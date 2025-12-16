4G telefony jsou nevýhodná investice. O2 varuje před nákupy zastaralých zařízení

- 4G telefony mohou mít zastaralé komponenty. To může v následujících letech limitovat jejich funkčnost.
- Přestože je operátor ve svém e-shopu už druhým rokem nenabízí, jen v roce 2025 se do sítě O2 nově zaregistrovalo více než 600 tisíc 4G telefonů.
- Majitelé těchto telefonů nemohou využívat výhody 5G sítě, která je dostupná pro téměř celou českou populaci.
- Data operátora přitom ukazují téměř dvojnásobně vyšší spokojenost uživatelů 5G telefonů oproti majitelům 4G zařízení.
Operátor varuje před nákupem zastaralých 4G telefonů. Výrobci telefonů a jejich součástek už roky investují výhradně do hardwaru pro 5G. A přestože O2 4G telefony už druhým rokem ve svém e-shopu nenabízí, zákazníci si je stále masivně pořizují u jiných prodejců. Tím často riskují.
„Je to paradox. Lidé si stále kupují telefony s technologií, která zažila boom v roce 2019, aniž by věděli, že existují modernější alternativy. Například jen během letošního roku se nově do naší sítě připojilo více než 600 tisíc 4G telefonů," upozorňuje Jan Hruška, technologický ředitel O2. „Jejich nákupem lze možná ušetřit pár stokorun, v konečném důsledku se ale tato investice nevyplatí,“ doplňuje.
4G telefony míří do minulosti
Z analýzy spokojenosti zákazníků O2 vyplývá, že majitelé 5G telefonů hodnotí svou zkušenost téměř dvojnásobně pozitivněji než ti, kteří používají starší zařízení se 4G.
Ta mají oproti novější generaci telefonů několik zásadních nevýhod:
- Výrobci postupně ukončují podporu – výrobci se zaměřují na 5G modely, zatímco starší 4G telefony už často nedostávají nové verze operačního systému a mají jen základní bezpečnostní záplaty. To snižuje jejich životnost i zvyšuje bezpečnostní rizika.
- Síťová infrastruktura se posouvá směrem k 5G – nová generace sítí přináší vyšší rychlosti, stabilnější připojení i přístup k moderním digitálním službám, které 4G neumožňuje plně využít.
- Méně efektivní komponenty – 4G telefony využívají procesory s nižší energetickou efektivitou, horším výkonem při multitaskingu a slabší podporou pro AI výpočty.
- Zastaralé zabezpečení – starší 4G zařízení často postrádají moderní bezpečnostní prvky, například pokročilou biometrickou autentizaci.
- Omezený výkon pro moderní aplikace – starší zařízení nezvládají plynule běh náročnějších aplikací a her, jako je streamování ve 4K, cloud gaming nebo AR/VR. 5G telefony mají zároveň výkonnější hardware, který odpovídá dnešním nárokům.
„Pokud si dnes někdo koupí 4G telefon, riskuje, že jeho životnost a podpora budou krátké. Budoucnost totiž patří 5G. To potvrzuje i významný milník, který jsme zaznamenali v naší síti. Letos poprvé počet připojených 5G telefonů překročil počet těch se 4G technologií," shrnuje Jan Hruška.
Síť je připravená, telefony ne
Operátor investuje miliardy korun do své moderní 5G sítě, která dnes pokrývá 99 % české populace a téměř 90 % území. 5G otevírá cestu k vyšší rychlosti, nižší odezvě a stabilnímu signálu i tam, kde se pohybuje velké množství lidí. Tyto výhody ale nevyužijí zákazníci se staršími telefony, protože se do 5G sítě nepřipojí.
„Je to jako jezdit po dálnici autem, které umí jen padesátku. Síť nabízí víc, ale telefon brzdí zážitek,” popisuje aktuální situaci Jan Hruška.
Jak správně vybrat
„Stejné modely se často na trhu prodávají ve dvou verzích – se 4G i 5G. Na první pohled nemusí být jednoduché je rozlišit. Informaci o podporované technologii totiž zákazník najde až v technických parametrech produktu. A těmi se málokdo zabývá," vysvětluje Aleš Brázda, manažer hardwaru O2. Právě technologie ale hraje zásadní roli v tom, jak bude zařízení fungovat v následujících letech.
U O2 výhradně 5G
Zákazníci O2 mají vždy jistotu, že kupují chytrý telefon s podporou 5G, jiné operátor v O2 e-shopu ani O2 Prodejnách už neprodává. „5G telefony jsou dnes nejen standardem, ale také investicí do budoucnosti, která je navíc cenově dostupná," vysvětluje Aleš Brázda.
Doba, kdy 4G telefony představovaly špičku technologií, patří minulosti. V éře, kdy umělá inteligence, cloudové služby a pokročilé aplikace míří skokovým tempem dopředu, je klíčové, aby jim zařízení uživatelů dokázala stačit. 5G přináší rychlejší a spolehlivější internet i možnost využívat nejnovější technologie.
Zdroj: O2