51 % Čechů věří, že?letos vyjdou s penězi lépe než loni

Myšlenky Čechů v oblasti osobních financí se na začátku roku nesou v pozitivnějším duchu než před rokem. Více než polovina (51 %) z nich očekává, že bude letos s penězi vycházet lépe než v roce 2025. Míra optimismu navíc v posledních čtyřech letech setrvale roste – ve srovnání se začátkem roku 2022 se zvýšila o více než 20 procentních bodů. Pozitivní vyhlídky potvrzuje také ubývající podíl Čechů, kteří kvůli ekonomické situaci zvažují v letošním roce hledání lépe placené práce. Těch je nyní 32 %, oproti lednu loňského roku jde o pokles o 5 procentních bodů. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Generali Investments CEE, který proběhl letos v lednu. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.
„Počátek roku 2026 je ve znamení nárůstu optimismu na straně domácností ohledně inflace i jejich vlastní finanční situace. Inflace se pohybuje v blízkosti cíle ČNB a spolu s pokračujícím růstem reálných mezd přispívá k dalšímu posilování kupní síly spotřebitelů. Zároveň klesá podíl těch, kteří kvůli vývoji životních nákladů plánují hledat lépe placenou práci. Spotřebitelská poptávka by tak měla i letos být klíčovým tahounem hospodářského růstu. Po předchozím cyklu snižování úrokových sazeb nyní očekáváme, že se měnové podmínky v roce 2026 stabilizují na úrovních podporujících stabilitu české ekonomiky včetně udržení inflace na nízkých úrovních,“ uvádí Radomír Jáč, hlavní ekonom společnosti Generali Investments CEE.
Dopad inflace na české domácnosti slábne
Přestože obavy z inflace ve společnosti postupně slábnou, její dopady na svých peněženkách na počátku roku stále pociťuje 74 % Čechů (meziročně jde o pokles o šest procentních bodů). Inflace spolu s cenami energií tak i nadále patří mezi hlavní faktory, které české domácnosti finančně zatěžují. Aktuálně inflace i ceny energií finančně znervózňují shodně 17 % dotazovaných, v obou případech však opět pozorujeme, že jejich podíl meziročně klesá. Ke zlepšení situace přispěla zejména stabilizace cen na velkoobchodních trzích s energiemi a příznivější nabídky českých dodavatelů, díky nimž se finanční tlak na spotřebitele postupně zmírňuje.
S cenami energií a inflací si v loňském roce téměř bez obtíží poradila třetina domácností, přičemž více než desetina je zvládla úplně bez problémů. Meziročně naopak přibylo Čechů, kteří se v oblasti financí obávají vlivu války na Ukrajině, a to o 5 procentních bodů. Desetinu respondentů pak stresuje vliv uplynulých parlamentních voleb.
Téměř polovina Čechů chce letos změnit své finanční chování
Začátek kalendářního roku se pro řadu lidí pojí s novoročními předsevzetími. 45,5 % tuzemských spotřebitelů mezi ně letos zařadilo také ty finanční. Více než čtvrtina z nich si předsevzala, že letos začne vkládat své peníze do investic. Další čtvrtina respondentů uvádí, že již investuje a s novým rokem chce tento návyk posílit.
Do plnění tohoto předsevzetí se již pustilo 6 z 10 nových investorů. Největší skupina investovala do akcií, konkrétně čtvrtina. Mezi další u nováčků oblíbené produkty patří podílové fondy, nemovitosti a dluhopisy. „Z našeho každoročního průzkumu vyplývá, že 27 % Čechů současnou ekonomickou situaci vnímá jako příležitost k investování svých úspor, což je rozhodně správný a prozíravý krok. Investování totiž nabízí nejen možnost ochránit peníze před inflací, ale také je dlouhodobě zhodnotit. Na začátku je však klíčové mít jasně stanovený časový investiční plán a dobře porozumět charakteristikám jednotlivých investičních nástrojů, jejich výhodám i rizikům. Doporučuji vždy pečlivě zvážit diverzifikaci portfolia a využít odborné poradenství,“ uzavírá Marek Beneš, finanční ředitel společnosti Generali Investments CEE.
Češi kvůli inflaci stále šetří, očekávají však zlepšení
I přes obecně vyšší míru stability ekonomiky se Češi dopadům inflace stále brání snižováním svých nákladů. Nejčastěji se snaží snížit spotřebu energií nebo vody a ušetřit na potravinách. Meziročně vzrostl o desetinu podíl těch, kteří omezili návštěvy restaurací. Stejně tak přibývá lidí, kteří šetří na předplatném nebo omezují výdaje na své koníčky. Nejen v průběhu letošního roku však Češi věří v postupné zlepšování situace. Ve stávajícím vládním období očekává růst tuzemské ekonomiky 29 % Čechů, téměř polovina pak počítá se stagnací.
Zdroj: Generali Investments CEE
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT