50 let kaskádové technologie: Mewa pere své opakovaně použitelné textilie s minimální spotřebou vody

V době, kdy se evropské podniky soustředily především na produktivitu a růst, přikládala společnost Mewa investicím do životního prostředí stejnou prioritu jako investicím do expanze. Inženýři a technici tohoto poskytovatele textilních služeb tak byli průkopníky v oblasti udržitelnosti: vyvinuli inovativní energeticky a vodou šetřící pračky a sušičky. V roce 1975 uvedla společnost Mewa do provozu první zařízení na úpravu odpadních vod, které sama navrhla. Dnes, o 50 let později, se takzvaná kaskádová technologie úspěšně používá i nadále: díky tomuto účinnému postupu lze oplachovou vodu znovu použít. Voda z posledních oplachových cyklů se filtruje a poté se obvykle používá pro první prací cykly silně znečištěných průmyslových utěrek a rohoží. Tím Mewa snižuje spotřebu čerstvé vody při praní až o 50 procent.
Pokud kaskádová technologie nefunguje, tedy pokud voda již není vhodná pro další prací cykly, je vedena do třístupňového čištění odpadních vod. V chemicko-fyzikální fázi jsou nečistoty z vody co nejvíce odstraněny. V následující biologické fázi rozkládají bakterie nečistoty rozpuštěné ve vodě. Tímto způsobem dosahuje Mewa v současné době stupně čistoty 99,8 procent. Kromě toho výzkumné a vývojové centrum společnosti Mewa vyvinulo speciální dávkovací a řídicí systémy pro prací procesy. Výsledkem těchto technických inovací je, že společnost Mewa pere s o 85 procent nižší zátěží pro životní prostředí ve srovnání s běžnými domácími pracími postupy. V roce 1997 získala společnost jako první v textilním průmyslu mezinárodní certifikát ISO 14001.
Mewa nabízí textilie v oběhovém systému s kompletním servisem
Když společnost Mewa vyvinula kaskádovou technologii, prala již 200 milionů utěrek ročně. Dnes Mewa pere 1,2 miliardy utěrek ročně pro průmyslové podniky a dílny po celé Evropě. Díky své mimořádné kvalitě lze každou utěrku vyprat až 50krát a poté znovu použít. To je udržitelné a moderní. To, co je dnes trendy, bylo před 50 lety průkopnické. Služby společnosti Mewa jsou odjakživa založeny na oběhovém systému: Mewa dodává textilie určené k opakovanému použití, které byly speciálně vyvinuty pro dané použití – především utěrky, rohože na zachycování oleje a pracovní oděvy, vyzvedává je k praní, podrobuje je vícestupňové kontrole a opět dodává zpět. To šetří zákazníkům starosti a životní prostředí.
Zdroj: Mewa
