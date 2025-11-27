5+ aplikací, plný kalendář a chuť růst. Průzkum odhalil realitu řízení českých marketingových agentur

Hlavní zjištění:
- Agentury využívají 5+ nástrojů s náklady přes 5 000 Kč měsíčně.
- 71 % neautomatizuje přenos dat mezi systémy.
- Sledují cash flow, ale 42 % ho neplánuje dopředu.
- V 65 % agentur chybí jasně dané a dlouhodobě vylepšované procesy.
- Na majitelích stojí obchod i řízení financí a procesů.
- Za největší slabinu považují efektivitu a vlastní marketing.
- Ostatním vzkazují: specializujte se a využívejte technologie naplno.
„Průzkum ukázal, že když si agentury najdou víc času na své vlastní řízení, plánování a rozvoj, mohou získat výraznou konkurenční výhodu,“ říká Petr Macek z Caflou.
Výsledky průzkumu: https://www.caflou.cz/vysledky-pruzkumu-o-rizeni-marketingovych-agentur-co-funguje-a-co-je-trapi
Zdroj: Caflou