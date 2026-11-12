53 % hráčů považuje Black Friday za nejvýhodnější akci roku, zjistila G2A.COM

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Nizozemsko 12. listopadu 2026 (PROTEXT) - Nový průzkum G2A.COM ukazuje, že hráči přistupují k nákupům během Black Friday stále plánovaněji. Celých 64 % respondentů již někdy odložilo nákup nově vydaných her nebo herního obsahu, aby využilo slev v rámci Black Friday.

G2A.COM, největší světové tržiště s digitální zábavou, provedlo průzkum mezi více než 2000 svými uživateli, aby zjistilo, jakou roli dnes Black Friday hraje při nákupu her. Výsledky ukazují, že hráči se již nerozhodují pouze podle aktuálních slev, ale stále častěji své nákupy plánují, sledují vývoj cen a čekají na výhodnější nabídky. Průzkum navazuje na nedávnou studii společností G2A.COM a Newzoo s názvem Game purchasing behavior in an era of choice, která podrobně zkoumala, jak hráči reagují na rostoucí ceny her, jak přistupují ke slevám a jak se mění jejich nákupní možnosti.

Hlavní zjištění průzkumu:

  • Hráči plánují nákupy s ohledem na Black Friday: Více než polovina respondentů (53 %) považuje Black Friday a Cyber Monday za období s nejvýhodnějšími nabídkami na nákup her. Tyto nákupní akce výrazně předstihují běžné sezónní výprodeje v herních obchodech (7 %) i slevové akce jednotlivých vydavatelů (2 %).
  • Vyhlížení slev během Black Friday ovlivňuje nákupní rozhodování: Celkem 64 % respondentů již někdy odložilo nákup her nebo herního obsahu vydaných v období od září do listopadu, aby mohli využít slev během Black Friday. Z toho 38,6 % tak činí často a 25,5 % příležitostně. Naopak 19 % hráčů uvedlo, že pokud si chtějí hru zahrát hned po vydání, koupí si ji bez čekání na slevu. Pokud jde o odkládání nákupů, 17 % respondentů obvykle čeká jeden až dva týdny, dalších 17 % přibližně měsíc a 22 % dva měsíce nebo déle.
  • Největší zájem je o kompletní hry: Na otázku, s nákupem jakých produktů hráči čekají až na Black Friday, označilo 87 % respondentů kompletní hry. Následovala rozšíření a dodatečný obsah (DLC) s 36 %, předplatné (26 %) a herní měny (18 %).
  • Při hledání slev pomáhají seznamy přání i digitální tržiště: Nejčastějším způsobem, jak hráči objevují výhodné nabídky, jsou upozornění na slevy u her uložených v seznamech přání na platformách, jako jsou Steam, PlayStation Store nebo Xbox. Využívá je 55 % respondentů. Na druhém místě se umístila digitální tržiště, například G2A.COM, která ke sledování nabídek využívá 47 % dotázaných. Specializované weby pro porovnávání a sledování cen využívá 29 % respondentů.

Význam Black Friday jako důležitého nákupního období potvrzují také prodejní data G2A.COM. Během Black Friday a Cyber Monday v roce 2025 vzrostl celkový počet objednávek na tržišti meziročně o 33 %, zatímco počet objednávek videoher se zvýšil o 87 %, což výrazně překonalo celkový růst.

Výsledky průzkumu G2A.COM ukazují, že navzdory rostoucí cenové citlivosti hráčů a jejich ochotě odkládat nákupy zůstává Black Friday jedním z nejdůležitějších období pro výhodný nákup her. Tato zjištění jsou v souladu s nedávnou studií společností G2A.COM a Newzoo, podle níž 73 % hráčů považuje ceny AAA her při vydání za příliš vysoké a na slevu nebo výhodnější nabídku čekají v průměru 4,9 měsíce. Obě studie tak potvrzují, že cena, informovanost a trpělivost hrají při rozhodování o nákupu stále důležitější roli. Black Friday je pro hráče příležitostí, jak své předem plánované nákupy uskutečnit za výhodnějších podmínek.

Black Friday už dávno není jen o spontánních nákupech. Stal se pevnou součástí toho, jak hráči plánují své výdaje za zábavu,“ říká Paweł Wróbel, Chief Growth Officer společnosti G2A.COM. „Hráči jsou stále ochotnější počkat, sledovat ceny a pečlivě si vybírat hry, o které mají největší zájem. Náš průzkum ukazuje, že získat hru za výhodnou cenu je pro ně stále důležitější, stejně jako možnost zahrát si ji hned po vydání.“

Průzkum dále ukázal, že 39 % respondentů plánuje během letošního Black Friday utratit za hry více než loni, zatímco 41 % očekává přibližně stejné výdaje. Výsledky tak potvrzují, že Black Friday zůstává pro hráče významným nákupním obdobím, ve kterém stále větší roli hraje plánování, informované rozhodování a hledání co nejvýhodnějších nabídek.

Poznámky pro redakce

Průzkum probíhal mezi uživateli G2A.COM od 20. října do 3. listopadu 2026. Na úvodní otázku odpovědělo celkem 2038 uživatelů. Počet odpovědí se u jednotlivých otázek lišil, přičemž počet respondentů se pohyboval od 655 do 2038. U otázek týkajících se způsobů sledování herních slev a nabídek a produktů, s jejichž nákupem spotřebitelé čekají až na Black Friday, mohli respondenti vybrat více odpovědí. Součet procentuálních podílů proto v těchto případech nemusí činit 100 %.

 

 

Zdroj: G2A.COM

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60037.

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