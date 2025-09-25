5 tyrolských ledovců zahajuje zimu s novými lanovkami a cvičným svahem pro začátečníky

Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Pět tyrolských ledovců se těší na pravděpodobně nejdelší lyžařskou sezonu v Alpách – od časného podzimu až do pozdního jara, a letos také s mnoha atraktivními novinkami.

Zpravodajství z ledovců: nový cvičný svah pro začátečníky a nová spojovací sjezdovka

Pětice tyrolských ledovců představila hned několik novinek, se kterými zahajuje zimní sezonu: nová spojovací sjezdovka v Söldenu umožní lyžařům pohodlný přejezd mezi oblastmi Gaislachkogl a Giggijoch – a to i ve dnech, kdy fouká tak silný vítr, že nemohou jezdit lanovky. Kromě toho budou uvedeny do provozu dvě nové, ultramoderní osmimístné sedačkové lanovky Silberbrünnl a Einzeiger. Tyto důležité lanovky propojí zimní část areálu s ledovcovou oblastí a od listopadu nabídnou rychlejší přejezd, větší pohodlí a vyšší úroveň zabezpečení.

Na Kaunertalském ledovci zahájí provoz nová lanovka Sonnenlift s rozlehlou cvičnou loukou přímo u restaurace na ledovci a s novou sáňkařskou dráhou. Tato tréninková zóna nabídne mimo jiné pojízdný koberec a cvičný vlek – oboje ideální pro děti a začátečníky. Součástí pestré nabídky jsou i další zábavné atrakce, jako funslope nebo tubingová dráha. Na úvod jsou připraveny bezplatné lyžařské kurzy pro děti od 3 do 6 let ve dvou termínech v březnu a dubnu 2026 (platí pro hosty, kteří se ubytují minimálně na pět nocí v obcích Kauns, Kaunerberg, Fendels nebo Feichten).

Na Kaunertalském ledovci si díky novému rodinnému skipasu užijete příjemně flexibilní lyžování: za jednorázový poplatek 15 eur mohou maminka a tatínek, kteří cestují s malým dítětem, střídavě využívat stejný skipas. Zatímco jeden rodič hlídá potomka, druhý může lyžovat.

Výjimečné ledovcové zážitky v přírodním ledovém paláci a snídaně servírovaná v závratné nadmořské výšce

Pět tyrolských ledovců nabízí nejen skvělé podmínky pro lyžaře, ale také celou řadu unikátních zážitků mimo sjezdovky. Fascinující svět věčného ledu na ledovci Hintertux slibuje nezapomenutelná dobrodružství v komplexu v Natur Eis Palast, který můžete prozkoumat pěšky, při plavbě v kajaku, na paddleboardu a dokonce i při plavání v ledové vodě. Pitztalský ledovec, kterému se přezdívá „Střecha Tyrolska“, ohromuje mnoha superlativy. V Café 3.440, nejvýše situované rakouské kavárně, si návštěvníci vychutnají snídani servírovanou na nejvyšším možném místě v alpské zemi. Nedaleko stojí kaplička, která v případě zájmu poslouží coby nejvýše položená obřadní síň. Stubaiský ledovec je díky ski areálu pro začátečníky, školce, dětské restauraci a širokým, mírným svahům obzvlášť vhodný pro rodiny s menšími dětmi. Návštěvníky všech věkových kategorií nadchne jak vyhlídková plošina TOP OF TYROL, tak vyhlášený snowpark Stubai Zoo.

Zahájení nejdelší lyžařské sezony

V hlavní sezoně pět tyrolských ledovců nabízí lyžařům a snowboardistům více než 300 kilometrů sjezdovek v nadmořské výšce přes 3000 metrů. Všechny návštěvníky pohodlně dopraví na lyžařské svahy celkem 75 moderních lanovek a vleků. Nejdelší lyžařská sezona v Alpách již klepe na dveře: Hintertuxský a Pitztalský ledovec zahajují provoz 27. září 2025. Kaunertalský a Stubaiský ledovec následují 3. a 10. října 2025. A v Söldenu se také bude lyžovat již začátkem října.

White5, Snow Card Tirol a ledovcové balíčky: základ pro plnohodnotnou zábavu na sjezdovkách

Pro milovníky lyžování, kteří chtějí objevovat pět tyrolských ledovců v celé jejich kráse, je skipas White5 ideální vstupenkou na všechny lanovky v zimní i ledovcové lyžařské oblasti Sölden a na ledovce Kaunertal, Pitztal, Stubai a Hintertux. Stojí 640 eur a je platný na deset libovolně zvolených dnů (nemusí být v řadě) v období 1. října 2025 do 15. května 2026. Komu je deset dní málo, ten může využít Snow Card Tirol, která otevírá brány do více než devadesáti lyžařských areálů v Tyrolsku včetně všech pěti ledovců. Tento skipas platný na období od 1. října 2025 do 15. května 2026 stojí 1169 eur.

Pro konkrétní plánování dovolené včetně ubytování je dobré prozkoumat speciální ledovcové balíčky, které přinášejí atraktivní nabídky ve všech regionech s ubytováním v hotelech různých kategorií. Další informace o ledovcových balíčcích: www.tirolergletscher.com/cz/prazdninove-balicky-na-ledovcich.html 

 

Zdroj: tirolergletscher.com

 

 

