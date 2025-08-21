50 let kaskádové technologie: Mewa pere své opakovaně použitelné textilie s minimální spotřebou vody

Praha 21. srpna 2025 (PROTEXT) - Vodopády jsou obdivovány po celém světě: voda skáče z kamene na kámen a padá stupňovitě dolů. Nevíme, zda se inženýři a technici společnosti Mewa před více než půl stoletím inspirovali tímto přírodním úkazem. Faktem je, že vyvinuli speciální kaskádovou technologii pro úpravu vody, která umožňuje šetřit zdroje při praní textilií Mewa určených k opakovanému použití.

V době, kdy se evropské podniky soustředily především na produktivitu a růst, přikládala společnost Mewa investicím do životního prostředí stejnou prioritu jako investicím do expanze. Inženýři a technici tohoto poskytovatele textilních služeb tak byli průkopníky v oblasti udržitelnosti: vyvinuli inovativní energeticky a vodou šetřící pračky a sušičky. V roce 1975 uvedla společnost Mewa do provozu první zařízení na úpravu odpadních vod, které sama navrhla. Dnes, o 50 let později, se takzvaná kaskádová technologie úspěšně používá i nadále: díky tomuto účinnému postupu lze oplachovou vodu znovu použít. Voda z posledních oplachových cyklů se filtruje a poté se obvykle používá pro první prací cykly silně znečištěných průmyslových utěrek a rohoží. Tím Mewa snižuje spotřebu čerstvé vody při praní až o 50 procent.

Pokud kaskádová technologie nefunguje, tedy pokud voda již není vhodná pro další prací cykly, je vedena do třístupňového čištění odpadních vod. V chemicko-fyzikální fázi jsou nečistoty z vody co nejvíce odstraněny. V následující biologické fázi rozkládají bakterie nečistoty rozpuštěné ve vodě. Tímto způsobem dosahuje Mewa v současné době stupně čistoty 99,8 procent. Kromě toho výzkumné a vývojové centrum společnosti Mewa vyvinulo speciální dávkovací a řídicí systémy pro prací procesy. Výsledkem těchto technických inovací je, že společnost Mewa pere s o 85 procent nižší zátěží pro životní prostředí ve srovnání s běžnými domácími pracími postupy. V roce 1997 získala společnost jako první v textilním průmyslu mezinárodní certifikát ISO 14001.

Mewa nabízí textilie v oběhovém systému s kompletním servisem

Když společnost Mewa vyvinula kaskádovou technologii, prala již 200 milionů utěrek ročně. Dnes Mewa pere 1,2 miliardy utěrek ročně pro průmyslové podniky a dílny po celé Evropě. Díky své mimořádné kvalitě lze každou utěrku vyprat až 50krát a poté znovu použít. To je udržitelné a moderní. To, co je dnes trendy, bylo před 50 lety průkopnické. Služby společnosti Mewa jsou odjakživa založeny na oběhovém systému: Mewa dodává textilie určené k opakovanému použití, které byly speciálně vyvinuty pro dané použití – především utěrky, rohože na zachycování oleje a pracovní oděvy, vyzvedává je k praní, podrobuje je vícestupňové kontrole a opět dodává zpět. To šetří zákazníkům starosti a životní prostředí.

 

