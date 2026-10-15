5 tyrolských ledovců: tyto sjezdovky slibují fantastický začátek lyžařské sezony

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Praha 15. října 2026 (PROTEXT) - Pět tyrolských ledovců zahájilo novou lyžařskou sezonu. Na ledovci Pitztal se v současnosti celá řada hvězd včetně Mikaely Shiffrin nebo Marca Odermatta připravuje na závody v Söldenu, které jsou úvodním podnikem Světového poháru. Milovníci dovolené na lyžích – a/nebo na snowboardu – se mohou těšit na legendární sjezdovky, jako je Schwarze Schneid nebo Black Ibex, atraktivní akce a nevšední zážitky v Přírodním ledovém paláci na Hintertuxu.

Těchto pět sjezdovek si prostě musíte vyzkoušet

Schwarze Schneid, Black Ibex, Wilde Grub’n – pět tyrolských ledovců nabízí celou řadu legendárních sjezdovek, na kterých se všem lyžařům srdce rozbuší radostí. Jízda na těchto tratích bývá výjimečným zážitkem, protože každá z nich je něčím jedinečná. Schwarze Schneid v Söldenu o délce 15 kilometrů představuje vůbec nejdelší lyžařský sjezd v celém Rakousku. Vede od vyhlídkové plošiny BIG3 „Schwarze Schneid“ na ledovci Rettenbach v nadmořské výšce 3340 m, která je zároveň nejvyšším na lyžích dostupným bodem údolí Ötztal, až ke spodní stanici lanovky Gaislachkoglbahn o 1970 metrů níže. Nejstrmější rakouskou sjezdovku najdete na ledovci Kaunertal. Jmenuje se Black Ibex, začíná u horní stanice lanovky Falginjochbahn ve výšce 3113 m a v nejprudších místech má sklon 88 procent.

Mezi vyhledávané lyžařské atrakce patří také sjezdovka Wilde Grub’n, která se spouští z ledovce Stubai až do údolí. Vede z nejvyššího bodu lyžařského areálu v nadmořské výšce 3212 m až ke spodní stanici lanovky Eisgratbahn ve výšce 1695 m. Během jediné jízdy tak lyžaři překonávají přibližně 1500 výškových metrů. Tato sjezdovka je dějištěm závodu Stubai Wild Ride (tuto zimu se koná 10. dubna 2027), jednoho z nejnáročnějších obřích slalomů na světě na šestikilometrové trati se 160 brankami. Motto podniku, při kterém závodníci sjíždějí z výšky 3250 m až do centra Hintertuxu, by se dalo volně přeložit jako „Lýtka si nezaslouží žádné slitování“. Na této jedinečné panoramatické trase, jejíž závěrečná část vede po sjezdovce Schwarze Pfanne ke spodní stanici lanovky, jezdci překonají 1750 výškových metrů.

Na trati Goldene Spur v údolí Pitztal na návštěvníky čeká ryzí freeridový zážitek. Tato unikátní lyžařská trasa propojuje ski areál Rifflsee se střediskem na Pitztálském ledovci. Přibližně za dvě hodiny zde lze projet 33 kilometrů sjezdovek a lanovkami vystoupat o téměř 3000 výškových metrů až na ledovec Pitztal (3440 m). Poté následuje dlouhý sjezd až do údolí, tedy do míst o přibližně 1700 vertikálních metrů níže. Trasu Goldene Spur doporučujeme absolvovat výhradně v doprovodu lyžařského průvodce.

Fascinující zážitky od Přírodního ledového paláce až po noční lezení na ledu

5 tyrolských ledovců nabízí nezapomenutelné zážitky nejen na sjezdovkách, ale také mimo ski areály. Přibližně 300 kilometrů lyžařských tratí v nadmořské výšce přes 3000 m obsluhuje 75 moderních lanovek a přepravních zařízení, které návštěvníky dopraví na řadu dalších zajímavých míst.

Například Sölden a okolní údolí Ötztal je prvotřídní oblastí pro lezení na ledu. Připravena je celá řada zamrzlých vodopádů a tuto nevšední aktivitu si hosté mohou vyzkoušet i po setmění na osvětlených ledových stěnách. Fascinující je také svět věčného ledu a sněhu v Přírodním ledovém paláci (Natur Eis Palast) na ledovci Hintertux. Prozkoumat se dá nejen pěšky, ale také na kajaku, při jízdě na paddleboardu a dokonce i při plavání v ledové vodě. Dalším atraktivním výletním cílem je jeskynní říše Spannagelhöhle – největší skalní jeskyně a zároveň jediná mramorová jeskyně ve Středních Alpách.

Ledovec Pitztal láká freeridery na bezpočet variant sjezdů ve volném terénu a kromě toho nabízí kavárnu Café 3.440, která je vůbec nejvýše situovanou rakouskou kavárnou. Ve vyšší poloze si v Rakousku nikde jinde snídani nedopřejete, stejně jako nikde jinde v této zemi neuzavřete manželství - na ledovci Pitztal je totiž matriční úřad, kde si se svým protějškem můžete říct „ano“. Ledovec Stubai vyhlášený přívětivostí k lyžujícím rodinám láká mimo jiné na snowpark Stubai Zoo a vyhlídkovou plošinu TOP OF TYROL. Kaunertalský ledovec zase patří k nejlepším areálům pro lyžování na monoski, resp. speciálním zařízení s jednou lyží a sedačkou, které využívají lidé s omezenou pohyblivostí. Díky vyhlídkové vysokohorské silnici Kaunertaler Gletscherstraße lze přijet autem přímo k lanovkám a sjezdovkám. Zdejší kabinové lanovky, ledovcová restaurace i vyhlídková plošina jsou bezbariérové a personál prošel speciálním školením pro pomoc hostům s omezenou pohyblivostí.

Zajímavým zpestřením letošní zimy budou také díla tyrolské umělkyně Hannah Philomeny Scheiber na ledovcích Kaunertal a Pitztal. V rámci projektu LiftART vyzdobila v Kaunertalu tři kabinky lanovek motivy ledovce Gepatschferner, vrcholu Weißseespitze a horského hřebene Kaunergrat. Motiv Weißseespitze můžete obdivovat také na podpěrném sloupu lanovky Karlesjochbahn.

Nejatraktivnější zimní akce: od Světového poháru v lyžování až po Powder Department Ladies Days

Zimní kalendář na 5 tyrolských ledovcích je plný atraktivních akcí. Na ledovci Kaunertal se návštěvníci mohou těšit na Snowboard Opening Eloaa (11.–13. prosince 2026) a Kaunertal Testival & Freeride Days (30.–31. ledna 2027). Kromě toho se ve dnech 28.–29. listopadu a 12.–13. prosince 2026 uskuteční lavinové kurzy pod vedením horských vůdců z kaunertalského ledovce. Sölden tradičně zahajuje sérii Světového poháru v alpském lyžování závody v obřím slalomu žen a mužů – letos se konají 24. a 25. října. Dále Sölden láká na neobvyklé zážitkové akce, jako například ice Q summit diner: výjimečná fine dining večeře v gurmánské restauraci ice Q je pojatá coby kulinářská cesta do nejvyšších sfér. Cena 195 eur na osobu zahrnuje menu a jízdu lanovkou nahoru i dolů.

Na ledovci Stubai jsou na programu mimo jiné tyto akce: Stubai Prime Parks Sessions ve snowparku Stubai Zoo (2.–22. listopadu), Intersport Testival (12.–15. listopadu) nebo Powder Department Ladies Days (22.–24. ledna 2027). Na ledovci Pitztal se v kavárně Café 3.440 každou sobotu servíruje snídaně nad oblaky. Nabídku doplňují nejrůznější hudební akce. A konečně ledovec Hintertux láká mimo jiné na testování lyžařského vybavení Original+ Skitest (31. října – 8. listopadu) a zahajovací závody v akrobatickém lyžování FIS Moguls + Dual Moguls Opening, při kterých budou k vidění dechberoucí skoky (5.–7. listopadu).

Skipasy White5, Snow Card Tirol a ledovcové balíčky: recept na maximální lyžařskou zábavu

Milovníkům zimních sportů, kteří chtějí důkladně prozkoumat všech 5 tyrolských ledovců, otevírá dveře skipas White5. Platí na všech lanovkách a vlecích v zimním i ledovcovém ski areálu v Söldenu a na ledovcích Kaunertal, Pitztal, Stubai a Hintertux. Stojí 669 eur a v průběhu této zimní sezony – v období od 1. října 2026 do 15. května 2027 – jej lze využít v libovolných deseti dnech (nemusejí následovat po sobě). Komu deset lyžařských dnů nestačí, pro toho je připraven skipas Snow Card Tirol, který poslouží jako vstupenka do více než devadesáti lyžařských areálů včetně všech 5 tyrolských ledovců. Cena tohoto skipasu v předprodeji, platná pouze od 26. září do 31. října 2026, činí 1080 eur.

Při plánování rezervace ubytování na zimní dovolenou v Tyrolsku se vyplatí prohlédnout si přehled pobytových ledovcových balíčků. V jednotlivých regionech jsou na výběr atraktivní nabídky v různých kategoriích hotelů. Více informací najdete na: www.tirolergletscher.com

Zdroj: Tirol Werbung GmbH

 

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59641.

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