nejdřív jsem v projektu koupil byty za vlastní peníze. Teprve potom jsem nabídku představil komunitě. Považuji za důležité, aby členové věděli, že za svým výběrem stojím i vlastním nákupem. Zároveň každému zůstává prostor posoudit, zda konkrétní byt, jeho cena a podmínky odpovídají tomu, co hledá,“ říká Artem Saykin.
Uzavřený klub umožňuje soustředit informace o projektu na jednom místě a dostat je přímo k lidem, kteří mají o nákup nemovitostí zájem. U smíchovského projektu se tímto způsobem během dvou dnů prodalo 48 jednotek. Nabídku těchto bytů kupující nemuseli hledat ve veřejné inzerci.
Pro kupující rozhodují konkrétní podmínky
Ceny bytů v projektu začínaly na 6,5 milionu korun za dispozici 1+kk a na 8,5 milionu korun za 2+kk. Vedle samotného přístupu k nabídce měli členové podle k dispozici také výhodnější cenové podmínky a další benefity oproti běžné nabídce.
Právě konkrétní podmínky jsou pro posouzení takového nákupu podstatné. Samotná skutečnost, že se byt nabízí v uzavřené komunitě, nevypovídá o jeho vhodnosti pro jednotlivého kupujícího. Rozhoduje výsledná cena, vlastnosti jednotky, lokalita i smluvní podmínky. Vlastní nákup zakladatele klubu představuje informaci o jeho rozhodnutí, kterou mohou členové při svém posuzování zohlednit.
Pro developera je přínosem rychlost prodeje
Z pohledu developera ukazuje smíchovský případ možnost oslovit soustředěnou skupinu zájemců a prodat větší počet bytů v krátkém čase bez masové inzertní kampaně. Prodej 48 jednotek během 48 hodin zároveň poskytl rychlou zpětnou vazbu k zájmu o konkrétní projekt a nastavené podmínky.
Výsledek jednoho projektu ovšem nelze automaticky přenášet na každou další nabídku. Záleží na lokalitě, skladbě bytů, ceně i tom, nakolik projekt odpovídá poptávce členů. Pro spolupráci mezi klubem a developerem je proto důležitý výběr projektu a podmínky, za kterých jej lze komunitě představit.
„Smíchov ukázal, že když se potká konkrétní projekt, dobře nastavené podmínky a komunita lidí připravených nakupovat, může prodej proběhnout velmi rychle. Pro developery je to možnost, jak oslovit kupující napřímo a prodat větší soubor bytů bez masové inzerce. Aby tento model mohl dál růst, potřebujeme vedle nových členů také další vhodné projekty,“ doplňuje Artem Saykin.
Klub otevírá kapacitu podle nabídky projektů
Rozvoj klubu je navázaný na dostupnost nových nemovitostí. Artem Saykin Group proto přijímá členy ve vlnách podle počtu projektů, které může komunitě představit. S přibývajícími projekty se může rozšiřovat také členská základna.
Vedle zájemců o nákup tak skupina oslovuje i developery, kteří hledají další cestu k prodeji svých bytů. Smíchovský případ má sloužit jako konkrétní ukázka spolupráce, při níž uzavřená komunita dokázala během krátké doby soustředit poptávku po desítkách jednotek.
Zdroj: Artem Saykin Group
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60017.