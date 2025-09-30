500MWh: EVE Energy a CommVOLT podepisují strategickou dohodu, která podpoří energetickou transformaci Evropy

Wu-chan (Čína) 30. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost EVE Energy představila na veletrhu Solar & Storage Live UK 2025 (23.-25. září) novinky ze své vlajkové řady Mr. a komplexní řešení pro skladování energie. V rámci akce také podepsala strategickou dohodu o spolupráci v rozsahu 500 MWh se společností CommVOLT Sp. z o.o., polským inovátorem v oblasti inteligentních fotovoltaických systémů, s cílem společně podpořit energetickou transformaci v Evropě.

Pionýrské velkoobjemové dodávky demonstrují komerční sílu velkých baterií

Díky svým hlubokým technickým znalostem a vynikající kvalitě výroby se společnost EVE Energy stala průkopníkem v klíčových technologiích velkokapacitních baterií pro skladování energie. Jako první tak uvedla na trh ultra vysokokapacitní 628Ah baterie a zahájila jejich sériovou výrobu. Pozornost si zaslouží zejména 5MWh DC systém pro skladování energie Mr.Giant, který v minimalistickém designu integruje články Mr.Big a který byl v září nasazen v nezávislém projektu pro skladování energie o kapacitě 400MWh. Zahájením dodávek do Austrálie a Evropy také odstartovala éra globálního využití velkých baterií a systémů společnosti EVE.

Vzhledem k rostoucí míře využívání obnovitelných zdrojů energie v Evropě se grid-side skladování energie stane významným motorem rozvoje. Články Mr. Big společnosti EVE Energy významně optimalizují integraci systému, snižují tvorbu tepla a fungují jednodušeji, spolehlivěji a s nižšími náklady na životní cyklus (LCOS) již od zdroje. Prezentace společnosti EVE také znovu vyzdvihla její závazek přinášet zákazníkům zásadní hodnotu díky vyspělým, inovativním technologiím.

Strategická 500MWh spolupráce s CommVOLT

Během výstavy, zaměřené na rostoucí poptávku po komerčních a průmyslových systémů pro ukládání energie (ESS) v Evropě, podepsaly společnosti EVE a CommVOLT strategickou dohodu v rozsahu 500 MWh. Prohloubení vzájemné spolupráce umožní nejen sladit produkty s potřebami trhu a zlepšit stabilitu sítě a absorpci obnovitelné energie, ale také vytvořit referenční projekty v oblasti skladování energie ve střední a východní Evropě, což urychlí přechod regionu na zelenou energii.

Tato dohoda také představuje další významnou, rozsáhlou aplikaci inovativní technologie skladování energie společnosti EVE v Evropě a potvrzuje její vyspělost a konkurenceschopnost. Je praktickým příkladem toho, jak EVE Energy sdílí své technologické úspěchy se svými globálními partnery na podporu ekologického pokroku.

Komplexní řešení pro energetickou transformaci Evropy

Společnost EVE Energy dále představila celou řadu řešení pro skladování energie přizpůsobených evropským podmínkám, včetně ESS pro veřejné služby, komerční a průmyslové aplikace, telekomunikace a domácnosti. Prostřednictvím svého všestranného portfolia produktů a pokročilých technologických platforem je připravena reagovat na rozmanité nároky v oblasti energetické bezpečnosti, snižování nákladů, efektivity i udržitelnosti.

Do budoucna chce společnost EVE Energy díky pokračujícím inovacím a spolupráci s vynikajícími partnery po celém světě dále nabízet spolehlivější, bezpečnější a nákladově efektivnější produkty a řešení pro skladování energie s cílem přispět k čistší globální energetice s nízkými emisemi uhlíku.

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783748/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783749/image_2.jpg

KONTAKT: Yizhou He, 128287@evebattery.com

 

 

 

