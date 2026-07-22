50 odstínů šedi: jak betonová stěrka mění charakter interiéru

Mnoho lidí řekne: „chci šedou betonovou stěrku“. Jenže mezi jednou šedou a druhou může být rozdíl větší, než se na první pohled zdá. Ve skutečnosti totiž nevybíráte jednu barvu. Při výběru betonové stěrky rozhodují tři klíčové faktory: světlost odstínu, podtón a struktura povrchu. Právě tyto tři prvky určují, jestli bude výsledek působit klidně a útulně, nebo naopak výrazně a dramaticky. Ukážeme vám, jaké možnosti nabízí betonová stěrka Imitace betonu® a jak ji lze přizpůsobit různým typům interiérů.
Světlá šedá: klid, prostor, lehkost
Světlé tóny opticky zvětšují místnost, odrážejí více světla a působí vzdušně. V menších koupelnách, chodbách nebo bytech se díky nim prostor nadechne. Působí nenápadně, ale právě v tom je jejich síla – vytvářejí příjemnou atmosféru, která nechává vyniknout ostatním prvkům interiéru. Skvěle fungují například s dubovým dřevem, bílou kuchyní a přírodními textiliemi.
Střední šedá: moderní klasika, vyváženost bez extrémů
To je odstín, který si většina lidí představí jako „typický beton“. Vyvážený, přirozený, bez výrazného teplého nebo studeného nádechu. Nepřebíjí prostor, ale zároveň mu dává charakter. Funguje jako stabilní základ, na kterém se dobře staví celý interiér. Dobře se kombinuje prakticky se vším – od dřeva přes kámen až po kovové prvky.
Tmavá šedá: charakter a hloubka
Tmavší tóny přinášejí emoci. Luxus, kontrast, dramatičnost. Umí vytvořit atmosféru butikového hotelu nebo intimního, náladového interiéru. V prostoru působí výrazněji a okamžitě přitahují pozornost. Zároveň ale vyžadují citlivou práci se světlem – v tmavších interiérech mohou působit těžce, zatímco v dobře nasvíceném prostoru získávají hloubku a eleganci. Perfektně fungují s ořechovým dřevem, mosaznými, černými nebo jemně zlatými prvky a nepřímým osvětlením, které zvýrazní jejich strukturu.
Teplá vs. studená šedá u betonové stěrky: detail, který mění atmosféru
Odstín šedé není jen o tom, jak je světlý nebo tmavý. Stejně důležitý je jeho podtón – tedy to, jestli působí tepleji, nebo chladněji.
Teplá šedá má jemný béžový nebo taupe nádech. Působí měkčeji a přirozeněji, snadno vytváří útulnější atmosféru. Výborně funguje s dřevem, textiliemi a přírodními materiály a velmi dobře zapadá i do minimalistických interiérů, například v japandi stylu.
Studená šedá má naopak modrý nebo antracitový nádech. Působí ostřeji, čistěji a kontrastněji. Vynikne zejména v kombinaci s černými prvky, sklem nebo kovem a dodává prostoru výraznější architektonický charakter.
Struktura betonové stěrky: kolik „života“ bude na povrchu
Vedle odstínu hraje roli také struktura, která ovlivňuje, jak výrazně bude povrch působit. Jemná, klidná struktura vytváří uhlazený, elegantní dojem a nechává vyniknout celkovou kompozici interiéru. Výraznější kresba naopak dodává stěrce energii, pohyb a syrovost. Povrch se více „čte“ a stává se dominantním prvkem prostoru.
Jak vybrat tu pravou betonovou stěrku pro váš interiér?
Nezačínejte vzorníkem. Začněte představou, jak má prostor působit. Má být útulný, nebo spíše industriální? Klidný, nebo výrazný? Jaké materiály ho budou doplňovat? Právě na základě této představy se pak snáz hledá konkrétní odstín a struktura stěrky. „50 odstínů šedi“ není nadsázka. U betonových stěrek je to realita. Stejný materiál může působit jemně, odvážně, útulně i dramaticky. A právě proto neexistuje jedna „správná šedá“. Existuje jen ta, která dává smysl v konkrétním prostoru. U stěrky Imitace betonu® se při výběru odstínu neomezujeme pouze na „50 odstínů“. Pracujeme se vzorníky RAL i NCS, takže možnosti jsou téměř neomezené. Všechny odstíny si mícháme sami, a díky tomu dokážeme stěrku sladit s konkrétními prvky v interiéru – od podlahy přes dřevo až po detaily, které celý prostor definují. Abyste si byli výběrem opravdu jistí, připravujeme vždy vzorky na míru, které si můžete prohlédnout i přímo ve svém interiéru. Ať už řešíte menší úpravu bytu, nebo větší realizaci, u nás to vždy začíná stejně – osobním přístupem.
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Foto: Archiv NĚMEC s.r.o.
Zdroj: NĚMEC s.r.o.