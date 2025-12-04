50 Best, organizace, která stojí za žebříčkem The World's 50 Best Bars, poprvé v Evropě uvádí zcela nový seznam a program ocenění

  14:14
Londýn 4. prosince 2025 (PROTEXT/ PRNewswire) - Společnost 50 Best vydá první seznam Europe's 50 Best Bars, který vytvoří nový žebříček oceňující nejvýznamnější místa na kontinentu, kde se pije, a oslavující kreativitu a dokonalost utvářející barovou kulturu v Evropě.

Tento nový regionální seznam, který se přidává k žebříčkům The World's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars a Asia's 50 Best Bars, bude oslavou nejlepších nápojových destinací kontinentu a poskytne spotřebitelům nejdůvěryhodnějšího, odborně sestaveného průvodce výjimečnými barovými zážitky.

Emma Sleight, vedoucí obsahu Europe's 50 Best Bars, říká: „Nemohli bychom být více nadšeni, že můžeme zahájit náš nový program ocenění barů v Evropě. Jsme přesvědčeni, že po rostoucím úspěchu našich regionálních seznamů v Asii a Severní Americe se tento nový přírůstek stane důležitou součástí regionálního barového prostředí a posvítí si jak na zavedené, tak na vzrušující nově vznikající destinace na celém kontinentu. Výsledkem bude seznam nejpamátnějších zážitků z barů v regionu, který oslaví jejich vášeň, talent a tvrdou práci a poskytne důvěryhodného a spolehlivého průvodce pro náročné pijáky."

Europe's 50 Best Bars, se uskuteční během několika dnů oslav, včetně oblíbené Bartenders' Feast, která se koná v předvečer slavnostního ceremoniálu. Očekávaný seznam Europe's 50 Best Bars bude představen na slavnostním ceremoniálu, jehož součástí bude příchod hostů po červeném koberci a recepce s nápoji před živým odpočítáváním. Vyvrcholením akce bude vyhlášení řady zvláštních cen pro jednotlivce i podniky a také prestižního titulu The Best Bar in Europe, který sponzoruje společnost Perrier.

První žebříček Europe's 50 Best Bars bude odrážet nejlepší zážitky z barů na základě hlasování 300 anonymních evropských odborníků z celého regionu. Členové organizace 50 Best nehlasují, to je kolektivní úloha hlasující Academy. Bary nemohou žádat o zařazení na seznam a sponzoři nemají na seznam žádný vliv.

První seznam bude zveřejněn na slavnostním předávání cen v příštím roce, jehož datum a místo konání budou včas oznámeny.

Mediální centrum: https://mediacentre.theworlds50best.com

 

KONTAKT PRO MÉDIA: europes50bestbars@lx-comms.com

 

PROTEXT

 

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Začne přerod nákladového nádraží na Žižkově, Penta postaví prvních 280 bytů

Budovu Nákladového nádraží Žižkov odkoupí město Praha. (13. prosince 2024)

První část bytové výstavby, kterou plánuje společnost Penta Real Estate v severní části areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží, povolil stavební úřad Prahy 3. Vyplývá to z úřední desky...

4. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

4. prosince 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Kantonský obvod Nan-ša se stává kulturním střediskem pro deltu Perlové řeky

4. prosince 2025  14:02

Některá středočeská města ohňostroj chystají, v Kladně ani M. Boleslavi nebude

ilustrační snímek

Některá středočeská města chystají novoroční ohňostroj, v Kladně ani Mladé Boleslavi nebude. Pořádat jej budou například Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou nebo...

4. prosince 2025  12:18,  aktualizováno  12:18

Podmínka za znásilnění pro tyrana ze Siřemi je nezákonná, trest se ale nezmění

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....

Krajský soud v Ústí nad Labem porušil zákon, když muži z Lounska uložil za znásilnění a omezování osobní svobody jen podmínku. Nejvyšší soud (NS) dal za pravdu stížnosti bývalého ministra...

4. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:54

Lyžařské areály v hradeckém kraji rozšiřují nabídku, na víkend otevřou další

ilustrační snímek

Lyžařské areály v Královéhradeckém kraji rozšiřují nabídku. Na víkend otevřou další střediska. Lyžuje se v Krkonoších i Orlických horách, na sjezdovkách je...

4. prosince 2025  12:06,  aktualizováno  12:06

Středisko v Dolní Moravě zahajuje od pátku denní provoz lyžování

ilustrační snímek

Horský areál v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem zahajuje od pátku denní provoz lyžování a lyžařské školy. Na sjezdovkách leží od 60 do 110 centimetrů...

4. prosince 2025  11:47,  aktualizováno  11:47

Muž si chtěl přivydělat recenzemi hotelů, podvodník ho obral o 2,5 milionu

ilustrační snímek

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Rychnovska podlehl až příliš lákavé nabídce na online brigádu, za níž se skrýval podvodník. Muž začal psát z domova recenze na hotely a skutečně nejdřív inkasoval provize. V...

4. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Chronická myeloidní leukémie: 25 let od léčebné revoluce. Moderní terapie mění prognózu nemocných

4. prosince 2025  13:36

Policie hledá zloděje peněz a luxusních bot, při akci se podíval do kamery

Policie pátrá po muži, který ukradl z kanceláře na Praze 1 tenisky a hotovost v...

Policie pátrá po muži, který v Praze na Novém městě neoprávněně vnikl do firemní kanceláře, kde odcizil hotovost a luxusní tenisky za přibližně pětadvacet tisíc korun. Muže na místě zachytila...

4. prosince 2025  13:32

Zemřel kostýmní mág Theodor Pištěk. Oscara získal za Amadea, proslul také závoděním

Výtvarník Theodor Pištěk

Ve věku 93 let zemřel ve středu 3. prosince malíř, scénograf a legendární kostýmní výtvarník Theodor Pištěk. Patřil k nejvýraznějším osobnostem české kultury. Proslavil se především filmovými...

4. prosince 2025  13:19

Někomu ublížím, hrozil student v Chebu. Našli u něj teleskopickou vidličku

Ilustrační snímek

Policisté ve čtvrtek ráno zadrželi patnáctiletého studenta střední školy v Chebu, který den předtím vyhrožoval, že vezme do školy zbraň a někomu ublíží. Zbraň sice u sebe neměl, ale v batohu...

4. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

